«Кремль терпит, а мы терпеть не будем»

Проголосовать на выборах в Госдуму находящимся на Украине россиянам было непросто. Российским гражданам пришлось буквально продираться к посольству РФ в Киеве под улюлюканье толпы. Накануне дня голосования здание закидали файерами, петардами и коктейлями Молотова. А в день выборов, 18 сентября, праворадикалы взяли посольство в оцепление и избили нескольких россиян, пришедших проголосовать.

К выходкам украинских псевдопатриотов мы привыкли: ничего удивительного, что с них взять? А вот ответные действия российского МИДа все больше вызывают раздражение. «Выражаем озабоченность» - пожалуй, вся реакция, которая последует за громкими и скандальными акциями. Каковы далеко идущие последствия у такой политики, разбиралась «Русская Планета».

Голосование в напряженной обстановке

Отношения с Украиной у нас сейчас напряженные, да так, что дальше некуда. И речь вовсе не о том, жмут ли друг другу руки президенты, какими пассажами обзывают друг друга депутаты – что на Охотном, что в Раде. Еще со времен «газовых войн» разборки между Россией и Украиной не касались простых людей. Однако сейчас красный паспорт с двуглавым орлом стал чуть ли не волчьим билетом, а выходки праворадикалов из националистических украинских организаций пугают даже самих украинцев – что уж говорить о россиянах.

Судите сами: на прошлых выборах, в 2001 году, почти 23 тысячи россиян исполнили свой гражданский долг и проголосовали за новый думский состав. При этом большинство из них проживали в Крыму – в частности, в Севастополе, где расположена база российских моряков. В этом же году, по данным посольства РФ в Киеве, на выборах в Госдуму России на Украине проголосовали 350 граждан (по данным ТАСС – 369). Из них в Киеве - 155 человек, причем значительная часть из них – сами работники дипмиссии. По данным посольства России в Киеве, на избирательные участки смогли попасть около 100 избирателей. Также 120 человек пришли отдать свой голос в Одессе, 56 - в Харькове и 38 - во Львове. Всего же на Украине находится около 80 тысяч российских граждан. Нетрудно прикинуть, сколько граждан запугали – и скольким людям, по сути, было отказано в их правах, вопреки имеющимся международным договоренностям на этот счет.

Проголосовать на выборах у стен российского посольства в Киеве стало настоящим испытанием гражданского мужества. «Иди отсюда, москаль», «вали в Кацапию» - такими призывами встречали россиян у посольства. В ход пошли и обидные баннеры: ультранационалистические активисты развернули плакат, гласивший - «Смерть России». Не обошлось и без традиционного ритуала сожжения флага. Российский триколор был брошен на асфальт. Несколько человек на нем потоптались, а затем сожгли – правда, удалось это сделать не сразу.

Разумеется, были и драки. Одному из пришедших проголосовать в спину полетело яйцо. Другой россиянин поймал удар в челюсть. Третий начал спорить с депутатом Киевсовета от националистической партии «Свобода» Игорем Мирошниченко о роли России во Второй Мировой войне, его повалили на землю и стали пинать ногами, помогло вмешательство полиции. Мужчина так и ушел, не проголосовав. Есть история еще интереснее - про избиение украинца, который пришел поддержать жену-россиянку проголосовать против Путина.

Выборам – не быть

Еще до выборов официальный Киев дал понять: выборами в российскую Думу он не особо интересуется, голосовать россиянам на украинской территории вообще не стоит, а голосование в Крыму, само собой – нелегитимно. Закидывание стен российского посольства петардами накануне дня выборов премьер-министр Украины назвал «мелким инцидентом».

«Это хулиганство, оно неприемлемо потому, что столица Украины – Киев – должна быть совсем другим примером культуры. Поэтому я считаю, что это такой мелкий инцидент, который не требует вообще комментирования», – заявил Гройсман.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко пошла дальше: опубликовала сообщение о том, что президент поручил МИД проинформировать Москву «о невозможности проведения российских выборов на территории Украины».

«МИД России и ЦИК России призывают украинские власти обеспечить безопасность российских загранучреждений на территории Украины в период проведения голосования в течение дня 18 сентября 2016 года» - с таким заявлением обратилась Россия к Киеву и сослалась на международное право. Также ЦИК и МИД России призвали ОБСЕ, профильные международные структуры, неправительственные организации провести объективное беспристрастное наблюдение за ситуацией вокруг избирательных участков на территории Украины, а также за выполнением украинскими властями своих обязательств по обеспечению основных свобод и прав человека.

Выразить озабоченность

Что и говорить, акции, устроенные праворадикалами, получились довольно громкие и оскорбительные. А что же официальные российские власти?

«Сейчас обстановка непростая, прежде всего в Киеве. Со стороны киевских властей, насколько нам известно, предпринимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности посольства, на базе которого создан избирательный участок», прокомментировал ситуацию вокруг хода голосования посол по особым поручениям МИД России Алексей Нестеренко. По его словам, обстановка «достаточно напряженная».

На забрасывание здания российской дипмиссии в Киеве МИД РФ пообещал отреагировать «жестко». «Если информация о нападении на российское посольство в Киеве подтвердится, реакция Москвы последует незамедлительно», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

«Второй день очередные провокации у посольства России в Киеве. Попытка поджога, массовые беспорядки, осквернение российского флага, оскорбления и избиения граждан России. Скорее всего украинцам опять все сойдет с рук. Никакой реакции России не последует, кроме разве что очередной «озабоченности» МИДа», - считает ополченец, координатор негуманитарной помощи Донбассу Александр Жучковский. По его мнению, Россия не может считать себя великой державой, если она не в состоянии ответить на постоянные плевки в свою сторону, избиения и убийства своих граждан в соседней стране.

«Огромное государство с богатейшими ресурсами и лучшим вооружением не может ничего поделать с дрянной Украиной, этой кривляющейся обезьяной, взбесившейся от чувства безнаказанности, позволяющей себе смачно харкать нам в лицо, испытывая от этого явное удовольствие. Это совершенно безобразная, позорная для России ситуация, мне очень стыдно за нашу страну», заключает Жучковский.

Вместо диалога - эскалация

Впрочем, люди, решившие хоть как-то ответить украинским радикалам, все же нашлись – по традиции, это оказались активисты «Другой России». Вечером 18 сентября они бросили несколько банок с краской в консульство Украины в Санкт-Петербурге. «Кремль терпит, а мы терпеть не будем! Око за око, зуб за зуб!» - сообщили «другороссы». После инцидента двоих партийцев – Анатолия Тишина и Александра Раймонди - задержала полиция. Вскоре их отпустили.

Комментируя ситуацию вокруг российского посольства в Киеве, политолог Павел Святенков отметил, что в таких ситуациях Министерства иностранных дел, как правило, отстраняются и говорят, что эти действия совершили какие-то люди. «Но в реальности за теми людьми, которые действовали у стен российского посольства на Украине, естественно, стояли власти. При этом неформальное наказание обычно повторяет действия, которое совершает агрессивная сторона. В данном случае – аналогичные действия в отношении консульства Украины произошли в Петербурге». Грубо говоря, считает Святенков, за отсутствием других вариантов, диалог между двумя странами идет на уровне хулиганов. При этом официальные власти всегда отмежевываются от подобных акций.

К сожалению, в сложившейся ситуации рассчитывать на возобновление диалога не приходится, а последствия у такой политики могут быть весьма печальными. «Обычно стороны в какой-то момент останавливаются и прекращают нападки друг на друга. Если не останавливаются – то идет дальнейшая эскалация», заключил политолог.

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