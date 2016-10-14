Крымские каникулы

Представители сразу нескольких итальянских регионов посетили в пятницу Крымский полуостров. Ранее Министерство иностранных дел не рекомендовало своим региональным представителям посещать Крым, а Украинское консульство так и вовсе угрожало депутатам. Об этом агентству ТАСС рассказали сами участники делегации.

«Письмо было направлено губернаторам, - уточнил советник регионального совета Венето Лучано Сандона. - В тексте указывалось, что наши советники нарушают статью уголовного кодекса Украины со всеми вытекающими последствиями. Настоящие угрозы. Это неприемлемо, чтобы третья страна вмешивалась в политическую деятельность представителей другого государства».

«Приезд в Крым - непростое дело для итальянцев, но парламентарии - народ стойкий, сложно кого-то запугать», - такими словами приветствовал членов итальянской делегации крымский спикер Владимир Константинов.

Представители политической и бизнес-элиты посещали Крым и ранее, не смотря на санкции. Однако нынешняя делегация, пожалуй, самая представительная. В составе делегации было 18 депутатов от пяти региональных парламентов -Ломбардии, Тосканы, Лигурии, Венето и Эмилии-Романьи: ранее эти регионы обращались с призывом к итальянским властям признать Крым и отменить санкции против России. Также в Крым приехали бизнесмены, представители самых разных компаний – сельскохозяйственных, металлургических, винодельческих и других.

Программа ожидается насыщенная. Все выходные депутаты уделят встречам с первыми лицами республики, посетят Севастополь, также планируется заключить деловые и торговые соглашения: особый интерес к Крыму проявляют винодельческие компании.

Примечательно, что крупные итальянские СМИ визит сразу 18 представителей своей страны в Крым проигнорировали. Новости о поездке можно встретить лишь на нескольких новостных итальянских сайтах. Англоязычные новости об этой поездке упоминаются преимущественно на зарубежных версиях российских сайтов – например, «Sputnik» или «Russia beyond the headlines». Как указывают итальянские СМИ, визит полностью спонсирован российской общественной организацией «Деловая Россия», содействующая развитию и укреплению деловых связей между Россией и другими странами.

Развивать бизнес в условиях санкций сложно, но можно. В Италии все громче раздаются голоса за снятие санкций с России, притом не только со стороны региональных и бизнес-элит. «Я всегда говорил, что санкции – это политический инструмент, но не сама политика. ЕС сделал сильный, единодушный и последовательный выбор в пользу ограничительных мер, которые не имеют карательной функции. То есть, они нужны для воссоздания условий для конструктивного диалога, который оказался в опасности из-за кризиса на Украине. Санкции обратимы, и мы надеемся, что очень скоро будут основания для их пересмотра», – цитирует ТАСС слова главы МИД Италии Паоло Джентилони. При этом министр отметил, что санкции не означают полное прекращение сотрудничества: оно возможно, и весьма активно развивается в тех областях, которые санкциями не затронуты.

Активную роль играет и самостоятельность итальянских регионов в плане экономической политики. В частности, региональный совет Лигурии летом этого года единогласно одобрил отмену санкции против Российской Федерации и признание права на самоопределение Крыма – с целью защиты итальянских производств.

«Во время этой важной миссии будут обсуждены вопросы, касающиеся социально-экономического развития Крыма в отношении технологических инновационных проектов и стратегического развития региона Лигурия», - говорит Эдуардо Рикси, представитель регионального совета Северной Лиги и министр экономики Лигурии.

«Укрепление отношений с Крымом, - считает депутат от Лигурии Алессандро Пиана, - исторически всегда было в интересах нашего региона. Блокада создает большой ущерб экономике и итальянской, и Лигурийской. Россия является важным и стратегическим партнером для Лигурии в сфере туризма, производства и агробизнеса. Достаточно сказать, что в период между 2013 и 2014 годах (еще до санкций) экспорт лигурийского бизнеса в РФ достигал оборота в 129 миллионов евро», - добавил депутат. Для итальянцев отмена санкций важна еще и потому, что на российский рынок за это время успели проникнуть конкуренты из азиатских стран.

Похоже, национальные правительства не слишком прислушиваются к мнению своих собственных бизнес-кругов. Из-за санкций, введенных под нажимом США, страдает бизнес не только в Италии, но и во Франции, и больше всего – в Германии, при том, что Ангела Меркель является самым убежденным сторонником необходимости санкций против России. Что ж, возможно, установление контактов на региональном уровне – неплохой вариант развития отношений в нынешних условиях. Международное законодательство, как выяснилось, имеет массу лазеек для обхода санкций. В крымские порты все чаще заходят суда под европейскими флагами, а нынешняя делегация европейцев на полуостров – далеко не первая и не последняя.

«При Украине Крым совершенно не имел инвестиций. Объем инвестиций, которые были внесены предпринимателями разных стран из Запада, исчислялся десятками миллионов долларов. Это смешные цифры. Можно сказать, что мы жили практически в полном отсутствии этих инвестиций», – говорил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов. А сейчас Крым буквально завален инвестиционными предложениями от самых разных стран, несмотря на санкции, заверил он.

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