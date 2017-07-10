О конверсии и «борзоте»
О конверсии и «борзоте»

Оправдан ли перевод оборонной промышленности на гражданские рельсы?

Президент России Владимир Путин в очередной раз призвал директорат предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) наращивать объемы производства продукции двойного и гражданского назначения. «В широком внедрении передовых, в том числе цифровых, технологий мы видим мощный ресурс для развития России», — сказал на Путин на открытии в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2017». 

Без ширпотреба

Глава государства отметил, что оборонный сектор может стать драйвером производства высокотехнологичных товаров. Заявление Путина в столице Урала нельзя назвать сенсацией. Впервые с призывом увеличивать производство невоенной продукции президент обратился во время «Прямой линии» 14 апреля 2016 года и 19 апреля 2016 года в выступлении на съезде Союза машиностроителей.

8 сентября 2016 года в своей речи на тульском НПО «Сплав» Путин конкретизировал свое желание видеть совершенной иной облик ОПК. По его словам, в российские производители вооружений могут наладить выпуск гражданской продукции на основе военных технологий. При этом компании должны ориентироваться на выпуск высокотехнологичных образцов. В связи с этим глава государства поручил правительству установить контроль над сбытом продукции ОПК для гражданских нужд.

«В этой связи особо подчеркну: при выпуске гражданской продукции нельзя ориентироваться на так называемый ширпотреб — работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых наукоемких отраслей. Выпускать на этом оборудовании сковородки недопустимо», — подчеркнул Путин. Он добавил, что ОПК способен удовлетворить потребности в России в медицине, энергетике, авиа- и судостроении, космосе, информационных технологиях и телекоммуникациях.

В конце 2016 года в России был разработан план перехода оборонпрома на гражданские рельсы. Это то, что принято называть диверсификацией или конверсией. К 2030 году оборонка РФ должна выпускать не менее 50% товаров для невоенных нужд. По прогнозам Минпромторга, объемы производства данной продукции должны вырасти на 30% к 2020 году.

Как полагает ведомство, наибольший потенциал оборонки сосредоточен в радиоэлектронике. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ожидает, что в 2020 году объем выпуска гражданской продукции в данной сфере увеличится в 3,7 раза, а в авиастроении — в 2 раза.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова констатировала, что доля ОПК в области производства медицинских изделий составляет лишь 1,3%. Однако она уверена, что у ОПК есть ресурсы, чтобы исправить такое положение дел. «По нашим расчётам, за три года, к 2020 году, не менее чем в два раза — до 15% от российской части рынка — могло бы быть у предприятий ОПК, то есть 6% от всего рынка медизделий. Это минимум», — сказала Скворцова на совещании с президентом в сентябре 2016 года.

В новой реальности

Необходимость конверсии в РФ связана с сокращением Гособоронзаказа (ГОЗ) и общим падением расходов на оборону. Более 15 лет военный бюджет в России рос гигантскими темпами: в 2000 году — 260 миллиардов рублей, в 2005 году — 773 миллиарда, в 2008 году — 1,396 триллиона рублей, в 2011 году — 2,064 триллиона рублей, в 2012 году — 2,513 триллиона рублей, 2013 год — 2,813 триллиона рублей. Однако в 2016 году ассигнования на военные нужды, включая ГОЗ, были урезаны. В ближайшие годы доля расходов на оборону в ВВП упадет с 4,7 до 2,8-2,9%.

Для привыкших «сидеть» на госзаказах предприятиях наступят сложные времена. С большой вероятностью именно с этим связаны «подталкивания» Путина. Не без оснований президент указывает, что ОПК смог серьезно обновить производственные мощности за счет бюджетных средств. Так, производительность труда в оборонпроме с начала 2000-х выросла в 3 раза, а с 2011 по 2015 год — в 1,7 раза.

Однако в экспертной среде бытуют разные мнения по поводу обоснованности принудительного плана конверсии. Условное либеральное крыло полагает, что государство безосновательно давит на директорат ОПК. В рекордном по военным расходам 2015 году доля продукции двойного назначения в оборонном секторе составила 16%, и этот показатель вырастет естественным образом, если ГОЗ сократиться. Да и сами управленцы не дураки и смогут найти способы, чтобы приспособиться к новым реалиям. Главное им не мешать.

«Консерваторы» исходят из того, что топ-менеджеров оборонного сектора можно держать только в ежовых рукавицах, иначе необходимого государству результата от них не добиться. Эксперты вспоминают срывы ГОЗа из-за постоянных споров директората оборонных компаний с Минобороны о цене контрактов и сроках поставок. Отдельная проблема — это коррупция и некомпетентность некоторых руководителей. Государство просто вынуждено регулировать ОПК директивными методами.

О зарплатном вопросе

Поездка Путина в Екатеринбург ярко проиллюстрировала, что указанные выше споры являются лишь вершиной айсберга проблем в оборонке. На встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым президент передал обращения граждан, которые поступили в ходе «Прямой линии».

По его словам, рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий пожаловались на хамское отношение директора, который отказался выплачивать зарплату и, видимо, в шутку сказал, что деньги они получат от главы государства.

«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит», — возмутился Путин.

Сейчас с «борзотой» разбирается Генеральная прокуратура. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий — это небольшое предприятие, не имеющее отношение к ОПК. Другое дело, что зарплатный вопрос стоит очень остро и в оборонном секторе. Среднее жалованье в оборонке не превышает общероссийскую зарплату в 36 тысяч рублей, о существовании которой не подозревает подавляющее большинство россиян.

Например, в «Государственном космическом научно-производственном центре имени М.В.Хруничева» разница в зарплатах рабочего и руководителя составляет 15 раз, в советское время этот показатель не превышал 5-6. В 2015 оду Минпромторг пообещал поднять зарплату в оборонном секторе в 2 раза к 2020 году, однако из каких источников будет столь внушительный рост, не понятно.

Экономический кризис усугубил ситуацию в ОПК. Производитель Т-14 «Армата» нижнетагильский «Уралвагонзавод» тонет в долгах. Об этом достаточно откровенно в интервью «Коммерсанту» рассказал гендиректор корпорации Александр Потапов.

«Предприятие несет большое количество обязательств, в том числе и перед коммерческими банками: фактически вся рентабельность, которая у нас имеется, идет на обслуживание кредитного портфеля. Не решив этот вопрос — какими бы мы ни обладали супервозможностями, — искать выход из ситуации будем долго. Поэтому было принято решение о начале переговоров с крупными банками», — цитирует газета Потапова.

По всей видимости, УВЗ готовится к перекредитованию или реструктуризации долгов на ближайшую перспективу. О каком повышении зарплат можно говорить в такой ситуации? В лучшем случае получится сохранить жалованья на текущем уровне и не лишить работы сотрудников. Это горькая реальность, которая, естественно, отбивает у квалифицированных кадров желание трудиться в оборонке. Решать проблемы глава «Уралвагонзавода» намерен за счет наращивания выпуска гражданской продукции, доля которой сейчас составляет 30%.

Таким образом план конверсии, который продвигает Путин, является крайне необходимой мерой. ОПК в России, как и в большинстве высокотехнологичных стран, не должно существовать и развиваться исключительно благодаря ГОЗу. Впереди у экономики РФ очень непростые времена, к которым можно и нужно приспосабливаться. А вопрос с повышением оплаты труда можно решить, сократив до адекватного уровня ставки топ-менеджерам.

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Места: Россия
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