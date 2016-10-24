Каста «непотопляемых»

В политической элите России есть узкая прослойка госдеятелей, которые, несмотря на откровенные провалы и жесткую критику, избежали ответственности, сохранили прежний объем влияния в государстве, а кто-то - даже пошел на повышение. Считается, что за спиной этих мастодонтов стоят некие «высшие силы», которые чудесным образом оберегают их от неприятностей. «Русская Планета» выбрала трех представителей разных поколений политической элиты РФ, которые сейчас составляют костяк касты «непотопляемых». Начнем со старшего.

От приватизации к инновации

Анатолий Чубайс – легендарная личность, которая остается на плаву все 25 лет существования независимой России. Политическая карьера Чубайса началась в Ленинграде, где он вступил в клуб молодых демократически настроенных экономистов. Либеральные воззрения, однако, не помешали ему в марте 1990 года с группой единомышленников представить Михаилу Горбачеву проект реформ, предполагающий ограничение основных демократических свобод. Эдакий вариант либеральной диктатуры ради лучшего будущего родного Отечества.

Звездный час выпускника Ленинградского инженерно-экономического института настал в 1991 году, когда он был назначен председателем Государственного комитета России по управлению государственным имуществом. За три года работы Чубайс в спешном порядке приватизировал 70 тысяч предприятий за девять миллиардов долларов. Благодаря ваучерной системе и залоговым аукционам за бесценок будущим олигархам и иностранным инвесторам ушли наиболее лакомые активы советской экономики.

В середине 90-х наш герой успел потрудиться главой Администрации президента, руководителем предвыборного штаба Бориса Ельцина, министром финансов, первым заместителем премьер-министра. Стараниями лучшего финансиста в мире (по версии журнала Euromoney) российская экономика докатилась до дефолта в августе 1998 года. «Запасным аэродромом» реформатора еще в апреле 1998 года стало РАО «ЕЭС России» - мега-корпорация, которой он руководил до 2008 года.

Прямым результатом работы Чубайса (заключение комиссии Ростехнадзора) стала авария в 2009 году на Саяно-Шушенской ГЭС, которая унесла жизни 75 человек и причинила ущерб на десятки миллиардов рублей. Установлено, что экс-председатель РАО «ЕЭС России» утвердил акт Центральной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС, которая в реальности не отвечала требованиям безопасности.

Наверное, Чубайс по своей натуре прирожденный коммерсант. Просто бизнес в России ему было проще делать, играя на поле государственной политики. В 2008 году реформатор, видимо, обратил внимание на страсть молодого президента Дмитрия Медведева к инновациям и решил попробовать себя в новом амплуа. Вот уже восемь лет Чубайс бессменно руководит ОАО «Роснано», через которое ежегодно проходят десятки бюджетных миллиардов.

Чубайс - уникальная фигура в российском политическом бомонде. Он, пожалуй, единственный представитель ельцинской гвардии реформаторов, который без видимых проблем встроился в созданную Путиным систему госуправления, сохранив при этом большую автономию с статус «неприкасаемого». Чубайс перестал баловаться политикой, но остался сторонником либеральных ценностей и по слухам до сих пор обладает сильным влиянием на процессы в государстве.

Брак решает все

Анатолия Эдуардовича Сердюкова не поворачивается язык назвать госдеятелем или политиком. Выпускник Ленинградского института советской торговли лишен харизмы и ораторского таланта, присущих Чубайсу. Однако повороты в его карьере дают множество оснований для развития конспирологических теорий. Как торговец мебелью мог перевоплотиться в министра обороны?

Жизнь 38-летнего петербуржца навсегда изменилась в 2000 году, когда он женился на дочери обосновавшегося в северной столице влиятельного налоговика - Виктора Зубкова. В тот же год Сердюков меняет специализацию и переходит в Федеральную налоговую службу и в ноябре 2001 года уже становится руководителем Межрайонной инспекции ФНС по Санкт-Петербургу. Спустя 3,5 года Сердюков перебирается в Москву и возглавляет столичное управления МНС России.

Нескольких недель бывшему торговцу мебелью хватило, чтобы стать исполняющим обязанности министра по налогам и сборам. А 15 февраля 2007 года Владимир Путин назначил старшего лейтенанта запаса министром обороны. Формальным обоснованием для такого выбора стал опыт работы в «сфере экономики и финансов». Кто мог знать, что спустя пять лет то, каким образом Сердюков использовал свой профессиональный опыт, будет предметом пристального внимания Следственного комитета.

В 2012 году достоянием общественности стали хищения в ОАО «Оборонсервис» и любовная связь с главой Департамента имущества Минобороны Евгенией Васильевой, которая по версии СК была главным координатором мошеннических схем. Четыре года назад, казалось, что Сердюков будет сидеть на скамье подсудимых и возглавит список обвиняемых. 6 ноября 2012 года герой скандала лишился своего высокого поста и исчез из публичной жизни.

