«Масштабный блеф»

«Очень масштабный» иск против России готовится подать Киев в международный арбитраж до конца нынешней недели. О чем в эфире телеканала ICTV заявил сам глава внешнеполитического ведомства «Незалежной» Павел Климкин.

Как заверил чиновник журналистов, на сей раз Москве мало точно не должно показаться. «Иск касается конвенции по морскому праву и фактически является всеобъемлющим, поскольку он вмещает такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, как нарушение экологической безопасности, а также объекты культурного наследства», — заявил Климкин. При этом Киев будет не просто требовать восстановления своих «попранных» прав, но также и солидную компенсацию от Москвы.

Таким образом, копилка исков Украины к «агрессору» пополнится еще одним, что уже вряд ли сможет произвести должное впечатление как на Москву, так и на сам арбитраж – благо, попытка уже далеко не первая. Судебные инстанции ЕС уже рассматривают несколько подобных претензий, а не далее как в конце августа министр юстиции Украины Павел Петренко уже анонсировал другой «масштабный иск», касающийся «агрессии на Донбассе» и «аннексии Крыма». В этом ведомстве вообще уже практически сложилась такая добрая традиция – время от времени баловать прессу подобными горячими анонсами. Причем выдаются они столь регулярно и с таким апломбом, что впору заподозрить Минюст с МИДом в том, что истинный посыл этих заявлений лежит отнюдь не в юридической, но в политической – конкретнее, во внутриполитической – плоскости.

Ну право, можно ли всерьез воспринимать уже шестой(!) по счету иск к России, поданный Украиной в Европейский суд по правам человека по событиям на Донбассе? А остальные пять – по ним власти Киева не желают ли отчитаться перед своими, как модно выражаться, налогоплательщиками? Как движется рассмотрение, какие перспективы, прогнозы, надежды? Как будто бы естественные вопросы, которые должны волновать и самих министров, и ангажированных ими граждан в случае, если само намерение «встретиться в суде» серьезно и явно обоснованно.

Когда же основной целью остается поднять шум, создать волну в информационном пространстве и под этот шумок провернуть очередную внутриполитическую мерзость, например, с тарифами ЖКХ – тогда можно хоть каждый Божий день выпускать громкие пресс-релизы и даже подавать иски – бумага и почта стерпят все. А стерпит ли народ, всерьез уже размышляющий о «Майдане №3»? Ранее сообщалось, что Климкин заявил о том, что Украина откажется от работы в ПАСЕ в том случае, если будет принято решение о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации.

Если можно было бы исходить из того, что внешнеполитическим пиаром на Украине занимаются действительно изощренные и скушенные профессионалы, тогда всю эту муть и нелепицу можно было бы считать продуманным ходом по «дезориентации противника» именно валом пугающей бессмыслицы. Это ведь хорошо изученный психологический феномен, когда нормального и адекватного человека в равной степени будет пугать как явно и конкретно против него направленное агрессивное действие (направленное в голову дуло пистолета), так и сумма нарочно бессмысленных, неадекватных действий – как у алкоголика, встретившего «белочку». Его поведение опасно не тем, что он реально в силах нанести вред, не получив отпора, а тем, что не знаешь, чего от него ожидать.

Но как раз это-то и не про Украину. Никакой изощренной политтехнологии, никакого креатива – сплошь старые и известные схемы, навевающие чудовищную скуку. Именно потому, что киевские власти действительно всерьез рассчитывают на то, что судьи им помогут, скажем, вернуть Крым. Или остановят кровопролитие на Донбассе. Сила самовнушения творит великие чудеса и от первоначального этапа отрицания своей вины в потере Крыма и Донбасса Киев довольно скоро и топорно перешел к «аксиоме» со «страной-агрессором». И очень хорошо этот феномен подтверждает любая предметная дикуссия со «свидомыми» субъектами – как на Украине, так и в России. Простые уточняющие вопросы относительно возможных целей, которые могла преследовать Москва «нападая» на Украину вызывают просто бурю эмоций – как если бы какой-то действительно подонок вдруг стал бы утверждать, что никакой СССР Гитлеру не был нужен и все это происки Сталина. Вот только обстоятельства нападения Гитлера на Европу и СССР объективны, а «агрессия» России – нечто, живущее исключительно в пределах публицистики, не подтвержденное ни одним фактом, подаваемое исключительно с приправами «ну понятно же» и «мы-то понимаем».

Но если на Украине «понимают», то в России «видят». Или диверсанты со стороны Незалежной, наши погибшие военные, а ранее, осенью 2015 года, устроенный крымчанам «блэк-аут» - это все догадки? Нет же, факты. Как и реально погибшие от пуль и снарядов со стороны Украины мирные жители ДНР и ЛНР. Которые «страна-агрессор» почему-то пока не признает, упорно заявляя, что эти территории являются составными частями Украины. Заявляя едва ли не чаще, чем в украинском информационно-пропагандистском пространстве звучат мантры об «аннексии».

К слову, в Крыму уже готовится встречный иск к Киеву, от которого власти полуострова при поддержке федерального центра будут требовать возмещение нанесенного ущерба в результате, как гласит из уже нашего анонса, двадцатилетнего грабежа со стороны Украины. Тоже грубовато, конечно, но вот только фактуру по этому иску собрать гораздо легче. Все цифры и ходы «независимой Украины» записаны. Одна налоговая схема чего стоила, когда крымские налоги шли «в Центр», а оттуда в развитие региона не возвращалось практически ничего.

И вот это – пример действительно масштабного иска. Свежеанонсированный же Климкиным иск, в свою очередь, скорее лишнее свидетельство о масштабной патологии, поразившей украинскую «элиту».

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