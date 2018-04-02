Конфликт интересов

Российским парламентариям не удалось принять законопроект, регламентирующий деятельность частных военных компаний. 29 марта подготовленный Госдумой документ раскритиковало правительство, а в Совете Федерации заявили, что нет никакого смысла спешить с его разработкой и утверждением.

Подобный итог явно противоречит мнению президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и некоторых влиятельных депутатов.

О необходимости легализовать ЧВК сообщили в середине января Лавров и замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. 14 февраля данную инициативу поддержал председатель комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов. В частности, он заявил, что инцидент с гибелью бойцов «группы Вагнера» лишний раз подчеркнул важность государственного регулирования этой сферы.

«Это (инцидент с ударом по россиянам в Сирии. — РП) говорит о том, что актуальность, которую обозначил глава МИД Лавров о ЧВК, требует государственного подхода, рассмотрения, потому что это уже является реальностью… Чтобы не гадать, как там и чего там, тем более если это касается жизни и здоровья наших граждан, государство должно влиять на эти процессы самым непосредственным образом», — сказал Шаманов.

На первый взгляд загадочная гибель бойцов вблизи Дейр-эз-Зора 7 февраля (на текущий момент по-прежнему отсутствует достоверная картина событий. — РП) стала своеобразной точкой невозврата. Казалось, что Москва больше не может скрывать деятельность ЧВК подполковника запаса ГРУ Дмитрия Уткина. Однако спустя восемь недель, когда утихли страсти, вышестоящие инстанции вынесли отрицательный вердикт — закон о частных военных компаниях не особо-то и нужен.

Документ, разработанный под руководством Емельянова, не понравился правительству. При этом причина отрицательного заключения не уточняется. Более прямолинейным был первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Александр Ракитин.

«Что касается юридического регулирования деятельности частных военных компаний в России, срочной необходимости мы в этом не видим. Мы полагаем, что вооруженная борьба — это прерогатива государства. Однако это не государственные структуры. Ни министерство обороны РФ, ни другие федеральные органы исполнительной власти никакого отношения к этому не имеют», — отрезал сенатор.

Далее он пояснил, что все четыре законодательных инициативы, регламентирующие деятельность ЧВК, не были поддержаны, так как противоречили Конституции. По логике Раткина выходит, что и президент, предложивший поддержать закон о ЧВК еще в далеком апреле 2012 года, призывал к нарушению основного закона государства.

Напомним, что в Конституции РФ вооруженным формированиям посвящен пункт 5 статьи 13. В нем говорится следующее: «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».

В Конституции нет ни слова о запрете на ЧВК, а термин «вооруженные формирования» упоминается вскользь и один раз. Прежде всего, пункт 5 стоит на страже основ политического строя РФ и безопасности страны. Но если ЧВК будут подчинены национальным интересам России и контролироваться государством, то о каком противоречии Конституции идет речь?

Парламентские источники «Русской Планеты» объяснили патовую ситуацию с принятием законопроекта о ЧВК целым рядом факторов. Одна из основных причин пробуксовки заключается в том, что документ Емельянова оказался сырым.

«В законопроекте справедливороссов были прописаны сферы деятельности и задачи ЧВК. Фактически ЧВК могут подменять вооруженные силы, внутренние войска, подразделения спецназа, миротворцев. Однако столь широкий функционал требует куда более детальной регламентации. Прежде всего, стоит прописать параметры рынка ЧВК, чтобы исключить вероятность появления «солдат удачи», частных армий и бандформирований», — пояснил собеседник нашего издания.

По его словам, недостаток конкретики в документе вызван слабым участием экспертного сообщества. Большинство привлеченных специалистов оказалось неспособным составить четкие грамотные рекомендации. Участников рынка (где как раз сосредоточены профессионалы) к обсуждению старались не привлекать, чтобы не возникло конфликта интересов.

«В России существуют компании, которые можно назвать прообразами ЧВК. Но участие в дискуссии их руководителей было, как и прежде, номинальным. Депутаты опасались, что закон будет принят под их коммерческие интересы. При этом выжать что-то конкретное с остальных условных экспертов по поводу рынка будущих услуг военного характера не удалось. Неудивительно, что правительство забраковало законопроект», — констатировал источник РП.

Другой собеседник нашего издания полагает, что пробуксовка законопроекта Емельянова вызвана борьбой между различными группами влияния. Интересы лиц, рассчитывающих делить заказы на столь специфические услуги, законопроекту не соответствуют.

«Действительно совершенно непонятно, как будет выглядеть рынок ЧВК. Очевидные интересы есть у нынешних участников рынка, которые оказывают военные услуги иностранным государствам, и нелегальной «группы Вагнера», подконтрольной, как пишут СМИ, так называемому «путинскому повару» Евгению Пригожину. Интересы ни тех, ни других в законопроекте не отражены», — заявил парламентский источник.

Собеседник РП считает, что текущая ситуация с законопроектом может также быть следствием сопротивления со стороны силового блока. Минобороны и другие ведомства осознают, что легализация ЧВК обернется кадровыми и финансовыми потерями.

«Во-первых, на кону очень большие деньги и как их будут распределять ясности нет. Система (и не только в РФ) так устроена, что подобные законопроекты всегда пишутся под интересы конкретных заказчиков. Во-вторых, военная и политическая элита России весьма консервативна. Никто не хочет ничего существенно менять, и большинство устраивает теневая деятельность ЧВК. Но, как всегда, ситуация может измениться после вмешательства президента и других влиятельны лиц», — подчеркнул источник.

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