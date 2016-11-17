За Крым ответите
Брифинг Мустафы Джемилева в ООН. UN Photo/Rick Bajornas.

Брифинг Мустафы Джемилева в ООН. UN Photo/Rick Bajornas.

Украина ополчилась на Белоруссию из-за новой антироссийской резолюции ООН

«Ножом в спину» назвали на Украине поддержку Белоруссией позиции России в голосовании по новой антироссийской резолюции. Документ, внесенный в ООН по инициативе Украины, осуждает Россию за действия в Крыму – в частности, за нарушение прав человека, дискриминацию крымских татар и так далее. Для Украины это было крайне важное голосование. На сессии Верховной Рады вице-спикер Ирина Геращенко прокомментировала итоги голосования, разочаровавшись в некоторых странах СНГ и главным образом в Белоруссии, продемонстрировавшей солидарность с Москвой в вопросе Крыма. «Нож в спину» - слова Геращенко.

Документ предлагал не только осудить Россию за «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей», но и содержал призыв к поиску путей и средств, позволяющих «обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ в Крым существующим региональным и международным механизмам по наблюдению за положением в области прав человека». В преамбуле проекта также говорится об осуждении «временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя» и подтверждается «непризнание ее аннексии».

«Мы всегда открыто голосуем против страновых резолюций, где бы они не рассматривались – в Женеве или Нью-Йорке. Это – не свидетельство поддержки стран, становящихся объектами резолюций, а свидетельство нашего последовательного неприятия лицемерных подходов к теме прав человека, которые навязываются Организации Объединенных Наций отдельными государствами по принципу «я лучше знаю, что вам надо делать», - объяснили свою позицию белорусы. На прошлом голосовании они также высказались против резолюции.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик опубликовал официальное сообщение, в котором указал, что «Беларусь на себе испытала, насколько деструктивен и несправедлив механизм страновых резолюций, и твердо уверена, что их принятие – это путь в никуда. Эта практика, выработанная в годы холодной войны, навязывается Организации Объединенных Наций отдельными странами исключительно для продвижения собственных интересов».

По мнению белорусской стороны, вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины. «Мы вновь поставили вопрос о неприемлемости механизма страновых резолюций на голосование в Нью-Йорке и были поддержаны рядом государств, включая Индию, Индонезию, Китай, Россию и другие, которые вместе представляют больше половины населения планеты. Считаем, что это достойный результат, и продолжим придерживаться этой принципиальной линии и впредь, голосуя и против рассмотрения страновых резолюций в целом, и против каждой из них в отдельности», - гласит заявление на сайте МИД Белоруссии.

Напомним, что в минувший вторник резолюция, осуждающая действия России в Крыму, была принята 3-м комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным вопросам, а также культуре. Ожидается, что резолюция будет вынесена на рассмотрение общей Генассамблеи.

За документ проголосовали 73 страны, в том числе США, Великобритания, Канада и страны ЕС. Против высказались 23 государства, в том числе Россия, Армения, Белоруссия, Китай и Сирия. Еще 76 стран при голосовании воздержались.

Для сравнения – в марте 2014 года, сразу после воссоединения Крыма с Россией, подобная резолюция также выносилась на обсуждение Генеральной Ассамблеи. Тогда за документ проголосовало 100 стран, против – 11, 58 – воздержались. Эти итоги можно однозначно характеризовать как победу России – по ним видно, что настроения меняются, и все больше стран склоняются к пророссийскому видению событий в Крыму. Пока что не особо радует Европа: все страны-члены ЕС поддержали антироссийскую резолюцию. А вот страны СНГ предпочли либо воздержаться, либо поддержать позицию России, что свидетельствует о поддержке нашей линии – правда, за исключением Молдавии и Грузии,

Представитель России Евгений Загайнов заявил, что «проект полностью игнорирует односторонние последствия для жителей Крыма от действий украинских властей». Он подчеркнул, что проект является необъективным и предвзятым.

Теги:
Места: Крым
Организации: ООН
Обамкины подарки Далее в рубрике Обамкины подаркиКакие сюрпризы стоит ожидать России от уходящего президента Читайте в рубрике «В мире» Немецкий ТРАМПлинПеремены в Вашингтоне подталкивают ФРГ к новой роли в мировой политике Немецкий ТРАМПлин

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО