КарНАВАЛ заказывали?

Чуда не произошло. Ни для фанатов Алексея Навального, ни для его «хейтеров». Повторное рассмотрение в кировском суде уголовного дела о том, как принадлежавшая оппозиционеру «Вятская лесная компания» обокрала компанию «Кировлес» на 16 миллиардов рублей завершилось ровно тем же приговором – 5 лет для Навального и 4 года для его делового партнера Офицерова. Обоим – условно.

Тем самым, Фемида подчинилась исключительно формальной процедуре, когда за отменой приговора по процессуальным причинам следует обязательный пересмотр уголовного дела «с нуля». Так как вынесенный еще в 2013-м году Ленинским районным судом города Кирова предыдущий приговор Навальный безуспешно попытался обжаловать в России и смог это сделать лишь на уровне ЕСПЧ, который установил, что права осужденных на эффективную защиту российской Фемидой соблюдены не были. Бывает!

Верховный суд приговор отменил, что парадоксально было воспринято сторонниками Алексея Анатольевича как безоговорочная победа – «власть дрогнула». Робкие попытки иных холодных голов разъяснить, что ЕСПЧ вовсе не оправдал Навального с Офицеровым, как не оправдал своим дальнейшим чисто процедурным решением и ВС РФ, тонула в пафосных речах и конспирологических прогнозах, сводимых к двум тезисам: «Путину недолго осталось» и «Навальный – будущий президент России». Эйфория эта, повитав сперва бесцельно в блогах видных «либералов» и на «рукопожатных» ресурсах, оформилась, наконец, в заявление самого «героя» о намерении принять участие в выборах Президента России.

И судебный процесс «Кировлес-2» был ожидаемо представлен командой Навального как органическая часть его большой избирательной кампании. То, что со стороны это может выглядеть как явная и довольно вульгарная попытка давления на суд, не смущало ни самих «акторов», ни тех журналистов, которые в свободное от освещения деятельности «перспективного политика» страсть как любят то тут, то там выявлять конфликты интересов. Ведь (смотри выше) «власть дрогнула» и «уничтожает Навального», так и чего же тогда считаться с «процедурами»? Это пусть Верховный Суд все делает «по закону», в то время как «понятия» Навального непременно станут основой Права для той, другой России «без жуликов и воров».

И все тот же Ленинский суд вынес новое решение естественно «под копирку», поскольку в самой истории с махинацией областного масштаба ничего качественно нового, что могло бы свидетельствовать как в пользу, так и против Навального, не обнаружилось. Собственно и вся интрига оглашения 70-страничного приговора заключалась лишь в том, получат ли Алексей Анатольевич и Петр Юрьевич реальные тюремные сроки (как это было, напомним, сначала в 2013-м году – тогда прокуратура опротестовала этот пункт) или дело снова ограничится условным наказанием.

Как мы теперь знаем, опять «Кремль испугался» Навального и срок ему судья определил условный. Надо полагать, именно поэтому на сей раз обошлось без народных волнений в центре столицы с перекрытием центральных улиц и фаерами. Ну ведь не потому же, что интерес к самом персонажу за минувшие 3-4 года заметно поиздержался – о таком честному либералу и думать стыдно должно быть. Ведь и сам «лидер оппозиции» не устает подчеркивать, что является сторонником эволюционного, а не революционного стиля развития страны.

Правда тут уже сейчас выходит некоторая неувязочка. Лидерство Алексея Анатольевича для самой же тусовки вовсе не аксиома. Так, бывший премьер-министр РФ, а ныне лидер «Парнаса» Михаил Касьянов хотя и пожурил для порядка кировский суд за очередной «политический приговор» своему младшему коллеге по лагерю, но тут же, в интервью РБК, «не исключил» своего участия в президентских выборах 2018-го года. А за несколько дней до этого партия «Яблоко» объявила о своем решении – впрочем, ожидаемом – выдвинуть в кандидаты своего шефа, настоящего ветерана президентских кампаний, Григория Явлинского.

Фразу «не исключил» современный политический толковый словарь трактует вполне однозначно – «собираюсь». Соответственно, если затеянная нынче Навальным кампания по легализации себя в качестве кандидата (через Конституционный Суд, который, как надеется сам ААН, должен подтвердить его право баллотироваться как отбывающему наказание на свободе) обернется успехом, для тех россиян, что хотели, но так и не смогли «свалить» в предвыборном меню окажется сразу три «правильных» кандидата – Явлинский, Навальный и Касьянов.

ЯНКи должны будут определенно разнообразить традиционный – как в «Голубом огоньке» - ассортимент кандидатов. И ради Бога! Лишь бы россиянам в подъездах назло не нагадили.

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