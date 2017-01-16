«Ласкаво просимо!»*

Украинские военнослужащие с 16 по 19 января будут иметь возможность оценить «масштабы уведомляемой военной деятельности в районе Ростовской области». Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», — сказал Рыжков. По его словам, инспекторы из соседней страны проверят около 16 тысяч квадратных километров территории для того, чтобы подтвердить отсутствие или наличие там военной деятельности.

Контроль в рамках права

Россия заключила с Украиной сделку на основе Венского документа 2011 года, одно из соглашений в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), членами которой являются 58 государств. Документ предполагает ежегодный обмен информацией о вооружённых силах: численности личного состава, вооружениях и дислокации военных объектов.

Смысл соглашения сводится к тому, что участники ОБСЕ будут получать детальную информацию о всех изменениях в военном строительстве друг друга. Предполагается, что подобная осведомлённость станет естественным сдерживающим фактором. Каждое государство будет владеть всей необходимой информацией о соседях, что должно свети к нулю вероятность агрессии или серьезного боестолкновения.

Исключительно на добровольной основе участники ОБСЕ могут обмениваться военными инспекциями «для cодейcтвия уcтранению озабоченноcтей в отношении военной деятельноcти». Иностранные военнослужащие могут посещать различные военные объекты, осматривать склады, части и позиции тяжелой техники, включая места расположения новейших образцов.

Фактически Венский документ 2011 года заменил заключенный в 1990 году Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), который отказалась соблюдать Россия в 2007-м. ДОВСЕ был направлен на предотвращение значительной концентрации вооружённых сил и техники в приграничных зонах и накопления наступательных вооружений.

Как отмечают эксперты, ДОВСЕ в реальности не соблюдала почти ни одна страна. Венский документ более гибкий и эффективнее, чем ДОВСЕ, ограничивает концентрацию войск на отдельных направлениях, в том числе в период учений. Государство обязано уведомлять о сосредоточении и передвижении более 9 тысяч военнослужащих, 250 боевых танков или 500 бронемашин.

На официальном уровне Москву множество раз упрекали в нарушении ДОВСЕ и ни разу еще — в Венском документе. В период пресловутой «агрессии против Украины» или того, что в России называется «Русской весной», Генштаб РФ сосредоточил на юго-западных рубежах в совокупности около 50 тысяч военнослужащих, разбив эту армаду на несколько группировок, которые успешно «присоединили» Крым и «вторглись» в Донбасс.

По данным Королевского Объединённого института оборонных исследований, Москва не превысила в Крыму лимит войск, установленный Венским документом и украинским законодательством. Также Россия не нарушила международное право, когда весной 2014 года сконцентрировала около 25 тысяч военнослужащих в непосредственной близости к восточным украинским областям.

Передовой рубеж

Почти три года Ростовская область находится в зоне внимания украинского Генштаба. Южный регион РФ из-за приграничного положения с Донецкой и Луганской областями считается опорной базой для осуществления «военной агрессии», под которой подразумевается переброска войск на «оккупированную» территорию и снабжение «террористов».

Согласно озвученным в апреле 2016 года планам Минобороны РФ, в Ростовской области будет воссоздана 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова второй степени мотострелковая дивизия. Солдаты этой дивизии 30 апреля 1945 года водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Военные части будут размещены на трёх полигонах (Кузьминском, Кадамовском и Миллеровском), а социальная инфраструктура будет расположена в Новочеркасске.

Россия отказывается от сердюковских бригад и возвращается к советской системе комплектования войск — дивизиям и армиям, которые гораздо лучше приспособлены к крупномасштабным боевым действиям, к которым, судя по учениям, готовится наша страна. И об этих планах наверняка прекрасно осведомлены в Киеве.

Очевидно, что входящие в Южный военный округ Ростовская область и Крым окажутся на передовой возможного противостояния. Тогда зачем Москва готова пустить потенциального противника на свои военные объекты? Как объяснить такое радушие к ВСУ?

Скорее всего, разгадку стоит искать в дипломатических причинах. На России во всем «цивилизованном» мире весит ярлык агрессора и хулигана. Запад и Украина нервничают при каждой переброске войск и тяжелой техники на западные рубежи. Открывая двери КПП для наших «партнеров», мы демонстрируем свое миролюбие и готовность быть в меру открытыми и сговорчивыми.

Несомненно, что соблюдением Венского документа Россия зарабатывает политические очки и улучшает имидж. Москва сочетает методы кнута и пряника: «Это наша территория и мы делаем здесь, что захотим, но если вы, господа, хотите понаблюдать за нами в рамках закона, — пожалуйста. Милости просим! И вам, обиженная Украина, мы не откажем».

Вряд ли Минобороны собирается демонстрировать украинским офицерам какие-либо «военные секреты». В наш информационный век по интернету можно отследить даже передвижение военного самолета, и Генштаб ВСУ не может не знать координаты почти всех российских военных объектов. Ничего лишнего украинцам не покажут, а вот жест доброй воли сыграет нам на руку. Пусть знают, на что мы способны, если действительно когда-нибудь придем.

* (укр.) «Добро пожаловать»

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