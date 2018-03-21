Круче только Путин!

Везло ли России с министрами иностранных дел настолько сильно, насколько сильно ей повезло с харизматичным Сергеем Викторовичем Ларовым? Навряд ли.

Наблюдая за тем, как Лавров и его бессменная помощница, рупор отечественного МИДа Мария Захарова, отстаивают интересы Русского Мира по всей планете, мы можем, в общем-то, с удивлением признать, что о Лаврове неизвестно… почти ничего.

Давайте исправим эту ошибку!

Глава русского МИДа не из тех людей, которые выставляют на всеобщее обозрение личную жизнь, поэтому информацию о нем мы собирали по крупицам. На сайте российского внешнеполитического ведомства указано, что руководитель отечественных дипломатов по национальности русский. И это еще раз доказывает, что «русский» — это не только национальность, но и… характер, если угодно – судьба.

Именно Сергей Лавров доказал на деле, а не на словах, что русским может быть человек, имеющий любую кровь. Ведь родился Сергей Викторович в семье тбилисского армянина Виктора Калантарова (по другой версии — Калантаряна).

Откуда же взялась фамилия Лавров?

Однажды самому Лаврову был задан достаточно провокационный вопрос о его происхождении и национальности. Случилось это давным-давно, в 2005 году, когда обязанности министра Сергей Викторович исполнял около года.

— Во мне течет армянская кровь, - сказал, как отрезал, главный дипломат страны. — И эта кровь мне ни в чем не мешает.

И, действительно, можно ли представить себе более русского по характеру человека, чем Сергей Лавров? Вопрос риторический.

Сережа Калантаров (такова была первоначальная фамилия Сергея Лаврова, взявшего при получении паспорта фамилию матери) воспитывался в достаточно суровых условиях. Заслуги мальчика поощрялись «пряниками», а провинности «кнутами». До телесных наказаний в интеллигентной семье, конечно же, дело не доходило. Но именно в те годы Сергей понял, что веское слово человека, авторитет которого для тебя непреложен, может оказаться значительно сильнее удара. Этот впитанный в семье принцип он весьма успешно применял в защите интересов российского государства многократно.

Учился в «школе неисправимых»

Путь к дипломатической работе был начат Сергеем Викторовичем Лавровым со школьной скамьи, где мальчик углубленно изучал английский язык. Отправившись в первый класс на Родине мамы, в ногинскую СШ № 2 имени В. Короленко, он очень быстро попал… в «школу неисправимых».

Такой «оригинальный» статус учебному заведению присвоило вовсе не министерство образования и, конечно, не МВД, а… грызший гранит науки в этих же стенах легендарный поэт Евгений Евтушенко. Школа 607 г. Москвы, что находится в Марьиной Роще, даже воспета в одном из его стихотворений:

Финка в кармане подростка,

и под Боброва прическа,

а на ботинке - зоска,

ну а в зубах - папироска.

В эти прекрасные лица

нас изрыгнула столица,

как второгодников злостных,

в школу детей подвопросных.

Каждому педсовету

выхода не было проще:

«Что с хулиганами» В эту -

в ихнюю, Марьину Рощу.

Норовы наши седлая,

нас приняла, как родимых,

школа шестьсот седьмая -

школа неисправимых.

Жили мы там не мрачно -

классные жгли журналы

и ликовали, как смачно

пламя их пожирало!

Про «папироску» в зубах – дело ясное! Где еще, если не в школе, на переменках, Сергей Викторович мог пристраститься к никотину? С его не самой хорошей привычкой «подымить», похоже, смирились даже его непосредственные руководители – адепты здорового образа жизни Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Да и как тут бросишь курить с такой работой?

Сергей Викторович дымит, как паровоз, гордо, красиво и чуточку надменно пуская дым в лицо всем ненавистникам и врагам России. Госдеп и ЦРУ в курсе, что уговаривать расстаться с вредной привычкой его давно перестали даже врачи, у которых госслужащий проходит регулярные медицинские осмотры.

