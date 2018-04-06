Ликвидация уральской вольницы

Интрига с политической судьбой Евгения Ройзмана предсказуемо завершилась победой свердловских властей. Губернатор области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Ранее, 3 апреля, поправки к законодательству приняли депутаты местного Законодательного собрания.

Оппозиционные медиа увидели в действиях властей попытку в очередной раз закрутить гайки и избавиться неугодного Ройзмана, который может позволить себе с высокой трибуны критиковать единороссов. Однако подобный шаг свердловской элиты означает нечто большее, чем обычные внутрирегиональные разборки за дележку полномочий.

В 2010 году в Екатеринбурге, как и в ряде крупных центров субъектов федерации, произошла причудливая реформа. Власть в городе была разделена между мэром, которого избирал народ, и так называемым сити-менеджером, которого назначают местные депутаты. В чем между двумя должностями разница?

Если говорить в двух словах, мэру были отведены в основном представительские функции. Мэр развивает внешнеэкономические связи, курирует отдельные проекты, решает вопросы взаимодействия между органами власти, а также между гражданами и чиновниками. При этом сити-менеджер погружен, прежде всего, в хозяйственные вопросы. Глава города распределяет бюджетные деньги, занимается налоговой политикой и благоустройством.

Подобная система отдаленно напоминает парламентскую республику, где народ избирает депутатов, а те — контролируют работу правительства и премьер-министра (в нашем случае — сити-менеджера). При этом существует должность президента (в нашем случае — мэра), без ведома которого формально ничего не делается, но реальными полномочиями он не наделён.

Вот и Ройзман в Екатеринбурге с 2013 года является эдаким вольнодумцем с высоким статусом, не обладая влиянием на происходящие процессы. Для большинства екатеринбуржцев он свой в доску парень — свободно гуляет по улицам в подвыпившем состоянии, ходит, как и все, в недорогие магазины, и приветливо общается с гражданами, всегда держа двери в рабочий кабинет открытыми.

С сентября 2018 года, когда у Ройзмана закончатся полномочия, эта игра в демократию и мэра-оппозиционера прекратится. Его пребывание на посту мэра было демонстрацией того, что в России есть политические возможности для «несогласных». Положению Ройзмана умилялись либералы и местные жители, которые негативно относятся к политике федерального центра и мечтают сделать регион более автономным от Москвы.

Теперь на всех этих маленьких радостях и надеждах ставится жирный крест. По сообщениям уральских СМИ, мэром Екатеринбурга станет либо лояльный власти человек, либо обе управляющие должности будут (в том или ином правовом виде) объединены. В итоге всю полноту власти в своих руках сосредоточит нынешний сити-менеджер Александр Якоб.

Но отмена прямых выборов Екатеринбурга — это не только конфликт, связанный с устранением с политической сцены оппозиционера Ройзмана. За этим может стоять попытка федерального центра в первую очередь приструнить уральскую вольницу.

Екатеринбург при Ройзмане превратился в третий по протестной активности город. Авторитет действующей власти парадоксальным образом расшатывает открытый в 2015 году Ельцин-центр.

Номинально музей, посвященный первому главе РФ, призван укрепить институт президентства, однако по факту он превратился в рупор пропаганды либеральных, а не провластных настроений. Хотя изначально можно было понять, что патриотическую публику подобные учреждения привлекать не могут. Тем не менее, сейчас закрыть открытый Путиным Ельцин-центр уже невозможно, а вот перекрыть Ройзману канал общения с населением — вполне реально.

Второй вывод, который напрашивается сам собой, — это очередной провал экспериментов с местным самоуправлением. Должность избранного народом мэра оказалась опасной, и власть, пусть и чересчур топорно, но дала понять, что право выборы городского главы — затея не особо-то нужная. Зачем в принципе выбирать человека, который ничего не решает? Правда, тогда не очень ясно, зачем нужна была такая реформа. В чем была ее цель и смысл?

Фактически власть в городах оказалась в руках депутатов, ведь именно они выбирают сити-менеджера под соусом того, что это будет профессиональный и компетентный человек. Собственно, именно по этой же логике были отменены выборы мэра Екатеринбурга. Предоставлять право народу самими определять руководителя города оказалось бессмысленным занятием.

По сути, сегодня россияне могут выбирать только президента и депутатов различного уровня. Причем интерес к кандидатам в депутаты у граждан, судя по явке, катастрофически низкий. Так в России сложилось, что голосовать народ привык за личностей, которые являются лидерами, а не безликими функционерами. Ничего хорошего в этом нет, но идея местного самоуправления в нашей стране обречена, если не провоцировать интерес к выборам хотя бы ничего нерешающего мэра.

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