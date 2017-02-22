Майдан. Уроки для России

Госпереворот трехлетней давности в Киеве стал одним из крупнейших внешнеполитических просчетов современной России. «Оранжевая» революция 2004 года должна была привести к серьезным изменениям политики РФ на украинском направлении. Казалось бы, насильственный захват власти прозападными силами в Киеве не должен был вновь повториться, но…

По состоянию на 2014 год у РФ были значительные рычаги влияния на Украине: политические связи с элитами, достаточно мощное разведывательное присутствие, информационное влияние (до 2014 года на Украине свободно вещали российские телеканалы). В Москве внимательно следили за происходящими в Киеве событиями и наверняка заранее выработали несколько сценариев реакции на развитие ситуации.

Виктор Янукович регулярно разговаривал с Владимиром Путиным и в качестве ощутимой экономической поддержки получил в декабре 2013 года кредит на 15 миллиардов долларов. Однако, несмотря на все предпринятые меры, стратегическое направление было в очередной раз «слито» стратегическому противнику.

Предотвратить революцию

Эксперты по-разному оценивают причины такого промаха. Большинство политологов сходятся во мнении, что реализацию всех «спасительных» планов РФ похоронил лично Янукович. Скорее всего, президент Украины был сломлен в психологическом отношении еще в конце 2013 года. Он поддался чувству страха и перестал трезво осмысливать бурно развивающийся конфликт.

В частности, Янукович был склонен к принятию спорадических решений (например, ужесточение УК от 16 января 2014 года) и проявил поразительную для политика близорукость, не желая признавать, что революция была организована с целью его свержения. Это объясняет, почему он не стал принимать элементарные превентивные меры против Майдана: не отдал приказ об оцеплении центра города, блокаде радикалов и изъятию у них оружия.

Какой из этого вывод должно сделать руководство РФ? Во-первых, необходимо жестко противодействовать иностранной разведке вблизи государственных границ. Во-вторых, важно тщательно мониторить ситуацию с безопасностью на пространстве СНГ и обладать рычагами влияния на нее. В-третьих, стоит поддерживать действующие политические режимы, но при этом иметь возможность контролировать реакцию глав государств на возникающие вызовы.

Но главный урок, который совершенно точно уяснила российская власть, состоит в том, чтобы не допустить революции на собственной территории. С целью силового, но бескровного решения данной проблемы на основе Внутренних войск МВД была учреждена Национальная гвардия.

Руководство новой структуры подчеркивает, что не будет действовать против народа. В случае массовых беспорядков бойцы Росгвардии должны отделить мирную толпу от провокаторов и радикалов. То есть профессионально решить задачу, которую не смогло или не захотело решать МВД Украины более трех дет назад.

Можно предположить, что силовую поддержку «гвардейцам» окажут православные активисты, байкеры из «Ночных волков», члены различных общественных движения, включая «Антимайдан».

В кратчайшие сроки Кремль мобилизует ресурсы для предотвращения роста напряженности в центре Москвы. Антиреволюционная работа будет сделана грамотно и с минимальным количеством потерь (а, возможно, и без них). Организация вооруженного бунта или мало-мальски массовой акции протеста превратилась в невыполнимую миссию для иностранной разведки в РФ.

Эффект подкрученных гаек

Одной из причин победы украинской революции была ее мощнейшая медийная поддержка. Социальную почву для Майдана подготовили прозападные НКО (организации Фонда Сороса), а на информационном фронте в период мятежа отличились телеканалы Эспрессо TV и Громадське Телебачення, которые в режиме нон-стоп транслировали столкновения в центре Киева.

Кроме того, идеи Майдана заполонили социальные сети. Борьба митингующих всячески героизировалась, а милиция и Янукович выступали в роли душителей народной воли. Соцсети были забиты «патриотическими» лозунгами, призывами выходить на Майдан, «мотивирующими» фотографиями и роликами радикалов.

Российские власти не скрывают, что тщательно изучали тактические приемы на информационном фронте того времени. В итоге в России была усилена цензура в Интернете и ужесточен контроль над СМИ. Гайки основательно подкрутили и накрепко затянули в ведущих телеканалах и интернет-изданиях. При этом либеральной общественности оставили «громоотводы» в виде «Дождя», «Эха Москвы» и нескольких интернет-проектов.

