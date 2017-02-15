Коллаборационист из Госдумы

Наше гражданское общество как-то незаслуженно пропустило любопытное интервью, данное украинскому порталу бывшим депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым. Соратник Зюганова на голубом глазу сравнил Россию с нацистской Германией. Гражданское общество, повторюсь снова, пропустило интервью, не осудило на своих радиостанциях и твиттера.

А чего такого? – спросите вы. Вот сидит советский чиновник в редакции «Фелькишер беобахтер» и рассказывает улыбчивой Хельге, что Иосиф Сталин договорился с американцами о совместных операциях. На дворе 42-год. Снег, воронье… Фронт в сотню километров. А чиновник заливается соловьем: в кармане немецкий аусвайс и личные гарантии Гестапо о пожизненном пособии. Еще бочка воронья и коробка печенья.

А потом его убили. Сказали, что советские разведчики, которые потом орден получили. А Хельга ревела. Но это все конечно про советского чиновника-коллаборациониста, а не про нашего бывшего депутата Дениса Вороненкова. Наш депутат же не в Германии, а на Украине. А как известно, «в Украине фашизма нет».

Зато, по мнению Вороненкова, фашизм есть в России. Он так и говорит: «Ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера. Все знали, что он уничтожает евреев, но продолжали с ним сотрудничать многие годы, делая вид, что ничего не происходит. Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. Многие вещи сейчас тождественны в России»

Да, это же в России ровняют с землей Брянск, обстреливают мирных жителей в Ростове, и сжигают людей в Нижнем. Потому патриотизм у нас не как на Украине, а «псевдопатриотический угар» вместо него:

«Украинцы должны проявить максимум силы воли. Будут жертвы, но нужно отстоять свою территорию. Я вижу, что здесь очень высокий патриотический подъем. По-другому войну не выиграть никак. Иначе Украину будут давить и ломать, Кремль не остановится. Нынешней России ни в коем случае не нужна успешная Украина»

Ну вы поняли. А если не поняли, то более десяти тысяч уже погибло на Донбассе, а со стороны ВСУ только за последние дни 200 человек. Это, по видимому, называется «патриотическим подъемом».

В истории с беглым депутатом самое главное, что это не простой нацист бежавший в батальон «Азов»*, не либерал, который позиционирует себя как «борец с режимом», а хоть и бывший, но представитель законодательной власти. То есть представитель тех элит на которых должен опираться президент. Это говорит о том, что не все во власти поддерживают линию президента.

Кстати, началось с того, что именно президента депутат Вороненков сдал с потрохами, доложив СБУ о тайных переговорах со свергнутым президентом Украины Виктором Януковичем. Потом гордо Вороненков скажет, мол, у Януковича две судимости, потому нет, не друг ему. Сколько же у самого депутата будет судимостей – страшно представить.

Ну и конечно, не мог Денис Вороненков обойти такую болезненную тему для украинцев, как присоединения Крыма к России. Депутат, которому не мешало бы и молчать, учитывая то, как он голосовал по этому вопросу в Госдуме, он заливается, пытаясь ублажить новых хозяев подходящими словами:

«Крым стал такой лакмусовой бумажкой – он объединил Россию вокруг идеи что-то спи…ть у своего соседа. И многие граждане Крыма поступили бы таким же образом - у них то же мышление. Пришли бы американцы в Крым и сказали: сейчас здесь будет Америка и пенсии по тысяче долларов, так они бы и за Америку проголосовали»

Кто о чем, а Вороненков о своём. Это бы ты, депутат, поехал бы в Америку, но кому ты теперь там нужен. А Крым легитимно сделал свой выбор, в соответствии с волеизъявлением граждан и Конституцией.

А в США Вороненкову действительно путь заказан: Там Трамп, уважают Путина и плевать хотели на политических гурий, к которым экс-депутат несомненно относится. Приняли на Украине такие же не далеки, жадные, дремучие спецы из СБУ. А как бы все хотели они в Америку, да с пенсиями в полторы тысячи долларов, как он предлагал крымчанам.

Шутки шутками, но экс-депутат плохо закончит. Коллаборационистов никто не любит: им могут платить деньги, прятать до поры до времени, а потом отработанный материал больше никого не интересует. И куда деваться бедному депутату Государственной думы? Даже догадываться страшно.

* организация запрещена на территории Российской Федерации

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