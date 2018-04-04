Мария Захарова: Женщина в России обладает уникальными возможностями

Одним из самых ожидаемых спикеров прошедшего в Москве SYNERGy Woman Forum стала Мария Владимировна Захарова, директор Департамента информации и печати МИД РФ. «Русская Планета» приводит наиболее интересные моменты выступления видного российского политического и дипломатического деятеля.

Свое выступление Мария Захарова начала со слов поддержки и соболезнования всем, кого коснулась страшная трагедия в Кемерово: «Я очень хочу, чтобы люди в Кемерово знали, что это не только их боль, это наша общая боль».

Приглашенная для выступления в секции «Женщина в политике» Мария Захарова, человек, входящий в ТОП-100 самых влиятельных женщин мира, сразу заявила: «Я не женщина в политике, у нас есть женщины в политике. Я женщина на государственной службе, я тот самый чиновник, о котором вы столько читаете, и о котором столько пишут. Я – чиновник, и при этом мне очень хочется своей работой и тем, что получается, а иногда не получается, доказать, что у слова «чиновник» может быть другая окраска и другое значение».

О своем выборе профессии

Эта история с одной стороны банальная, с другой, не без романтики, мой папа был дипломатом и востоковедом, даже правильней сказать, что был востоковедом и на определенном этапе стал работать во внешнеполитической службе Советского Союза. Мне был очень интересен мир дипломатии, но мама, которая была искусствоведом, всегда говорила: «Ты понимаешь, дипломатия – это точно не для девочек». В Советском Союзе женщин-дипломатов практически не было. Мне было очень интересно наблюдать за работой журналистов-международников.

Был такой китаист Владимир Куликов, который увлекательно рассказывал об истории и культуре Китая, отношениях с нашей страной. Я говорю: «Мама, может мне быть китаистом не как папа, который работал в посольстве, может быть как Владимир Куликов?» Она говорит: «Нет-нет, в нашей стране и это не для женщин. Журналист-международник – абсолютно не женская профессия». И приводила целый ряд аргументов, которые были в ходу в нашей стране. Мама меня очень плавно подвигала к тому, чтобы я занималась искусством, историей искусства, стала искусствоведом. Мне был интересен и тот мир, и другой.

Со временем всё изменилось, в том числе потому, что эти перемены произвели, мы, женщины. Я помню 90-е годы, когда молодые люди отказывались от высшего образования, они считали, что нужно сразу идти в бизнес, ловить момент. Я думаю, что во многом они были правы, потому что это был момент такого, как мы сейчас называем, дикого капитализма, всем было не до дипломов, важно было этот момент не упустить, но и мы не упустили его. Я стараюсь в своей жизни сочетать то, чем занимался папа, это дипломатия, то, что меня завораживает - журналистика, работа с информацией.

А что касается мамы, то с этим связана моя, я не могу сказать научная деятельность, это не научная деятельность, но моя диссертация, мои исследования, которые я провожу больше для себя, не претендуя на какие-то звания и регалии. И от мамы и от ее работы я взяла такое понятие как творчество, потому что всё, что связано с искусством, с культурой – это, безусловно, творчество. На мой взгляд, чем бы вы ни занимались, будь то бизнес или государственная служба, без творческого отношения к делу и к коллегам, мало что может получиться. Креатив в моем понимании это творчество, когда ты творишь, ты не просто выполняешь работу, которую нужно делать, а когда ты в нее привносишь непосредственно свое созидание. Ты – творец.

О судьбе

У каждого есть своя судьба, я в это верю, и в моей жизни было несколько доказательств того, что судьба есть. Есть твои жизненные планы и внутренняя убежденность, а есть судьба.