Попытка привлечь экс-министра обороны к ответственности напоминала спектакль. С одной стороны, факты, собранные следствием, однозначно свидетельствовали об осведомленности подозреваемого о незаконных сделках по продаже имущества Минобороны. С другой – максимум, что удалось седлать СК – это привлечь Сердюкова в качестве свидетеля, а потом возбудить уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»), которое не касалось «Оборонсервиса».

В феврале 2014 года Сердюков попал под амнистию в честь 20-летия Конституции. Спустя полтора года подтвердились слухи о его назначении на высокий пост в госкорпорации «Российские технологии», где он до ноября 2012 года числился главой наблюдательного совета. По данным СМИ, дружба с Сергеем Чемезовым позволила Сердюкову 29 октября 2015 года получить должность индустриального директора по авиационному кластеру «Ростеха». 11 декабря того же года наш герой вошел в совет директоров холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).

Отметим, что Сердюков не имеет никакого отношения к развитию авиации, как не имел отношения к военному строительству, когда был назначен министром обороны. Карьера петербуржского торговца мебелью – это история о том, в какой степени во властных кругах фактор «связей» превалирует над профессионализмом, здравым смыслом и даже обороноспособностью государства.

Судя по всему, Сердюкова «прикрывали» на уровне Кремля, добиваясь индульгенции за хищение миллиардов рублей и карт-бланша на его продвижение по линии «Ростеха». Сердюков – порождение коррумпированной системы госуправления. Он – «питерский», зять Зубкова, друг Чемезова. Как бывший член Совета безопасности РФ и «защитник Отечества», наш герой до конца жизни может пользоваться государственной охраной и устанавливать на принадлежащий государству автомобиль голубую мигалку.

Чубайс новой формации

Для того, чтобы выбиться в «люди» и получить покровительство «высших сил» необязательно быть уроженцем Ленинграда. Критически важно подружиться с теми, кто воротит капиталами государства, а дальше и без высшего образования карьера пойдет в гору. Простой парень из Минска, а ныне министр по делам Открытого правительства Михаил Анатольевич Абызов очень удачно встроился в систему рыночной экономики 90-х.

В 21 год наш герой получил первую высокопоставленную должность в компании топливно-энергетического комплекса. Поменяв бесчисленное количество мест работы, в 1998 году Абызов добрался до главного источника будущих миллиардов – РАО «ЕЭС России». В 2000-е годы, по мнению наблюдателей, молодой человек стал фактически правой рукой Анатолия Чубайса, который разваливал единую систему отечественной энергетики. В госкорпорации Абызов сидел на золотом руднике, курируя закупочную деятельность мега-корпорации.

В 2005 году Абызов уходит из РАО «ЕЭС России» и начинает заниматься бизнесом. По данным деловых изданий, в короткие сроки будущий министр создал бизнес-империю, где вершиной айсберга были инжиниринговые, строительные и энергетические компании, а подводной частью– офшоры, благодаря которым за рубеж выводились необлагаемые налогами деньги. В 2012 году Forbes оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларов. Хотя коммерсант задекларировал доход в 60,3 млн рублей.

Перейдя на госслужбу, Абызов явно перестал видеть берега и потерял чувство страха. Многочисленные насмешки в соцсетях вызвали его заявления о необходимости реальной борьбы с коррупцией. Теневой бизнес нашего героя не является каким-то особым секретом, но у государственных юристов почему-то не возникают вполне логичные вопросы. Законодательство требует от Абызова, как чиновника, отказа от коммерческой деятельности и продажи всех активов, включая зарубежные.

Вызывает интерес, а чем вообще занимается Абызов в правительстве? Что такое «Открытое правительство»? Формально Абызов – ответственный за создание в России электронного гражданского общества и прозрачность власти всех уровней. Наш герой – яркий представитель поколения молодых менеджеров и инноваторов, о котором столь сладострастно говорил ранее Дмитрий Медведев, видимо, причисляя и себя к нему.

Абызов – управленец с хорошо подвешенным языком, генератор новых идей и талантливый проектировщик воздушных замков. Такие люди способны везде и при любой власти найти себе применение. Нашему герою всего лишь 44 года, а за плечами уже колоссальный опыт по уходу от налогов и ответственности, а теперь еще и крепкие связи с теми, кто сидит на самом верху.

Он - своего рода Чубайс новой информации. Он проводник всего нового и передового, живой и энергичный управленец, способный часами говорить о том, как нужно обустроить Россию. Он, без сомнения, либерал и одновременно органичная часть консервативной путинской системы. Подобные Абызову– превосходные коммерсанты и спекулянты. Однако запах денег ведет их не на биржу, а в правительство.

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