Конституции придет яровец
Ирина Яровая / фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Ирина Яровая / фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Автору самых противоречивых законов пророчат  место главы конституционного комитета Госдумы

То, что Ирина Яровая может возглавить Конституционный комитет, сообщило сразу два влиятельных издания – «Ведомости» и «Коммерсантъ», со ссылкой на собственные источники в Госдуме. По их словам, Яровая претендует на должность председателя этого комитета уже давно. Собеседник «Ведомостей» даже позволил себе иронию:  «Если Яровая станет руководить таким комитетом, то вторая статья Конституции быстро будет удалена конституционным большинством единороссов». А ведь именно во второй статье содержится положение о правах и свободе человека и об обязанности государства их соблюдать.

Подобные опасения высказываются неспроста. Последняя инициатива Яровой – комплекс поправок в законодательство, прозванный СМИ «пакетом Яровой» - до сих пор вызывает приступы праведного гнева у экспертов и комментаторов. Поправки вызвали широкое обсуждение в обществе, от их принятия Думу отговаривали  Совет по правам человека, Общественная палата. Такие ведомства, как Минкомсвязи и Минэкономразвития – «признали сложности» в реализации этого закона. А о том, как сама Ирина Яровая, возглавлявшая в последнем Думском созыве Комитет по безопасности, строит работу с коллегами, становится понятно из следующего факта. Те поправки, которые касались миссионерской деятельности, рассматривались без обсуждения с профильным комитетом Госдумы – по делам общественных объединений и религиозных организаций

Напомним, что так называемый «пакет Яровой» существенно ужесточает российское законодательство под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом: например, повышает минимальное наказание по «русской» статье 282, а также подразумевает ряд других мер, целесообразность  большей части которых вызывает сомнения у любого здравомыслящего человека.  В частности, согласно новому закону, операторы и интернет-компании обязаны будут хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев – что приведет к значительному удорожанию услуг связи для россиян. Несмотря на это, закон все-таки был принят и подписан президентом страны Владимиром Путиным. Более того: пару дней назад Путин объявил Яровой благодарность за заслуги в законотворческой деятельности.

Уж коли раньше Яровой удавалось проводить столь противоречивые законопроекты, даже без согласования с профильными комитетами, можно представить, на что она будет способна, возглавляя Конституционный комитет? И сможет ли отменить 2 статью Конституции, как того опасался источник «Ведомостей»? Конечно, даже думскому Конституционному комитету не под силу внести поправки во вторую статью основного закона страны – по крайней мере, прямым способом: это запрещает сама Конституция. Для этого понадобится созывать Конституционное собрание. Помимо конституционного большинства в Думе, понадобится также большая часть голосов Совета Федерации и значительная поддержка законодательных органов регионов России. Непростая процедура. Однако в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

О возможных изменениях в Конституцию заговорили еще и в связи с тем, что в новом созыве «Единая Россия» получила конституционное большинство, и даже с запасом: 316 голосов, при необходимых 300. Стоит ли ожидать реальных изменений в основной закон страны и, главное, в каком ключе? Одной из целей эксперты и политологи называют проведение досрочных выборов. «Президентские выборы могут состояться весной 2017 года. С этим и связано запланированное масштабное кадровое обновление. Более того, возможна неожиданная "загогулина" с кандидатом № 1», - написал в своем FB заведующий кафедрой МГИМО, профессор Валерий Соловей. По его мнению, приблизительно через год в стране начнется качественно новая динамика и откроется окно возможностей, а результаты вчерашних выборов и избранный на них парламент не будут иметь ровно никакого значения.

Однако с этим согласны не все эксперты. Достаточно вспомнить, когда и как вносились изменения в Конституцию. В пятом созыве Думы, действовавшем с 2007 по 2011 год, у «Единой России» также было конституционное большинство, и изменения, внесенные в основной закон страны, касались именно увеличения сроков полномочий Президента – с 4 до 6 лет. Зачем, спрашивается, увеличивать срок, а затем проводить досрочные выборы – тем более, согласно Конституции же, в случае, если Владимир Путин вдруг решит уйти с поста досрочно, в новых выборах он участвовать никак не  сможет. Для этого потребуется менять закон о выборах. Возможно, прав Валерий Соловей, будет и преемник – но это пока из области гаданий на кофейной гуще: слишком много неизвестных, и слишком много неизвестного. А уж какую роль в этом будет играть Ирина Яровая – покажет время.

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Организации: Дума
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