Я хотела стать китаистом и целенаправленно шла к этому, я ходила в школу в Пекине, после возвращения в Россию, я умоляла своих родителей, чтобы они платили за курсы китайского языка, и они в сложные 1991-1992 годы, пошли на это. Я начала учить китайский язык, далее я поступила в МГИМО, у меня было право выбрать тот язык, который я хотела учить, я могла выбрать любой и я выбрала китайский и учила его 5 лет. Всё в моей жизни было подстроено под то, что я буду ездить в командировки в Китай и т.д. После окончания МГИМО я пришла в МИД поступать именно на китаеведение, на направление, связанное с двухсторонними отношениями. И в МИДе мне сказали, что в этом департаменте нет мест. Мой мир рухнул в одну секунду.

Какие варианты? Можно было сдаться. Можно было сказать, что жизнь несправедлива, и удариться во все тяжкие. Это было очень сложно пережить. Но, я сделала выбор и пошла на направление, которое мне предложили – это технология и информация. Но при этом, направление, связанное с Китаем, я оставила в качестве темы для своей диссертации и начала заниматься Китаем в рамках научных изысканий. В результате сейчас, обернувшись назад, а в этом году будет 20 лет, как я в МИДе, разве я смогу сказать, что это не судьба? Конечно, это судьба. Так должно было случиться. Но при этом я не предала то, что мне было интересно. Это к вопросу о том, как всё в жизни может быть.

О творческом подходе в работе

Что такое творчество для меня? Это не просто какие-то идеи, которые ты пытаешься людям навязать. Это когда ты пытаешься людей заинтересовать. Самое главное, как говорил мне мой папа: «В жизни всё должно быть интересно». Угадайте, от кого я услышала эту фразу еще раз? От Сергея Викторовича Лаврова! Спустя много-много лет, когда я, будучи молодым дипломатом, работала в Нью-Йорке и мимолетно встретилась с прилетевшим в Нью-Йорк Лавровым, он всего лишь спросил: «Тебе интересно?». Для меня наступил момент истины.

В первую очередь это должно быть интересным нам самим, это и есть потенциал для творчества и ключ к работе. Являешься ли ты руководителем или рядовым сотрудником, ты должен заинтересовать людей вокруг себя. Я всю жизнь помню другую фразу, которую мы учили еще в советской школе – «рабский труд не производителен». Это 100 процентов.

Производительно только то, и дает эффект только то, что ты делаешь с интересом и от души. Поэтому в моем смысле, творчество это когда ты раскрываешь какие-то потенциалы в себе, в людях, находишь, казалось бы, в очень жестких рамках своей работы удивительные интересные и неординарные грани, и это дает большой результат. Где-то нужен традиционный подход, где-то нужна полноценная отточенность профессионала, а где-то нужно раскрывать творческий потенциал и в людях, и в себе, и в своем деле.

Женщина и работа

Для меня очень важным является сочетание двух вещей. Почему именно их, точно сказать не могу, в силу ли характера, в силу ли воспитания. Первый момент, это чтобы меня на работе воспринимали как профессионала. Не ПРОФЕССИОНАЛА, который сам себя заглавными буквами определил: «я всё умею, я всё знаю», нет. Но, как человека, который может чего-то не знать, но хочет научиться, человека, который делает свое дело. Я хотела, чтобы ко мне относились именно так. Второй момент, я всегда хотела оставаться женщиной.

Я никогда не хотела встраиваться в общепризнанные где-то и навязываемые рамки того, как должна выглядеть женщина. Почему мы должны «выглядеть»? Есть, конечно, рекомендации, но почему нас пытаются всунуть в какие-то рамки? Вы что от меня хотите на работе? Вы хотите, чтобы я была профессионалом, или вы хотите, чтобы я одевалась так, как все? Это разные вещи. Вы хотите раскрытия действительно творческого потенциала или что? И эти два момента были моей путеводной звездой на работе. Именно из этого я исходила.

Я всегда с удивлением смотрю на коллег, в том числе западных, которые полностью отказываются от своей женской сути. Это их личный выбор, и они имеют на это право. Но мне кажется, что таким образом они сами себя в чем-то обкрадывают. Ты лишаешь себя важных смыслов. Для меня это было не то, чтобы недопустимо, нет, но я не хотела от этого отказываться, мне было интересно исследовать жизнь и как профессионал, добиваться результатов, находить ответы на свои внутренние вопросы, и при этом исследовать эту жизнь как женщина. Я никогда не видела в этом противоречия. И мне странно слышать вопрос: Вы кто, профессионал или женщина? Почему одно должно противоречить другому?

