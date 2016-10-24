Кровавый Будапешт: 60 лет восстанию

В ночь на 24 октября 1956 года на территорию Венгерской Народной Республики (ВНР) вошел контингент советских войск. В Будапеште разместились шесть тысяч военнослужащих и 290 танков. 25 октября перестрелки переросли в ожесточенные бои между повстанцами и войсками. Как полагают историки, точное количество жертв не установлено. По приблизительным данным с 23 октября по 31 декабря погибли около трех тысяч человек, из них более 600 – советские солдаты.

События в Венгрии стали поводом для обвинений СССР во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства, массовых убийствах венгерских граждан, а также предлогом для распространения русофобских настроений. В современной Венгрии и других европейских странах восстание оценивается однозначно позитивно, а роль Москвы осуждается.

В России можно встретить различные трактовки: одна часть общественности призывает раскаяться, другая – наоборот, считает, что «можно было с венграми и пожестче». «Русская Планета» попыталась непредвзято взглянуть на события 60-летней давности и понять, кто виноват в случившемся или это было роковое стечение обстоятельств.

Хаотичный мятеж

Сохранившиеся воспоминания очевидцев, газетные статьи и официальные заявления политиков не дают нам возможность установить точную картину восстания. Например, доподлинно неизвестно, какова была численность бунтовщиков и насколько активно их поддерживало население. Оценки численности мятежных сил доходят до 35 тысяч человек. Треть, а то и половина из них – якобы военные и полицейские, перешедшие на сторону повстанцев. При этом сколько человек реально принимало участие в боях – также неизвестно.

Апологеты СССР пишут о том, что восставшие в первые дни начали казни коммунистов и потому военная операция была необходима, чтобы остановить террор против беззащитных граждан ВНР. Венгерские историки сообщают, что действия «отрядов народной самообороны» были ответной акцией на ввод «оккупационных сил» и расстрелы инакомыслящих. Картина становится еще более запутанной из-за официально неподтвержденных свидетельств об участии в восстании диверсантов, подготовленных НАТО, и переброски в Венгрию западного оружия.

Имеющиеся материалы не позволяют сделать однозначные выводы. С большой вероятностью действия восставших носили стихийный и неосмысленный характер. У бунтовщиков было стрелковое оружие, но не было единого центра управления. Это позволило советскому контингенту (возможно, уступавшему по численности) в течение нескольких дней рассеять скопления мятежников в Будапеште.

Роковая ошибка

Отсутствие достоверности играет на руку пропагандистам и создателям мифов. В политических целях трактовать смысл и характер уличных боев в Будапеште можно, как угодно. Однако ситуация перестает быть такой туманной, если мы посмотрим на ход политических событий. К восстанию привели два основных фактора: недальновидность СССР и внутриполитическая борьба в коммунистической партии.

Послевоенная Венгрия (экс-союзница нацистской Германии) не выбирала коммунистическую модель. На парламентских выборах 1945 года победу одержала «мелкобуржуазная» Независимая партия мелких хозяев (57% голосов), а коммунистические силы получили только 17%. Тем не менее это не помешало Венгерской партии трудящихся в 1947 году обрести политическую монополию во главе с «лучшим учеником Сталина» Матьяшом Ракоши.

Венгерский лидер стремился перестроить Венгрию на советский манер, копируя чуждые формы хозяйствования. Для укрепления власти он усилил органы госбезопасности, преследовал инакомыслящих и насаждал культ личности Сталина и самого себя. В результате венгерская экономика забуксовала, а в среде интеллигенции созрело справедливое недовольство.

После смерти Сталина Москва делает главой правительства другого коммунистического деятеля Имре Надя. Ракоши сохраняет сильное влияние и остается партийным босом. Решение не отстранять Ракоши было роковой ошибкой советского руководства. Надь проводил реформы, которые ослабили давление на инакомыслящих и позволили экономике развиваться. Премьер-министр мгновенно обрел большую популярность, но спустя два года в результате закулисной борьбы, затеянной Ракоши, Надь теряет свой пост.

Главой правительства назначается Андраш Хегедюш, который возобновил курс на сталинизацию и опору на войска Особого корпуса. Чаша терпения венгров, без участия которых решаются жизненно важные дела, переполнилась. В республике появились подпольные политические объединения. 23 октября 1956 года на улицы Будапешта вышли 200 тысяч человек, требуя свободных выборов.

Палач или жесткая рука

Недальновидность Москвы и погрешности в политике «управляемого коммунизма» оправдывает желание руководства СССР урегулировать венгерский конфликт мирным способом. Поздно вечером 23 октября, когда повстанцы уже стали захватывать стратегические объекты, коммунистическая партия вернула Имре Надя на пост главы правительства и в полдень 24 октября некогда опальный политик призвал бунтовщиков сложить оружие.

26 октября, когда уже шли масштабные уличные бои, была объявлена амнистия всем, кто прекратит сопротивление. Надь вел активные переговоры с лидерами вооруженных формирований и срывал планы военных подавить восстание. Правда, миролюбие премьера порой оборачивалось трагедией для его однопартийцев. 28 октября коммунистическое ополчение по требованию Надя сдало оружие и часть его была перебита бунтовщиками.

29 октября на несколько часов в Будапеште воцарилось перемирие, советские войска начали покидать занятые позиции, но в городе творился хаос. Бунтовщики продолжили захват зданий и обратились за помощью к США и Великобритании. В свою очередь Надь пытался потушить «пожар революции» демократическими реформами.

1 ноября венгерское правительство заявило о выходе из Организации Варшавского Договора, что явилось катализатором конфликта. 3 ноября советские войска начали операцию «Вихрь» под общим командованием маршала Георгия Жукова. Для подавления мятежа на территории всей страны были приняты куда более жесткие меры. Но важно отметить, принципиальный отказ Москвы от нанесения воздушных ударов по повстанцам, которые бы привели к большим жертвами мирного населения. 7 ноября основные очаги восстания были уничтожены.

Стоит ли в этой истории вешать на СССР ярлык палача «свободной Венгрии»? С одной стороны, республика не обладала суверенитетом и ключевые решения согласовывались с Москвой. С другой – такое положение дел было реальностью периода холодной войны. В жестком противостоянии с США Советский союз не имел права давать слабину и играть в неуправляемую демократию, которая граничила с анархией и могла привести к коллапсу всей послевоенной системы международных отношений.

С гораздо большей жестокостью, чем СССР в Венгрии, страны-члены НАТО расправлялись в 50- и 60-е годы с восставшими в своих колониях и зонах влияния. Например, никто всерьез не требовал и не требует покаяния от США за бомбардировку непокорных вьетнамских городов и сожжение тысяч деревень вместе с мирными селянами, женщинами и детьми. Сверхдержавы защищали свои национальные интересы, и СССР выбирал куда более гуманные способы.

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