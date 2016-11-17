За Крым ответите

«Ножом в спину» назвали на Украине поддержку Белоруссией позиции России в голосовании по новой антироссийской резолюции. Документ, внесенный в ООН по инициативе Украины, осуждает Россию за действия в Крыму – в частности, за нарушение прав человека, дискриминацию крымских татар и так далее. Для Украины это было крайне важное голосование. На сессии Верховной Рады вице-спикер Ирина Геращенко прокомментировала итоги голосования, разочаровавшись в некоторых странах СНГ и главным образом в Белоруссии, продемонстрировавшей солидарность с Москвой в вопросе Крыма. «Нож в спину» - слова Геращенко.

Документ предлагал не только осудить Россию за «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей», но и содержал призыв к поиску путей и средств, позволяющих «обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ в Крым существующим региональным и международным механизмам по наблюдению за положением в области прав человека». В преамбуле проекта также говорится об осуждении «временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя» и подтверждается «непризнание ее аннексии».

«Мы всегда открыто голосуем против страновых резолюций, где бы они не рассматривались – в Женеве или Нью-Йорке. Это – не свидетельство поддержки стран, становящихся объектами резолюций, а свидетельство нашего последовательного неприятия лицемерных подходов к теме прав человека, которые навязываются Организации Объединенных Наций отдельными государствами по принципу «я лучше знаю, что вам надо делать», - объяснили свою позицию белорусы. На прошлом голосовании они также высказались против резолюции.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик опубликовал официальное сообщение, в котором указал, что «Беларусь на себе испытала, насколько деструктивен и несправедлив механизм страновых резолюций, и твердо уверена, что их принятие – это путь в никуда. Эта практика, выработанная в годы холодной войны, навязывается Организации Объединенных Наций отдельными странами исключительно для продвижения собственных интересов».

По мнению белорусской стороны, вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины. «Мы вновь поставили вопрос о неприемлемости механизма страновых резолюций на голосование в Нью-Йорке и были поддержаны рядом государств, включая Индию, Индонезию, Китай, Россию и другие, которые вместе представляют больше половины населения планеты. Считаем, что это достойный результат, и продолжим придерживаться этой принципиальной линии и впредь, голосуя и против рассмотрения страновых резолюций в целом, и против каждой из них в отдельности», - гласит заявление на сайте МИД Белоруссии.

Напомним, что в минувший вторник резолюция, осуждающая действия России в Крыму, была принята 3-м комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным вопросам, а также культуре. Ожидается, что резолюция будет вынесена на рассмотрение общей Генассамблеи.

За документ проголосовали 73 страны, в том числе США, Великобритания, Канада и страны ЕС. Против высказались 23 государства, в том числе Россия, Армения, Белоруссия, Китай и Сирия. Еще 76 стран при голосовании воздержались.

Для сравнения – в марте 2014 года, сразу после воссоединения Крыма с Россией, подобная резолюция также выносилась на обсуждение Генеральной Ассамблеи. Тогда за документ проголосовало 100 стран, против – 11, 58 – воздержались. Эти итоги можно однозначно характеризовать как победу России – по ним видно, что настроения меняются, и все больше стран склоняются к пророссийскому видению событий в Крыму. Пока что не особо радует Европа: все страны-члены ЕС поддержали антироссийскую резолюцию. А вот страны СНГ предпочли либо воздержаться, либо поддержать позицию России, что свидетельствует о поддержке нашей линии – правда, за исключением Молдавии и Грузии,

Представитель России Евгений Загайнов заявил, что «проект полностью игнорирует односторонние последствия для жителей Крыма от действий украинских властей». Он подчеркнул, что проект является необъективным и предвзятым.

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