Когда закончится война с русским языком в Татарстане

Министра образования и науки Татарстана Энгеля Фаттахова отправили в отставку. Официальная причина – «перевод на другую должность», истинная – из-за вопросов, которые возникли у федеральных властей к преподаванию русского языка в Татарстане.

Несмотря на то, что Кремль отменил обязательное изучение татарского языка в школах республики, точка в языковой войне будет поставлена нескоро. Некоторые школы до сих пор сотрясаются от конфликтов, а где-то указы из Кремля выполняют лишь на бумаге. Как скоро будет решен вопрос с русским языком в Татарстане?

Как прокомментировал отставку полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, она связана «не только и не столько с языковой проблематикой, хотя там тоже были вопросы по этой части, но и с общим подходом», пояснил Бабич журналистам.

Бывший министр как мог до последнего боролся за обязательный статус татарского языка, и после того, как его перевели на добровольное изучение, вопрос об отставке Фаттахова буквально висел в воздухе.

Перекос в системе образования в Татарстане возник еще в 90-е, на волне пресловутого ельцинского «берите суверенитета столько, сколько хотите». И все брали. Только вот времена изменились. И прежде мятежная Чечня лишилась своего президента, причем добровольно: ибо, как сказал Кадыров, «президент в России должен быть лишь один», и стал просто главой. К середине 2010-х более равным, чем другие субъекты РФ, остался лишь Татарстан, и все эти годы в республике не утихали споры по поводу недостаточного изучения русского языка в угоду «республиканского государственного», татарского.

Жалобы в Москву сыпались беспрестанно, пикеты, митинги в защиту русского языка и просьбы привести республиканское законодательство в соответствие с федеральным… казалось бы, все тщетно, но в Кремле нашли нужные слова для татарстанских этнократов, чтобы объяснить: страна у нас – одна, и государственный язык в ней – русский.

В итоге власти Татарстана сдались: Госсовет республики единогласно одобрил план по добровольному изучению татарского языка в школах. Несмотря на яростное сопротивление со стороны татарских организаций, от Духовного управления мусульман Татарстана до местных политических партий, летнее послание Путина пришлось исполнить. «Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского», - заявил он в июне 2017 года на заседании совета по межнациональным отношениям, и поручил провести проверку, как обстоят дела в школах Татарстана.

Итоги проверки поразили высшую власть. Лишь в 24 школах по всей республике русский язык преподавался столько часов, сколько предусмотрено федеральным законодательством. Долгое время школы Татарстана сами устанавливали себе законы и нормы обучения, и теперь, после отмены обязательного изучения татарского языка, не все заведения исполнили приказ.

Как сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков, в некоторых учебных заведениях нарушения, выявленные во время проверки, устранены лишь на бумаге. Многие родители жаловались, что их детей по-прежнему заставляют изучать татарский язык, а за отказ от изучения грозят неаттестацией и обращением в комиссию по делам несовершеннолетних.

Безусловно, вопрос изучения татарского языка в ущерб русскому – не совсем про русских, и даже не столько про татар; это – результат чудовищных 90-х, когда страна еле-еле удержалась в нынешних границах.

Ведь на митинги в защиту русского языка все эти годы ходили и татары, совершенно справедливо опасаясь, что, если их дети не будут хорошо владеть русским языком – они будут неконкурентоспособными в масштабе всей страны. Им не светит учеба в лучших российских ВУЗах, а за рабочие места придется конкурировать с мигрантами из таких стран, как Белоруссия или Молдавия, где русский знают лучше.

Что ж, вслед за отказом Кремля продлить с Татарстаном договор о разграничении полномочий Россия стала определенно куда более целостным и единым государством. Смирятся ли с этим татарстанские элиты, привыкшие к особому положению? На днях татарстанские чиновники отказали родителям в митинге в защиту русского языка под названием «Владимир Путин, мы с тобой».

А еще татарстанские этнократы чуть ли не в открытую угрожают выступить против президента на будущих выборах – мол, победу Путина обеспечили бы те самые директора школ, которых федеральный центр настроил против себя. Похоже, главная битва за регион еще впереди.

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