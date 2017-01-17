Ленин возвращается в политику!

Двойник Владимира Ленина принял решение баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Будущий возможный кандидат Александр Емельянов ранее уже поделился с журналистами планами собрать подписи сторонников в новогодние праздники на Красной площади, где он и работает в образе Ильича. Актер рассчитывает на то, что его внешнее сходство с вождём революции в итоге привлечет немало голосов тех, кто ностальгирует по советскому прошлому.

Заметим, что, согласно действующему законодательству, кандидату на пост Президента РФ нужно подать в ЦИК подписные листы, итоговый протокол, заявление о согласии баллотироваться на должность президента РФ и декларацию о доходах кандидата за два года, предшествующих году выборов. Документы передают уполномоченные представители избирательных объединений, избирательных блоков и инициативных групп избирателей не позднее чем за 60 дней до объявленной даты президентских выборов.

Сам актер Александр Емельянов, уже несколько лет фактически сам являющийся одной из «достопримечательностей» главной площади страны заверил, что хотя и рассчитывает на голоса тех избирателей, для которых свято имя пролетарского вождя и ностальгирующих по временам СССР, но с Компартией и, в частности, ее лидером Геннадием Зюгановым конкурировать не собирается. Хотя и от поддержки, если таковая последует, не отказался бы .

«Все порядочные коммунисты и так поддерживают меня, — уверенно говорит Емельянов-«Ленин», ни на минуту не выходя из образа. — Как это Компартия может не поддержать своего первого вождя?! Мы знаем, что большинство граждан положительно оценивают Ленина и с теплом вспоминают советское время. Лично я это вижу каждый день на улице, когда простые граждане подходят с вопросами, почему так всё случилось со страной и есть ли выход. Кто-то предлагает Зюганова, кто-то Жириновского, но подавляющее большинство требует Ленина! Поэтому я принял решение баллотироваться на пост президента. Тем более сейчас Новый год — давайте загадаем вместе желание!»

Актер, к слову, напомнил, что в советское время вопрос о том, кто появится в образе Владимира Ильича, был совсем не праздным: дело это было почти государственной важности. Через несколько десятилетий после Октябрьской революции Ленин стал священным символом, любительским театрам запретили ставить пьесы, в которых была роль Владимира Ильича. Чтобы играть Ленина, профессиональный актер должен был получить разрешение Всесоюзного комитета по делам искусств.

«Известно, что во время правления Иосифа Сталина такое разрешение получили всего пять актеров. Но после крушения СССР никаких разрешений брать уже не надо было. Все советское подвергалось остракизму. И вместо театра актеру, ставшему Лениным, нашлось место только на Красной площади. Самое удивительное, что простые россияне до сих пор приходят вовсе не для того, чтобы со мной сфотографироваться, а для того чтобы получить совет, узнать, что дальше будет. Ленин уже выступает и как исповедник, и как оракул, и как психоаналитик. Я думаю, что если Ленин станет Президентом, то, как минимум, это вернет душевное спокойствие россиянам», — говорит «Владимир Ильич».

Хочется что-то добавить, да надо ли? Разве что заметить: скромно одетый мужчина с бородкой, невысокого роста и в ленинской кепке может оказаться привлекательнее многих профессиональных политиков. И уж во всяком случае честнее некоторых нынешних коммунистов.

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