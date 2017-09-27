В интересах Лукашенко

Зарубежным СМИ не дают покоя завершившиеся неделю назад российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Мнения журналистов и экспертов о характере маневров разошлись. Примерно половина наблюдателей настаивает, что российская армия отрабатывала боевые действия с НАТО, другая половина — обращает внимание на невнятный замысел учений двух государств.

Однако практически все зарубежные медиа указали на то, что Москва и Минск не продемонстрировали реального военно-политического взаимодействия. В первую очередь иностранные журналисты зацепились за тот факт, что вопреки традиции президенты РФ и РБ наблюдали за учениями порознь.

К этому стоит добавить, что практический сценарий маневров также не предполагал операций «плечом к плечу». Российские и белорусские подразделения действовали в основном отдельно друг от друга. Координация осуществлялась на уровне штабов, но на поле боя каждый был сам за себя.

Отклеить ярлык «вассала»

«Второй вывод, который следует из учений «Запад-2017», заключается в том, что никакой объединенной российско-белорусской региональной группировки войск не существует в природе. Стороны даже не считают нужным оперативно договариваться о сценарии боевых действий, который они отрабатывают», — заметил российский (а точнее — антироссийский) военный обозреватель Александр Гольц на страницах украинского «Нового времени».

Нежелание Владимира Путина и Александра Лукашенко встретиться в период учений Гольц объясняет двумя причинами, ссылаясь на белорусские СМИ: «Одни говорят, что Россия не предупредила Минск о выдвижении соединений 1-й танковой армии в сторону белорусской границы, другие утверждают, что присутствие Лукашенко на военных маневрах вместе с Путиным может повредить имиджу «Батьки» в глазах западных лидеров».

Обозреватель эстонского Delfi Антон Алексеев отмечает, что «Запад-2017» «продемонстрировал не только силу российско-белорусского союза, но те проблемы, с которыми этот союз вынужден сталкиваться». По его мнению, Лукашенко «вспоминает о дружбе с Россией лишь тогда, когда ему это выгодно».

«Для Белоруссии, которая официально называет свою внешнюю политику «многовекторной», подобные обвинения (имеется в виду претензии по поводу агрессивного характера учений — примечание редакции) означают, что Запад видит в ней исключительно российского клиента. Лукашенко очень обижается на такое отношение», — рассуждает Алексеев.

Далее журналист делает вывод о том, что Лукашенко «косвенно поддержал мнение западных аналитиков об агрессивном характере учений и превышении официально заявленной численности войск и техники», чтобы «отклеить от себя ярлык «вассала» Путина».

«Именно из белорусских официальных кругов произошла утечка о количестве вагонов, которые российское министерство обороны заказало для переброски сил и техники в Белоруссию — более 4 тысяч. Этого достаточно, чтобы перевезти как минимум 30 тысяч человек и около тысячи танков», — отметил Алексеев.

Обратная сторона Союза

В стане наших западных соседей, особенно из Восточной Европы, немало злопыхателей. Минобороны РФ и РБ провели, пожалуй, максимально открытые учения и, возможно, в какой-то степени стали жертвами этой транспарентности. Иностранные наблюдатели и журналисты не увидели на полигонах подлинно совместных учений. Вывод о том, что региональная группировка войск Союзного государства де-факто не существует как единый организм, к сожалению, может оказаться истиной.

Сценарий «Запада-2017» не дает ответа на множество принципиальных вопросов. Во-первых, легенда о нападении на Россию и Белоруссию постоянно путается даже в официальных источниках. Совершенно непонятно: то ли незаконные вооруженные формирования (НВФ) перешли границу, то ли — нет, и агрессию боевиков отразили где-то в приграничной полосе.

Во-вторых, региональная группировка войск РФ и РБ действительно можно назвать искусственным образованием, как собственно и любую другую международную военную структуру. Для сравнения: страны-члены НАТО по-разному вооружены, экипированы, а уровень боеспособности, например, британских войск сильно отличается от эстонских. По сути, альянс считается единым блоком из-за сходства доктринальных документов, набора общих стандартов управления войсками и технических регламентов.

Нечто похожее мы наблюдаем в региональной группировке Союзного государства. Однако уровень интеграции российских и белорусских войск, по всей видимости, невелик, и объяснить это некими «техническими причинами» невозможно. В силу объективных обстоятельств Россия и Белоруссия используют практически одно и то же оружие, применяют практически одинаковые системы управления войсками и доктринальные документы. Стоит ли напоминать о кровном родстве русских и белорусов и том факте, что военнослужащие двух государств свободно общаются на одном языке?

«Искусственность» региональной группировки можно объяснить только политическими причинами. Если вновь сравнивать войска Союзного государства с НАТО, то в альянсе существует ярко выраженный сеньор, который распространяет свой протекторат на более слабых союзников. Это вполне естественная ситуация, которая отвечает интересам военного блока, и устраивает всех участников Вашингтонского договора.

Однако ничего подобного мы не наблюдаем в российско-белорусском военном союзе. В 2015 году вопреки первоначальному обещанию Минск «прикрыл» тему строительства авиационной базы в Бобруйске и планы Москвы по размещению там 12 истребителей Су-27. На территории РБ расположены лишь два российских военных объекта: радиолокационная станция «Волга» (Ганцевичи) и 43-й узел связи ВМФ России (Вилейка).

Эгоизм как норма

За четверть века руководства Белоруссией Александр Лукашенко научился умело балансировать в военных отношениях с Москвой. Президент РБ не пошел на отказ от учений с РФ в угоду Западу, однако не допустил «излишнего» присутствия российских военнослужащих (в Белоруссию из РФ были переброшены три тысячи человек). Большую часть маневров российская армия отрабатывала в Западном военном округе на знакомых ей полигонах.

При этом сам сценарий учений, о невнятном или агрессивном характере которого говорят зарубежные СМИ, отвечает интересам Лукашенко.

Очевидно, что власть в Белоруссии конституционным путем меняться не будет. Президент РБ, как и любой другой авторитарный правитель, не может этого не понимать. Упомянутые в легенде учений НВФ хорошо вооружены и получают снабжение из-за границы. В случае оборонительного характера маневров условные террористы больше напоминают диверсантов, которые прошли подготовку на Западе, и были заброшены в Белоруссию для проведения госпереворота.

В связи с этим Лукашенко, без сомнения, понадобится военная поддержка России, которая совместно с белорусской армией должна уничтожить боевиков, несущих цветы западной демократии. Конечно, определенную выгоду от учений получила и Москва. Однако эгоистичная политика Лукашенко является лишним поводом задуматься о том, какой у России единственный военный союзник.

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