Ксюша ответит за Крым

Генеральная прокуратура России проверит высказывание кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о принадлежности Крыма. Письмо с просьбой начать проверку было направлено в Московскую прокуратуру. В прокуратуре Москвы агентству РИА Новости подтвердили, что такая проверка действительно проводится.

В октябре, выступая на своей пресс-конференции, Собчак, отвечая на вопрос украинского корреспондента о принадлежности Крыма, ответила, что с точки зрения международного права Крым – украинский. «Точка», - добавила Собчак. По ее мнению, Россия нарушила международные договоренности, поэтому проблема Крыма – очень серьезная. Собчак также добавила, что эта тема будет активно обсуждаться в ходе ее предвыборной кампании, чтобы «искать какие-то выходы». Кроме того, Собчак не раз заявляла, что Украина – важнейший партнер России, и необходимо добиваться улучшения отношений, чтобы восстановить дружбу любой ценой.

Слова Ксении Собчак не на шутку взбудоражили общественность. Ее даже потребовали осудить на 5 лет за слова о принадлежности Крыма Украине – это предложил глава ЛДПР Владимир Жириновский, тоже кандидат в президенты России. Он посетовал, что никто не смог закрыть ей рот, а слова Собчак – чушь, дикость и самое настоящее преступление. Также Жириновский пообещал сорвать Собчак предвыборную кампанию. «В ЦИК мы направим обращение. Она не имеет право вести избирательную кампанию. Выборы объявят в середине декабря: когда всех зарегистрируют, тогда ведите пропаганду и агитацию», - заявил он.

Обратили внимание на высказывание Собчак и крымские власти, и Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым – неотъемлемая часть России и де-юре, и де-факто.

Шум вокруг заявления Собчак поднялся такой силы, что ей пришлось оправдываться. «Я не это сказала. Вот чувствуется ваш непрофессионализм во всем... Я сказала не это. Могли бы вы найти точную цитату, и мы тогда продолжим этот разговор. Мне кажется, что все-таки вам нужно лучше готовиться к эфиру», - заявила Собчак в эфире «Эха Москвы», когда ведущий завел разговор о Крыме.

Собственно, что такого сказала Собчак? Что, с точки зрения международного права, Крым принадлежит Украине? Ну так это факт, притом вне зависимости от оценки событий Крымских событий. «На территории РФ действует приоритет международного права над правом внутренним. Я считаю, что мы нарушили международное право, и в этом смысле Крым по международному праву, конечно же, принадлежит Украине. Вот что я сказала», - объяснила Ксения.

Другой вопрос, что для подавляющего большинства россиян Крым, конечно же, наш. И это тоже факт. Но самое главное – сами крымчане считают себя Россией, и всегда считали. Правда, либералы от чего-то им не верят и то и дело выступают с предложениями провести еще один референдум. Собственно, и Собчак считает так же. «Там живут живые люди… Многие действительно этого хотят и голосовали за это и людей нельзя вот так туда-сюда ими жонглировать», - оправдывалась Собчак, полагая, тем не менее, что новый референдум должен быть «независимым» и включать «разные точки зрения». Предвыборную агитацию в Крыму кандидатка в президенты вести так и вовсе отказалась, поскольку, по ее мнению, он был присоединен незаконно.

Возможно, если бы Собчак намеревалась занять какой-нибудь пост в европейских структурах, подобная позиция пришлась бы кстати. Но если ты претендуешь на президентское кресло в России – будь добра учитывать мнение тех, кто живет в этой стране, а не за ее пределами. Отсылка к международному праву так и вовсе неуместна, ведь прекрасно известно, что этим самым правом западные страны жонглируют как хотят. Крым украинский с точки зрения международных законов? Ок, тогда что такое с точки зрения этих же законов бомбардировка Югославии? Или вторжение американцев в Ирак? Или косовский прецедент? Примеров – масса.

Зависимость от чужого мнения, неспособность строить свою жизнь на основании собственных желаний и потребностей – один из признаков незрелой личности, сказали бы психологи. Что ж, как поется в известной песне группы Ундервуд, «скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты». Похоже, россияне куда лучше знают себя и чего они хотят, в отличие от Ксении Собчак, для которой важнее, что скажут где-то там.

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