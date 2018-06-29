«Мы ждём встречи»
«Мы ждём встречи»

Почему первый за последние несколько лет саммит США-РФ пройдёт в Финляндии

Белый дом и Кремль распространили сообщения о предстоящей встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры пройдут в Хельсинки 16 июля. Власти Финляндии не скрывают, что не ждут прорывных итогов, но всё же рассчитывают на конкретный результат.

«Проблем много, и есть много разногласий. Хотелось бы надеяться, что это (поможет) улучшить ситуацию в мировой политике. Сейчас самое лучшее, что можно сделать, — это посмотреть, куда мы направляемся, и сохранить ожидания на разумном уровне. Слишком высоких ожиданий не должно быть, но всё должно быть нацелено на то, что мир станет более спокойным», — заявил в интервью газете Ilta-Sanomat министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

На «нейтральной территории»

Переговоры лидеров РФ и США всегда привлекали колоссальное внимание общественности. Последние недели в зарубежных и отечественных СМИ появилось множество слухов и спекуляций по поводу возможной встречи Путина и Трампа. Конечно, шум возник не на пустом месте, и было очевидно, что Москва и Вашингтон осознают необходимость организации переговоров.

Правда, «дипломатические каналы» сливали достаточно противоречивую информацию. Российские источники стремились подчеркнуть, что встреча произойдёт по инициативе американской стороны, дескать, им она нужнее. В свою очередь западные СМИ в очередной раз воспроизводили памфлеты о том, Россия ищет способы выхода из «изоляции» и «тупика».

Однако конечный результат удивил, наверное, многих. Белый дом и Кремль достигли договорённости провести первый за несколько лет полноформатный саммит на «нейтральной территории». Ранее два президента имели возможность пообщаться тет-а-тет на полях G20 в Гамбурге (июль 2017) и на саммите АТЭС во Вьетнаме (ноябрь 2017).

Последние российско-американские саммиты проходили ещё во времена президентства Дмитрий Медведева. Как правило, лидеры двух государств приезжали друг другу в гости и общались в рамках международных форматов G8 и G20. Каждый год проходило около 3-4 встреч.

В 2013 году из-за ссоры вокруг Сирии Барак Обама отменил свой визит в Россию. А в марте 2014 года после известных событий в Крыму и на востоке Украины глава Белого дома и другие «капитаны» западного мира отказались посещать саммит G8, который должен был пройти в Сочи.

С тех пор нога американского президента на русскую землю не ступала, как и российского — на американскую. В настоящее время сложно прогнозировать, когда ситуация изменится в лучшую сторону. Трамп — экстравагантный и (надо отдать ему должное) весьма самостоятельный политик, который может идти против мейнстрима. Об этом ярко свидетельствует его встреча с «северокорейским диктатором» Ким Чен Ыном.

Однако приезд президента США в Москву или приглашение Путина в Белый дом сегодня кажутся поистине фантастическими событиями. Всему виной не столько пресловутая «токсичность» российского лидера, сколько сохраняющееся внутриполитическое давление на Трампа из-за якобы вмешательства РФ в выборы, на которых он победил.

Наверное, в силу этих причин Белый дом и Кремль согласовали встречу в Хельсинки. Сам Трамп в свойственной ему эмоциональной манере бросил журналистам воодушевляющую фразу: «Мы ждём (встречи). Если мы все cможем поладить, это было бы замечательно. Миру нужно начать ладить друг с другом».

Нервная реакция

Традиционно президенты РФ и США обсуждают широчайший круг тем: от ядерного оружия и баланса сил в Европе до «тактических проблем» — прежде всего, конфликты на Украине и в Сирии. Западным СМИ, которые явно недолюбливают Трампа, свойственно преувеличивать влияние Путина и готовность главы Белого дома идти на уступки.

Больше всего этой встречи опасается Великобритания — флагман русофобии в европейском мире. Например, The Times написала о том, что лидеры РФ и США якобы могут договориться об ослаблении НАТО «перед лицом российской агрессии».

«Чиновники Белого дома тоже точно не знают, как Трамп планирует провести встречу в Европе, что только усиливает беспокойство членов НАТО. Один министр сказал следующее: «Мы беспокоимся о том, что внезапно могут объявить о каком-нибудь «мирном соглашении» Путина и Трампа. Мы вполне можем представить, как Трамп и Путин говорят: «Зачем нам все это военное оборудование в Европе??» — и решают вместе от него избавиться», — раздувает панику британская газета.

Хотя маленькую дипломатическую победу Лондон, видимо, одержал. В частности, британцы выражали бурное возмущение тем, что встреча может пройти до саммита НАТО (11-12 июля), на котором планируется принять ряд антироссийских решений. В итоге Путин оказался лишён возможности смягчить позицию США накануне встречи лидеров стран-членов альянса.

Нервную реакцию и откровенную ревность любой контакт Путина и Трампа вызывает на Украине. Однако вряд ли стоит обращать внимание на попытки Киева подчеркнуть собственную значимость из-за «аннексии Крыма» и войны в Донбассе. Гораздо важнее здесь мнение континентальной Западной Европы, которая как раз заинтересована в стабильных российско-американских отношениях.

Теги:
Места: Россия, США
События: политика
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