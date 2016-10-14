Калининградский укрепрайон

Переброска оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в Калининградскую область вызвала огромный резонанс в европейских СМИ. «Маневр Путина» был воспринят как одно из проявлений российско-американской конфронтации. В прессе стран, имеющих выход к Балтийскому морю, можно встретить разные оценки: от попытки прагматичного осмысления политики Москвы до истеричных призывов «ответить на провокацию».

Справка «Русской Планеты»: Семейство ОТРК «Искандер» было разработано в коломенском КБ машиностроения в 1990-е годы для уничтожения систем ПВО и ПРО противника и других наземных целей. Официально заявленная дальность действия ракет «Искандера» - 500 километров. В Пентагоне считают, что крылатая ракета Р-500, которой вооружен «Искандер-К», может поражать объекты на расстоянии до 2-2,6 тысячи километров, то есть «накрывать» всю Европу. Это дает основания для обвинения Москвы в нарушении договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Наибольшую обеспокоенность у Запада вызывает возможность оснащения российского тактического комплекса ракетами с ядерными боеголовками. Ряд экспертов предполагают, что залп дивизиона ОТРК способен уничтожить позиционный район ПРО США. С середины 2000-х годов «Искандер» является одним из факторов сдерживания развития американской системы ПРО и инструментом дипломатического давления на Вашингтон и ЕС.

Между Польшей и Литвой

Инцидент с «Искандерами» напомнил о том, что Калининградский анклав, как и в поствоенное время, вовлечен в геополитическое противостояние Москвы и Запада. Некоторые зарубежные эксперты сравнивают Калининградскую область с Крымом. Например, глава отдела исследований Александровского института в Финляндии Маркку Кангаспуро считает, что военно-морские базы в Калининграде и Севастополе обеспечивают РФ прочное присутствие в акватории двух морей, просторы которых бороздят натовские корабли.

Главное отличие Калининградской области от Крыма в том, что она более уязвима. Регион «зажат» между Польшей и Литвой. В случае военного конфликта с НАТО область будет изолирована от остальной части России. Базирующийся в Ленинградской области флот с большой вероятностью будет заблокирован в Финском заливе и тогда России придется начинать сухопутную операцию в Прибалтике.

В балтийском регионе у НАТО ощутимый перевес в военных ресурсах. Если Швеция вступит в НАТО (а вероятность этого велика), то 95% побережья будут под контролем альянса. Размещение «Искандеров» и других ударных систем - наиболее оптимальный способ поддержания баланса сил и предупреждения любой потенциальной агрессии в отношении российского анклава.

В январе 2017 года в польском Ожише в (55 километрах от Калининградской области) будет размещено подразделение численностью 800 военнослужащих. В городке будет базироваться американская механизированная бригада. Москва сохраняет по этому поводу спокойствие и это косвенно свидетельствует о высокой степени боеготовности калининградского оборонительного района.

Стоит отметить, что позиция России по Калининграду с дипломатической точки зрения, пожалуй, безупречна. На момент распада СССР в регионе были дислоцированы более 90 тысяч военнослужащих. В 2000 году численность группировки сократилась до 25 тысяч человек, а через 9 лет - до 11,6 тысячи. Только в 2008-2009 годы из области были выведены 600 танков, 500 БМП и БТР и 600 единиц артиллерии.

В 2010 году в Калининградском оборонительном районе находились 10,5 тысячи военнослужащих. Однако в следующем году их численность стала расти из-за развертывания американской системы ПРО. Россия построила РЛС системы раннего предупреждения о ракетном нападении типа «Воронеж-ДМ». Также с 2013 года Минобороны проводит военные учения, на которых отрабатывается переброска «Искандеров», бронетехники и несколько тысяч пехотинцев.

Атака на форпост

Сейчас западные СМИ и политики обвиняют Россию в милитаризации Калининградской области, не упоминая о том, что Москва сократила группировку войск едва ли не в 10 раз! При этом НАТО расширило географию за счет территории Советского союза, получив во владение стратегически важные порты в Литве, Латвии и Эстонии. Вместо попыток начать диалог с Москвой министры обороны стран-членов альянса собираются в конце октября обсудить ответные меры на «дерзкий российский шаг».

Оригинальную версию ситуации вокруг анклава РФ представил председатель региональной Калининградской организации ветеранов спецподразделений, депутат Госдумы Андрей Колесник. Политик считает, что атака НАТО на форпост России началась задолго до нынешних событий. Помимо военного давления, альянс в полную мощь использует пресловутую «мягкую силу».

«Сначала в Калининградской области внедрялся план известного идеолога и разрушителя СССР Збигнева Бжезинского – «кёнигсбергизация» региона. В умы потомкам поднявших из руин регион посредством разных источников вбивалась мысль, что это не их родина и исторически принадлежит она Германии», - цитирует Колесника журнал «Совершенно секретно».

По его словам, после возвращения Крыма стартовала экономическая и транспортная блокада, целью которой является отторжение Калининградской области от РФ. «На Западе чуть ни в открытую заговорили о бартере одной территории на другую. Для достижения такой цели применяются любые способы. Порой самые нелепые. Например, Польша приостановила малое приграничное передвижение (МПП) с западной российской губернией, поставив на грань выживания своих же граждан – жителей приграничных с Калининградом воеводств», – подчеркнул Колесник.

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