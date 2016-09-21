Либералы-маргиналы

Один из главных вопросов, который возникает по итогам каждых думских выборов, заключается в том, почему в России такая слабая конкуренция между партиями. За четверть века в нашей стране не появились две-три примерно равные политические силы, которые бы хоть в какой-то мере уравновешивали друг друга. В частности, «продвинутая» московская публика давно сокрушается из-за слабой представленности на политической арене кандидатов, которых принято относить к либеральному или демократическому лагерю.

Нынешние выборы это ярко продемонстрировали. «Яблоко» Григория Явлинского набрало 1,94% голосов, Партия Роста Бориса Титова - 1,1%, а ПАРНАС Михаила Касьянова - 0,72%. В борьбе за депутатские мандаты по московским избирательным округам провалились все 28 кандидатов «либерального толка». Хотя именно на одномандатников возлагались самые большие надежды.

Даже зажиточная интеллектуальная столичная публика отвернулась от тех, кто продолжает считать себя рупором демократии в России. При этом, по приблизительным оценкам социологов, электоральный потенциал демократических сил в столице составляет около 30%. «Русская Планета» попыталась разобраться в причинах неудач российской оппозиции.

Шансы на нуле

В 1990-е годы ратовавшие за либеральные реформы персонажи (Борис Немцов, Владимир Рыжков, Ирина Хакамада, Григорий Явлинский) являлись частью политической элиты и были интегрированы в процессы управления государством. После поражения на выборах 2003 года демократов «отключили от телика» и они были вытеснены на обочину. Во второй половине 2000-х годов либералы взяли на вооружение бескомпромиссную антипутинскую риторику и стали «бомбить» в Интернете.

Пламенные борцы с «режимом», несмотря на масштабный пиар в Сети, не могли похвастаться крупными политическими успехами. За последние годы можно вспомнить третье место на президентских выборах игравшего в политику миллиардера Михаила Прохорова (7,98% голосов), попытку Алексея Навального занять кресло мэра Москвы (27,24% голосов) и избрание главой Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Наиболее показателен пример падения популярности детища Григория Явлинского. В 1993 году «яблочники» получили 7,86% голосов, в 1995 - 6,89%, в 1999 – 5,93%, 2003 году – 4,3%, в 2007 – 1,59%. Относительный успех партии сопутствовал в 2011 году, когда на волне протестных настроений лозунг «достали овощи» нашел отклик у 3,43% граждан.

Фото с сайта yavlinsky.ru

В 2014 году интерес к оппозиционной деятельности у россиян практически исчез. Либеральные движения проигнорировали новые вызовы и патриотические потребности россиян. В результате на сегодняшний день о существующей более 25 лет партии Явлинского знают чуть более половины населения, а странно выглядящая аббревиатура ПАРНАС знакома примерно четверти респондентам. В таких условиях единственный логичный выход из тупика – объединение или тесная координация всех демократических сил.

ПАРНАС раздора

С самоорганизацией у отечественных демократов большие проблемы, причем ситуация принципиально не меняется с 1990-х годов. Ранее общий язык никак не могли найти «Яблоко» и «Союз правых сил», постоянные раздоры были даже внутри самих партий. Не смогли либералы воспользоваться плодами всплеска антиправительственных настроений в 2011-2013 годы.

Достаточно вспомнить, как осенью 2012 года либералы разругались на первых заседаниях избранного через Интернет Координационного совета оппозиции.

Последним на текущий момент объединительным проектом стала Партия народной свободы «За Россию без произвола и коррупции», известная как ПАРНАС.

Первоначально в созданную в декабре 2010 года структуру вошел разношерстный континент в виде ОДД «Солидарности» Бориса Немцова (собравшей осколки от СПС и «Яблока»), Республиканской партии Владимира Рыжкова, Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Также ПАРНАС пользовался поддержкой Ильи Яшина и Владимира Буковского.

В партии царило относительно спокойствие до того момента, пока ее члены не стали делить лицензию на участие в думских выборах. Как ни парадоксально, но ПАРНАС перестал объединять либералов именно тогда, когда у них появился реальный шанс попасть в Госдуму, начать работать над законопроектами и в конечном итоге влиять на положение дел в государстве.

В апреле-мае 2016 года руководители партии Михаил Касьянов, Алексей Навальный и Илья Яшин разругались и не смогли выступить единым фронтом. Политики не поделили списки кандидатов, а если говорить точнее - подлинной причиной конфликта стала борьба за первое место в партийном списке, на которое претендовал Касьянов на правах председателя и единственного человека, знакомого с системой госуправления.

Союз демократических лидеров окончательно распался после продемонстрированных 1 апреля НТВ утечках разговоров Касьянова с членом ПАРНАС Натальей Пелевиной. Бывший премьер нелестно отозвался о Яшине и Навальном, видя в последнем главную угрозу. Под напором скандалов и интриг так называемая «Демократическая коалиция» развалилась.

В глазах Навального и Яшина из мудрого наставника Касьянов мгновенно превратился едва ли не в диктатора, решившего, как Путин, приватизировать власть в партии. Примечательно, что в декабре 2015 года Навальный пламенно поддерживал выдвижение Касьянова на первое место в списке ПАРНАСа.

