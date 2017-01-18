Курс на панику

Два года – ровно столько, по мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, потребуется Украине, чтобы вернуть контроль за утерянными – или оккупированными, как их называют на Украине, территориями. Или ОРДиЛОСОС, как лукаво именуются, согласно Минским договоренностям, «отдельные районы Донецкой и Луганской областей с особым статусом». Или, говоря проще – частью Новороссии, которая проснулась от свидомого морока и выбрала свою судьбу – быть вместе с Россией.

«Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс», - уверяет Аваков. «Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса».

Главная роль по возвращению контроля, по мнению Авакова, отдана пограничникам – именно они отправятся на выполнение этой миссии в первых рядах. Именно в этом, по словам Авакова, и заключается ключевая задача в 2017 году — «выйти на международно признанную государственную границу Донбасса». Это, кстати, прописано и в Минских соглашениях – правда, перед этим стоит куча других пунктов, выполнять которые, как это теперь очевидно, Киев и не собирался.

Украинские власти не в первый раз делают заявления касаемо возврата Донецкой и Луганской областей полностью в состав Украины. Тот же Аваков и ранее уверял, что возврат мятежных территорий – лишь дело времени. Однако сейчас это заявление совпало с общей активизацией украинской повестки на международной арене. Атака идет буквально по всем фронтам. На прошлой неделе в стране отключили российский телеканал «Дождь», который, между прочим, с самого начала конфликта в Донбассе занял проукраинскую позицию. Что ж, видимо, предатели и в Киеве не в чести – мораль отключения такова, что нам никакого российского ТВ не треба, и лучше бы, если Россия вообще исчезла из информационной повестки дня на Украине.

Наступают украинцы и в судах. Так, буквально на днях Международный суд ООН подтвердил получение иска к России от Украины с требованием компенсации за сбитый Boeing и обстрелы. Если с Боингом есть повод – политизированный, по мнению России, но все же годный для формальной зацепки доклад международной следственной группы, то в случае с обстрелами все совсем плохо, поскольку даже слепые и глухие обсешники нехотя фиксируют применение силы именно Киевом, не взирая на перемирие.

В исковом заявлении Киев требует от России не только компенсировать ущерб за сбитый Боинг и обстрелы, но и признать ее виновной в расовой дискриминации (!). Это уже попахивает откровенной паранойей. Однако же в случае, если суд ООН примет решение в пользу незалежной, Россию могут ждать большие неприятности, например, как пишет агентство Reuters – арест всех зарубежных активов.

Причина проста: уходит администрация президента Обамы, до недавних пор поддерживавшая все выкрутасы Киева, и ей на смену идет команда Трампа, который уже доводил украинцев до истерики своими заявлениями по поводу статуса Крыма. Возможно, так Украина пытается создать некий задел негатива на будущее – чтобы новым американским властям было сложнее выпутаться из этого клубка.

Издание Le Figaro утверждает, что Джо Байден, куратор украинского направления от США, «не скрывал своих сомнений по поводу преемственности американской поддержки Киева в президентство Трампа», пишет Inopressa. «Один украинский журналист в приватной беседе попросил Байдена спрогнозировать будущее Украины при Дональде Трампе, но вице-президент ограничился улыбкой и ответом: «Надежда помогает жить». Тот, кто в недрах Белого дома был самой надежной опорой Киева, воздерживается от комментариев, и это красноречиво показывает, в какой обстановке неопределенности пребывает украинская власть после победы республиканского кандидата», - говорится в статье.

Недавнее заявление Трампа об отмене санкций взамен на уступки по ядерному разоружению лишь добавили паники во властных кабинетах Украины. Если раньше украинцы считали себя любимых главной причиной санкций, а условием их отмены – возврат Крыма и выполнение Россией Минских соглашений, то теперь становится ясно: если Америка и будет менять санкции на что-либо, то на что-то стоящее, а не на периферийную страну на другом континенте вне новых национальных интересов США. А значит, вопрос с Крымом и Донбассом Киеву придется решать самостоятельно. Как? Да как умеет. Для начала – пустыми угрозами и созданием видимости бурной деятельности по всем фронтам.

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