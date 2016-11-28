Кастро растворился в будущем

На 91-м году жизни остановилось сердце кубинской революции...

О смерти брата объявил глава Кубы Рауль Кастро в обращении по национальному телевидению. Он сказал, что тело лидера революции согласно его воле будет кремировано. О похоронах объявят в ближайшие часы.

Фидель Кастро в 1950-е годы возглавил борьбу против режима Фульхенсио Батисты. После неудачного штурма казарм Монкада в 1953 году он был приговорен к 15 годам тюрьмы, в 1955-м освобожден по амнистии. В Мексике Кастро собрал отряд революционеров для нового этапа борьбы с диктатурой. Высадка прибывших на судне «Гранма» повстанцев в 1956 году положила начало партизанской войне, закончившейся изгнанием Батисты.

После победы революции в 1959 году Фидель Кастро руководил страной, занимая должности председателя Госсовета, главы Совета министров и первого секретаря правящей Коммунистической партии Кубы.

В 2006 году Кастро был госпитализирован в тяжелом состоянии и долгое время провел в больнице. В 2008 году на всех официальных постах его сменил брат Рауль. Он отдал свой пост, но оставался сердцем перманентной кубинской революции.

Эдуард Лимонов, политик, революционер, очень метко заметил, что таких лидеров больше не делают. Выходец из Великой Эпохи человечества, Фидель оставался героем человечества полсотни лет. Да и смерть его вряд ли что изменит. Из героев Фиделя не разжалуют никогда.

И действительно. Фидель Кастро представлял собой высший тип политика - революционера. Для того, чтобы поддерживать доставшийся в наследство режим - такова участь любого монарха, большого ума не нужно. Победить на демократических выборах уже труднее, но и это не вершина. Вершина - сломать хребет враждебной тебе системе и построить на ее месте новую. Для этого нужна сила и удача. У Кастро получилось. Недаром его младший соратник - Че Гевара, стал символом чуть ли не всех революционеров мира.

Оценивая политические достижения Фиделя Кастро важно понимать на каком поле он действовал. Это Латинская Америка. На этой шкале он был очень успешен. Жители южноамериканского континента смотрели на Кубу с надеждой. Из американского борделя страна превратилась самостоятельное достаточно развитое государство. Хорошее образование, великолепная медицина, а главное чувство справедливости для подавляющего большинства. За исключением разве что эмигрантов, сбежавших в Майами.

Мысль о том, что со смертью Фиделя ушла эпоха, лишь на первый взгляд звучит банально. Эпоха справедливости, достойного места для четвертого сословия - человека труда, начатая Лениным и завершенная Фиделем, действительно ушла. Уже в конце 20 века в мире вновь возобладали хищники: пиночеты, тэтчеры, рейганы. Дальше будет только хуже. Пока вновь не начнут появляться такие как Фидель.

«Я всегда считал себя счастливым человеком, хотя бы потому, что я нашел подходящую для себя политическую теорию, попал в водоворот кубинского политического кризиса и открыл для себя марксизм. Все это — как заблудиться в лесу и вдруг найти карту».

Перефразирую фразу, который сказал другой знаменитый любитель сигар Уинстон Черчилль: «Кастро не умер, но растворился в будущем»

Вот его феномен.

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