- Касьянов был лучшим премьер-министром за последние 15 лет… Потому что Касьянов обладает экспертизой, потому что он понимает как работает эта страна, как работает правительство, понимает все чиновничьи хитросплетения. Тем не менее, он доказал, что остается человеком твердым, неподкупным. Его нельзя запугать, его нельзя оттолкнуть. Он поведет наш список. Остальные места будут распределены в ходе праймериз.

Обреченные на провал

Сейчас Навальный рассуждает более спокойно и сожалеет о распрях в демократическом лагере . 11 сентября на своем сайте оппозиционер опубликовал пост с призывом к «Яблоку» и ПАРНАС снять кандидатов с выборов, если они конкурируют между собой в одном избирательном округе.

- Дорогие ЯБЛОКО, ПАРНАС и «Открытая Россия». Дорогие Григорий Алексеевич, Михаил Михайлович и Михаил Борисович. Сегодня и завтра — последние два дня, когда кандидаты сами могут сойти с дистанции. Сделайте, пожалуйста, очевидный шаг, чтобы хоть немного повысить шансы ваших кандидатов на победу. Ведь вы же сами знаете страшную тайну: так никого никуда не изберут. Давайте еще хотя бы три округа расчистим, сделав объединенных кандидатов. Хоть как-нибудь, хоть где-нибудь.

Навальный констатировал, что демократы не в состоянии выступить единым фронтом. Однако блогер не утруждался поиском причин провальной политики оппозиционных движений. В западных странах либеральные силы опираются на достаточно широкие слои населения. Но, как правило, электоральную базу составляет средний класс - наиболее крупная и экономически активная часть общества. Может быть, слабость демократов в России объясняется отсутствием или размытостью пресловутого среднего класса?

Фото с официальной страницы в Facebook

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин не согласен с таким утверждением. Собеседник «Русской Планеты» считает, что средний класс в России достаточно четко очерчен. Эксперт относит в эту социальную группу получающих достойную зарплату бюджетников, силовиков, квалифицированную рабочую силу, предпринимателей, финансистов.

- У наших либералов нет возможности завоевать симпатии представителей среднего класса. Я не берусь оценить долю среднего класса в структуре общества, но это значительная прослойка населения. Да, это люди с разными взглядами, но либералы не пытаются найти к ним подход. Достаточно посмотреть на их агитационные кампании 90-х, нулевых и те далекие от реальных потребностей людей лозунги, которыми они кормили электорат на нынешних выборах.

Мухин уверен, что в России оппозиция не является носителем традиционных либеральных идей и давно себя дискредитировала как реальная альтернатива партии власти. «Отечественный либерал» может исповедовать ценности, которые никак не сводятся к общепринятым в либеральной среде представлениям о свободе и ответственности.

- Мы вынуждены говорить о том, что тех, кого сейчас в России называют либералами, таковыми по определению не являются. Это суррогат. В нашей стране понятие «либерал» - это скорее маркер, означающий прозападную ориентацию. Мы это наблюдаем на практике: заискивание перед иностранными державами, пораженческий внешнеполитический дискурс, хамское поведение, пренебрежение к альтернативной точке зрения, нарушение закона, нежелание идти на компромисс. Народу противен такой подход и так было всегда.

Жажда власти

Кандидат психологических наук Александр Невеев упрекает демократический лагерь в неспособности удовлетворить социальные и духовные запросы общества. Либералы стали заложниками своего стремления объяснить все процессы с рациональной точки зрения и игнорируют важную черту менталитета россиян - привычку верить в некие ценности и идеалы (православие, патриотизм, Крым наш, русский характер), которые не поддаются логическому анализу и могут противоречить принципам демократии и рыночной экономики. Отсюда - оголтелая прозападная ориентация и русофобия.

- Либералы не получат народной поддержки, пока будут считать хорошим тоном говорить о допустимости разделения России, отделения Кавказа, легализации гомосексуальных союзов. Они продолжают держаться за давно дискредитировавшие себя мифы и так называемые «западные ценности», сводящиеся к нежеланию признавать уникальность собственного народа. Либералы - это маргиналы, самодовольно гордящиеся своей «инаковостью» и всячески ее выпячивающие. Задача номер для них должна стать интеграция в общество, принятие базовых ценностей, на которых стоит страна, а не попытка их изменить.

Александр Невеев полагает, что диктаторские замашки оппозиционеров и постоянные перемены в составе демократических коалиций - следствие патологического желания удовлетворить жажду власти. Либералы стремятся реализовать свои политические амбиции любым путем, и не готовы делиться полномочиями с ближайшими соратниками.

- Когда маргинал хочет власти, он зачастую склонен идти на крайние меры и даже совершать преступления. В нашей истории подобных прецедентов уйма. Погоня за популярностью поднимает наружу целый букет комплексов. Пытаясь их удовлетворить, оппозиционеры не замечают, что преследует сугубо эгоистические интересы и готовы на любую подлость или пытаются выдать свой комплекс за упущенные для страны возможности. В пример можно привести Григория Явлинского, который даже в агитации 2016 года грустит по несбывшейся мечте занять место в правительстве в начале 90-х. Спустя более двух десятков лет Явлинский так и не изжил «синдром непризнанного гения».

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