Израилю «объявили войну»
РИА Новости / Сергей Гунеев

РИА Новости / Сергей Гунеев

Из-за чего поссорились Барак Хусейнович с Биньямином Бенционовичем

Уходящая администрация Барака Обамы изо всех сил старается как следует подпортить жизнь будущему президенту США Дональду Трампу. Нагадить напоследок в отношениях с Россией – еще полбеды: Обама посмел тронуть Израиль, не поддержав его во время последнего голосования в Совбезе ООН. Евреи смертельно обиделись на своего главного партнера и считают поступок Обамы мелочным и мстительным. Что ж, похоже, Трампу придется восстанавливать отношения не только с Россией, но и с Израилем.

Скандал вызвало голосование в ООН по вопросам израильских поселений на территории Палестины, включая Восточный Иерусалим. В Организации объединенных наций решили, что Израилю стоит «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории», а сам факт создания таких поселений – «вопиющим нарушением международного права». Решение было принято большинством голосов – 14 стран-членов Совета безопасности проголосовали «за».

Авторы принятой резолюции заявляют, что так называемая «поселенческая деятельность» Израиля является одним из главных препятствий на пути к урегулированию конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Члены Совета заявили, что не будут признавать никаких изменений границ, существовавших на момент 4 июня 1967 года, включая Восточный Иерусалим. Исключение может быть сделано только в случае договоренности сторон на этот счет.

Совет потребовал, чтобы Израиль немедленно полностью прекратил поселенческую деятельность и выполнял свои юридические обязательства в этом отношении. Также он призвал «незамедлительно предпринять позитивные шаги, для того чтобы обратить вспять негативные тенденции на местах, ставящие под угрозу возможность урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств».
 

Подобных резолюций, положа руку на сердце, было бы куда больше, и приняты они были бы куда раньше, если бы не волшебный «звонок другу»: ранее все подобные попытки принять осуждающий Израиль документ заканчивались наложением вето от США. Прежние президенты США всегда поддерживали своего главного союзника на Ближнем Востоке. Но в этот раз американцы воздержались, что вызвало волну возмущений в Израиле.

«Все американские президенты со времен Картера поддерживали приверженность Америки – не диктовать условия по вопросу поселений Израилю», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Голосование других стран-членов за данную резолюцию он и вовсе назвал «объявлением войны». Как пишет израильская газета Haaretz, накануне голосования Нетаньяху звонил главе МИД Новой Зеландии и предупредил, что Израиль именно так расценит поддержку резолюции, а также пригрозил отозвать посла и разорвать с новозеландцами отношения.

Звонил Нетаньяху и Дональду Трампу, в попытке повлиять на решение США перед голосованием, а также президенту Египта, который, собственно, и внес резолюцию на рассмотрение в Совете безопасности ООН. После скандального голосования Израиль заявил, что не собирается выполнять эти «абсурдные требования». И посла из Новой Зеландии, кстати, все-таки отозвал. А еще – из Сенегала, который также проголосовал «за». Досталось и Украине, которая также поддержала резолюцию – как поговаривают, не самостоятельно, а по науськиванию со стороны вице-президента США Джо Байдена. В  сердцах израильская сторона отменила ранее запланированный визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль – в знак протеста против голосования Украины, которую Израиль считал «дружественной».

С одной стороны, Барак Обама – не то что бы противник, но давний критик израильской политики на Ближнем Востоке. Сразу после избрания он первым делом отправился в Египет, где рассуждал о сотрудничестве Запада и исламского мира. Поселенческую практику Израиля он критиковал с самого начала президентства, однако в глобальном плане двусторонним отношениям это не вредило. Израиль продолжал оставаться главным партнером США в регионе – и в военном, и в политическом смыслах. Обама Обамой, а тесные связи Демократической партии США с Израилем разрушить не так-то просто.

Что же изменилось? Ведь именно демократам, как уверяет еврейская община США, они в большинстве своем отдали голоса на прошедших выборах. Но Клинтон с треском их проиграла, а желание испортить жизнь будущему президенту Дональду Трампу, видимо, оказалось слишком сильным. Теперь это - головная боль следующего хозяина Белого Дома.

Теги:
Места: США
Персоны: Барак Обама
Организации: ООН
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