Однако новые правила в российской медиа-пространстве едва не стали катастрофой для журналистики. Односторонний подход к кризису в соседней стране превратился в неоспоримую норму. За минувшие три года в прогосударственных СМИ, наверное, не вышло ни одной положительной публикации об Украине. Образ постмайданной Украины намеренно укладывали в несколько далеких от реальности клише, и некоторые из них до сих пор продолжают жить.

«Хунта» (группа военных, захватившая власть в стране) — самое распространенное и самое нелепое клише родом из 2014 года. Так российские СМИ именовали оказавшихся у руля украинских политиков. Позже под «хунтой» стал подразумеваться режим Петра Порошенко, который был избран президентом в мае 2014 года.

Отметим, что в 2014 году ни один из представителей оппозиции (Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Александр Турчинов и др.) не был человеком в погонах. Никакого отношения к армии не имел и Порошенко. Более того, оппозиционеры не обладали влиянием на обосновавшихся в центре Киева радикалов (которые тоже не были военными). И те и другие, скорее всего, действовали по велению иностранных кураторов.

Власть дельцов

Факт насильственного свержения власти на Украине отрицать бессмысленно, но называть «хунтой» новых лидеров государства было в корне неверно. Кроме того, было глупо вешать на постмайданные власти ярлык «нацистского»\«пронацистского» или «бандеровского» режима.

Общеизвестный факт, что на Майдане орудовали различные ультрас, включая откровенных поклонников Бандеры и Гитлера. Возможно, данные радикальные элементы участвовали в захвате Администрации президента и резиденции Януковича в Межигорье. Они могли быть непосредственными участниками госпереворота, но реальных рычагов влияния никто из нацистов не получил.

Подтверждением тому является провал партии Тягнибока (ВО «Свобода») на выборах в Верховную Раду. Конечно, в украинский парламент проникли представители радикальных течений (Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий и др.). Неонацистские организации стали чувствовать себя заметно лучше и теперь относительно свободно могут шествовать по улицам Киева.

Однако нельзя игнорировать, что постмайданные власти видели в радикалах существенную угрозу. В первые недели революции боевиков объявили вне закона и попытались разоружить. Потом наиболее ярых «воинов света» направили в Донбасс. Некоторые добровольческие батальоны, где служили недобитые бритоголовые, были включены в структуру Нацгвардии или ВСУ.

Нынешнее руководство Украины стремится различными способами ликвидировать неподконтрольные радикальные формирования, понимая, что это боевая революционная сила, которая гипотетически может их уничтожить.

Нашим СМИ было бы гораздо уместнее говорить, что Украиной управляют авантюристы, обыватели и проходимцы, у которых нет никаких взглядов. Это не фанатики, коими были настоящие нацисты в гитлеровской Германии. Украинский политикум наполнен политическими дельцами, которым плевать на идеологию. Они прогнутся и продадутся любому хозяину, если будут знать, что получат хороший гешефт.

Бревна в своем глазу

Разжигание страстей вокруг Украины привело к тому, что российское общество сильно отвлеклось от внутренних проблем. Не исключено, что это было одной из целей российского руководства на фоне воцарившегося с весны 2014 года экономического кризиса из-за обвала нефтяных цен и введения санкций.

Последние три года наших граждан почему-то стало больше интересовать, какие у соседей зарплаты и пенсии, почему они так плохо живут и не свергают власть, которая их обворовывает. В этом огромная заслуга ведущих федеральных СМИ: на текущий момент украинская тема по-прежнему остается в топе.

Проблемы соседа стали не отражать наши внутрироссийские трудности, а, наоборот, оттенять их. Российский обыватель негодует и одновременно подсмеивается: «Вот хохлы — дураки! Устроили революцию, а теперь сидят и ноют! Идите дальше скачите!». Он смотрит на чужие разбитые дороги, на заплаканные лица чужих пенсионеров и не замечает, что в его родной стране происходит то же самое, пусть и в меньшем масштабе.

Удивительно, но близкая к России Украина не выполняет сейчас роль зеркала. Мы пристально смотрим на соседа, не замечая таких же по сути бревен в своем глазу. Очень много людей на Украине не поддерживали Майдан и не поддались русофобской пропаганде правительства. Не стоит вешать на Украину и украинский народ каких-либо ярлыков. Соседняя страна не состоит из тупорылых гуцулов, бандеровцев и «жовто-блакитных» патриотов.

В результате революции 2014 года русские и украинцы столкнулись с общими проблемами, которые мы не сможем решить поодиночке. Но в России и на Украине продолжают подчеркивать разницу между двумя народами.

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