А что же школа? Сегодня она имеет номер 1414 и выглядит совсем иначе – ярко, красиво и донельзя инновационно. Ходят слухи: скинулись благодарные выпускники.

Фото: Википедия

Вряд ли Сергей Викторович самолично «жег здесь классные журналы», как писал, вспоминая о своей юности, Евгений Евтушенко. Иначе не видать бы нынешнему министру серебряной медали, которая несколько облегчила его путь в один из самых престижных вузов столицы МГИМО. Там он успешно окончил восточное отделение в 1972 году.

Впрочем, давайте не будем так поспешно — галопом по Европам! — проскакивать студенческие годы, которые, безусловно, являются самыми интересными в жизни каждого человека.

Грозный руководитель внешнедипломатического ведомства нашей страны в молодости был душой компании. Об этом вспоминают однокурсники Сергея Викторовича. Молодой человек, штудировавший на студенческой скамье не только английский, но и французский, а также… сенегальский языки, пользовался вниманием представительниц противоположного пола. Оно и понятно. Как в такого не влюбиться? Уже тогда было ясно, что юноша всегда будет на коне.

Белый конь — атрибут триумфатора.

Значит, снова триумф и салют.

Значит, снова «ура!» многократное

Иноземцы царю пропоют.

(Автор – Сергей Лавров)

Но молодой человек оказался однолюбом. На третьем курсе он познакомился с одной из особенно красивых девушек, учившихся на филфаке. Звали ее Маша. На третьем курсе Мария и Сергей стали мужем и женой, и – что тут можно сказать, господа? – вскоре Сергей Викторович и Мария Александровна отпразднуют золотую свадьбу. Их дочь Катя — политолог и экономист — успешно окончила Колумбийский университет, а также Лондонскую школу экономики, но сегодня живет в Москве и является одним из совладельцев компании «Smart Art».

Фото: Uznayvse.ru

В студенчестве юноша, взращенный на идеалах коммунистической морали, рвался в стройотряды, грыз гранит науки, постигая премудрости образования хлестких словоформ, которые станут настоящей притчей во языцех и прозвучат, как на русском, так и на английском языках.

Да-да… это мы так осторожно подбираемся к легендарной реплике «What are you fucking lecture me?», которой глава русского МИДа в русском, опять-таки, стиле дал понять, кто на планете хозяин, министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Миллибэнду в уже далеком 2008 году. Для тех, кто не знаком с английским, эту эпохальную фразу можно перевести художественно: «С какой стати Вы меня лечите, сударь?». Впрочем, теперь принято говорить, что было это давно и неправда. Не в разговоре с зарвавшимся англичанином. И вообще не о нем. Так – «художественная цитата!», коих в случае, когда уязвлены интересы России, у Сергея Викторовича в наличии немало, и в карман за ними он не лезет.

Сочинительский дар ярко раскрылся в нем именно в студенческие годы. Мало кому известно, что именно Сергей Лавров является автором гимна МГИМО, который был исполнен им однажды на пронзительно-лиричной встрече живой легенды русской дипломатии со студентами.

Сергею Лаврову, молодому специалисту, только-только поднявшемуся со студенческой скамьи, Родина доверила представлять интересы страны 45 лет назад, в 1972 году, поэтому если мы не можем поздравить Сергея Лаврова с персональным юбилеем (68 – не такая уж круглая дата), то юбилей его профессиональной деятельности уж точно наступил.

Карьера дипломата

Лавров прошел все ступени дипломатической работы, от самой скромной до наивысшей. По окончании «его университетов» молодого человека с интеллигентной европейской внешностью и безукоризненным английским с распростертыми объятиями приняли в дипломатическом представительстве СССР в Шри-Ланке.

Фото: архив Сергея Лаврова

В те годы о заграничной поездке советские люди могли только мечтать, а вот у молодого человека, открывшего для себя совершенно иной мир, мечты сбывались, словно в цветном кино.

