Китай в помощь
фото: businesspskov.ru

фото: businesspskov.ru

Почему Запад так сильно беспокоят поставки российской новейшей техники в КНР

В авторитетных западных СМИ вызвала переполох тема грядущей поставки Китаю 24 российских многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35. К концу года в авиапарке КНР должны появится четыре первых машины. Полностью контракт будет выполнен примерно через три года. В настоящее время российские летчики обучают китайских коллег управлению Су-35. Стоимость российско-китайского контракта составляет два миллиарда долларов. Это одна из крупнейших сделок РФ в сфере вооружений за минувшие 25 лет.

Китайский принтер

The Financial Times порицает Москву за желание продать Пекину новейшие разработки оборонно-промышленного комплекса. Британская газета напомнила, что в 2014 году Россия согласилась поставить КНР недавно принятый на вооружение зенитный ракетный комплекс С-400. Политика РФ «свидетельствует об отмене существовавшего примерно с 2004 года неофициального запрета на продажу передовых систем Китаю».

The Financial Times считает, что Москва ведет себя неразумно: пытаясь утереть нос Западу – позволяет Китаю приобретать новейшее оружие, которое тот непременно скопирует или клонирует. «Однако отношения между Москвой и Пекином испортились после того, как последний скопировал несколько комплексов российского вооружения ― наиболее известен случай с истребителем Су-27/30, который превратился в J11. Первоначально самолеты производились в соответствии с лицензионным соглашением, в нарушении которого Россия и обвинила Китай, когда тот выпустил собственную версию самолета», - пишет 6 ноября газета.

С аналогичным упреком в адрес РФ выступил американской журнал The National Interest. «Но поскольку у Кремля имеется печальный опыт с продажей Китаю современной техники, Москва настояла на подписании соглашений о защите российской интеллектуальной собственности, что касается Су-35. В предыдущие годы китайцы копировали более старые версии самолетов Су, создав на их основе собственные модели Shenyang J-11, J-15 и J-16», - задается вопросом издание из США.

«Какие бы соглашения ни подписывал Пекин с Москвой, китайцы наверняка заинтересованы в той современной технике и технологиях, которые используются в Су-35… Пекин наверняка очень сильно интересуют турбореактивные двухконтурные двигатели с форсажной камерой АЛ-41Ф1С компании «Сатурн», радиолокационные системы управления «Ирбис-Э» с фазированной антенной решеткой, созданные в НИИП Тихоирова, а также комплекты средств радиоэлектронной борьбы», - указывает The National Interest.

Источник технологий

На первый взгляд, упреки западных СМИ могут показаться вполне справедливыми. Дискуссии о том, насколько опасно продавать КНР новейшую военную технику, идут и в России. Хотя в любом случае этот вопрос никак не должен касаться Запада. Сложно поверить, что аналитики из Великобритании и США сочувствуют Москве и беспокоятся по поводу утечки передовых технологий из России.

The Financial Times и The National Interest пекутся отнюдь не об интересах РФ. Публикации в двух авторитетных изданиях – яркая иллюстрация того, в какой степени на Западе опасаются роста мощи китайской армии и оформления в том или ином виде военно-политического союза между Москвой и Пекином. Альянс российских технологий и производственной базы КНР – это похороны могущества англосаксонского миропорядка.

Поднебесная в экономическом и военном планах вытесняет Европу из Африки, а США – из Азиатской-тихоокеанского региона (АТР). Приобретение Су-35 несомненно усилит китайские ВВС и может стать дополнительным рычагом давления на поддерживаемые Вашингтоном Тайвань и Японию, с которыми у Пекина серьезные разногласия.

Даже без помощи России КНР способна вполне успешно конкурировать с Западом и отстаивать интересы в АТР. Другое дело, что на сегодняшний день Китай одерживает победы скорее количеством, чем качеством. Очевидно, что Запад не будет помогать Поднебесной в разработках новых вооружений, поэтому нишу поставщика военной продукции и источника технологий заняла Россия.

Стимул для рывка

The Financial Times и The National Interest правы в одном: в российско-китайских отношениях далеко не все безоблачно. С 1970-х годов КНР ведет агрессивную политику по освоению зарубежных технологий. Там, где перед Пекином закрыты двери, в ход идут обман, подкуп, шпионаж и воровство. Практически вся техника, которая сейчас каким-либо образом служит вооруженным силам Китая, - это копии или аналоги российской и западной продукции.

Сотрудничество с таким партнером, требует определенных мер предосторожности. Как убеждены военные эксперты, Китаю незнакомо понятие интеллектуальной собственности. Однако невозможно обойти стороной набирающий обороты курс Китая на создание достаточно оригинальных образцов военной техники. С 1990-х годов не обладающая собственной конструкторской школой КНР смешивает зарубежные технологии и выдает публике нечто, которое уже не является копией.

Подходящим примером является продемонстрированный 1 ноября на Airshow China 2016 прототип истребителя пятого поколения Chengdu J-20 «Черный орел». В машине можно разглядеть контуры, как американских самолетов пятого поколения F-22 и F-35, так и российского проекта МиГ 1.44. J-20 летает на российских двигателях, а система управления и оборудование, как утверждают эксперты, состоит в основном из компонентов западного производства.

«Черный орел» в реальности не является машиной пятого поколения хотя бы из-за двигателей АЛ-31ФН, относящихся к четвертому поколению. Тем не менее Китай может получить прекрасную машину с возможностями, близкими к современным российским истребителям. Правда, произойдет это не раньше 5-10 лет, так как полный цикл создания нового самолета составляет около 20 лет.

Закупка Су-35 свидетельствует о том, что у Китая еще нескоро появятся по-настоящему современные истребители. КНР в среднесрочной перспективе будет догоняющей державой. Станет ли Поднебесная разбирать по частям Су-35 и его копировать – это вопрос, на который мы не сразу получим ответ. Но ущерб от воровства технологий со стороны Пекина не имеет смысл излишне переоценивать.

Важно подчеркнуть, что Москва не продает КНР продукцию и технологии завтрашнего дня. Помимо ЗРК С-400, Россия уже разработала комплекс С-500, а невольным конкурентом Су-35 будет Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) или Т-50. Продажа новейшей техники Китаю загружает оборонные предприятия заказами и становится стимулом для новых технологичных рывков.

Теги:
События: санкции
Организации: Минобороны
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