И это является частью вопроса, как сочетать работу и личную жизнь и, например, как решить вопрос, рожать или не рожать? Я для себя отвечаю на этот вопрос так, во-первых, я не должна сама себе придумывать противоречий, жизнь и так достаточно сложна. Зачем я буду в жизнь вносить дополнительные проблемы? Зачем я буду ставить эти компоненты в противоречие друг с другом? Во-вторых, опять же, я верю в судьбу. Я верю в нее, и еще раз говорю, что в своей жизни я убеждалась, что это так. Не надо самим себе ставить рамки. Самое страшное, что вы можете сделать, это ограничить себя сами. Больше, чем мы ограничиваем себя сами, никто нас не может ограничить. Внутри себя мы можем быть 100% свободными в любых обстоятельствах. Наша внутренняя свобода – это самое главное, что у нас есть, и никто ее не может отнять. Так зачем ее у самих себя отнимать?

О миссии женщины в обществе

У женщины нет одной общей миссии, у каждой она своя. Кто-то мать, кто-то жена, кто-то бизнес-директор, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то занимается политикой. У каждого своя история. Мне кажется, что особенность женщины в том, что она может позволить себе, по крайней мере, в нашей культуре, в нашей традиции, которая еще не сломана, и я надеюсь, что не будет сломана, очень многое.

Я объездила весь мир, я долго жила в Азии, достаточно долго на Западе, и могу сравнить. Наша уникальность, в том, что женщина в России может себе позволить себе всё. В жизни женщины есть различные этапы, зарабатывание денег и карьера, замужество и материнство. В России мы можем позволить всё это в одну единицу времени. Оставаясь женой и мамой, мы имеем возможность профессионального роста, и у нас остается время на какие-то личные интересы. Мы хотим водить машину, пожалуйста, мы хотим петь, пожалуйста, помимо наших основных занятий, мы хотим заниматься творчеством, пожалуйста.

Поверьте мне, не везде есть такая возможность, где-то традиции и правила не предполагают активного вовлечения женщины в социальную персональную жизнь. Где-то наоборот, слишком активное вовлечение женщины в эти все социальные проекты мешают ей реализовать себя в семейной жизни, в том смысле, что ей говорят: «Только вперед, только профессия, только общественная деятельность. Жена – это вторично, мать – не для тебя». Сегодня нам никто не диктует, как жить и как развиваться. Мы можем делать все, что мы хотим. Мы можем это делать в одну единицу времени, или так распределить свои жизненные силы, чтобы достигать своих целей поэтапно.

Благодарность предшественницам

Мы должны быть благодарны нашим предшественницам, в том числе из Советского Союза и со всего мира, которые подарили нам эту возможность, мы за свое право практически не сражались и его не отвоевывали. Сегодня мы, женщины, получаем образование, водим машину, устраиваемся на работу, получаем такую же (как мужчины) зарплату. В бизнесе могут варианты, но мы имеем возможность отстаивать равную оплату труда. Мы за все это не боролись, мы не доказывали, что мы такие же и не хуже мужчин. За нас это сделали, в частности Валентина Ивановна Терешкова, после полета ее в космос, на весь мир было сказано, что женщина может и в космос летать. Да, она это делала благодаря мужчинам, но она сделала то, о чем женщины вообще не могли подумать! Это надо ценить.

Подумайте, мы живем в уникальной ситуации, мы сами себе определяем взаимоотношения друг с другом, с мужчинами, в профессиональной сфере, мы можем развиваться так, как нам этого хочется, и делать акцент на личную или на профессиональную жизнь. Это уникальная ситуация. Да, есть еще похожие страны и регионы, но на мой взгляд у нас ситуация уникальная.

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