Он шагал по карьерной лестнице уверенно: пост третьего секретаря отдела международных экономических организаций МИД СССР сменился постом второго. Едва достигнув 30-летнего возраста, он отправился в Штаты, на дипломатическую службу, которая могла быть доверена в годы холодной войны только самым проверенным и уверенным в себе кадрам.

Послужной список Сергея Лаврова не велик. Он колоссален! Отработав в США 7 лет на посту советника, а затем и первого секретаря дипломатического представительства, Сергей Викторович долгое время представлял интересы СССР в ООН.

Фото: соцсети

Он вернется в Москву лишь в 1988 году, в кульминационной фазе перестроечного времени, когда вектор развития государства менялся все более и более стремительно.

Должность заместителя, первого заместителя, а затем руководителя Департамента международных экономических связей в МИД — распад Союза! — а затем прорыв в самые высокие эшелоны новой российской власти, на должность заместителя Министра иностранных дел.

Сергей Лавров был все еще молодым человеком! Для чиновника 42 года – время главных свершений. И в 2004 году, президент России Владимир Путин предложил именно Лаврову взойти на самую высокую дипломатическую ступень – должность министра иностранных дел, которую Лавров занимает вот уже 14 лет.

За свою работу видный российский политик был удостоен множества благодарностей и наград. Одной из главных наград, пожалуй, является доверие действующего президента, которое, как известно, не так просто заслужить.

А самой главной? Любовь и уважение народа, который гордится своим министром и внимает его репликам. Иногда они выходят за рамки дипломатического протокола… зато отлично иллюстрируют характер и чаяния русского человека.

Фото: YouTube

Обладающий стальными нервами и могучим темпераментом министр – нет-нет! – да и отпустит в адрес оппонентов крепкое словцо.

— Кашлянул, наверное! – невозмутимо прокомментирует инцидент его верный помощник – рупор МИДа Мария Захарова.

Фото: YouTube

Лавров мастер урезонивать журналистов. Коротким, но емким вопросом: «Кто вас воспитывал?» - он заставил поутихнуть американских борзописцев, решивших было, что к русскому министру можно обращаться наперебой, ну, прям, как на торгах к аукционисту.

Лаврова невозможно сбить с толку. Проверено! Однажды корреспондент CNN спросила у Лаврова, что же господин министр думает по поводу вульгаризмов президента Трампа? «Дядюшка Дональд» тогда «зажигал», обильно поливая скабрезными шуточками представительниц прекрасного пола. Вопрос был задан с подковыркой, сквозь призму упоминания давнишнего инцидента с группой «Pussy Riot», с явным желанием уязвить Россию, провести параллель.

Сергей Викторович спокойно, словно застеснявшись, ответил: «Вы знаете, вокруг вашей президентской компании столько «пуссей», что я не хотел бы это комментировать». Ответом была смеховая истерика журналистки.

Что ж? Каков вопрос, такой ответ.

Говорят, предельный (или вернее «запредельный») возраст нахождения на государственной службе – 70 лет. Но как-то не верится, что пройдет всего 2 года, и на посту министра иностранных дел России окажется кто-то другой… Мы же заскучаем без этих славных «перлов». Хотя их впору называть «лаврами» отечественной дипломатии, которые четко демонстрируют окружающему Россию миру «кто есть who?» в этой непростой игре.

Поэтому интернет-издание «Русская Планета» желает Сергею Викторовичу Лаврову здоровья и долголетия, которые позволят ему представлять интересы России на международной арене дольше, чем это позволяют делать уже придуманные и еще непридуманные регламенты и законы.

А завершить нашу статью позвольте стихами господина поэта-министра

Водка, пешка, конка — Все смешалось к черту.

То тайга за бортом, То хребты с воронкой.

Конка, водка, пешка — То волна, то горка…

Жизнь моя — усмешка… Вечная дозорка!

С Днем рождения, Сергей Викторович!

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