Иногда они возвращаются

С 1 января у депутата будет не 5, а 7 оплачиваемых помощников, а главное - появятся советники (по четыре на главу каждой фракции) с окладом 190 тыс. руб. Идея ввести новую должность появилась после того, как в новый состав Госдумы не попал ряд депутатов из предыдущего созыва, а фракциям было жаль терять опытные кадры. РП выяснила кто станет советниками и чем займутся экс-депутаты на новой должности.

Бывшие депутаты будут давать главам фракций квалифицированные советы. Такое решение готовится в Госдуме по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций. Известно, что все руководители думских фракций смогут взять в советники четырех бывших депутатов или других квалифицированных экспертов. «Возвращенцы» могут появится в Госдуме уже с первого января, а оклад будущих советников составит 190 тысяч рублей

Идея введения должность советника появилась после того, как в новый состав Госдумы седьмого созыва не попало большое количество парламентариев из предыдущего созыва. А фракциям было жаль терять опытные кадры. Президент Владимир Путин, прокомментировав такое предложение, подчеркнул, что его реализация не должна принести убыток бюджету. Решение по вопросу выбора советников останется за руководителями фракции.

Пока штатной должности советника при главе думской фракции нет, однако парламентарии имеют до 45 помощников. Пять из них получают деньги за свою работу, а остальные 40 работают на общественных началах. А с 1 января число оплачиваемых увеличится до 7 человек. Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев рассказал РП, что на сегодняшний день зарплата помощника составляет порядка 30 тысяч рублей.

«У всех по разному, но сегодня зарплата помощника колеблется в пределах 30 тысяч рублей. В седьмом созыве она никак не изменилась и пока неизвестно изменится ли ввиду увеличения числа помощников. Пока такой информации нет. Что касается советников, то в ЛДПР полно достойных людей, так что никакой особой проблеме в выборе кандидатуры лично я не вижу», - отметил депутат.

РП решил узнать у оппозиционных партий, как получивших наименьшее количество мест в парламенте, кого и бывших коллег по фракции они готовы взять в Госдуму, но уже в качестве советников.

ЛДПР: не всех «соколов Жириновского» пустят обратно

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко уверен, что советниками руководителя фракции ЛДПР будут выбраны самые опытные и инициативы члены партии.

«Возможно Константин Субботин из Екатеринбурга. Он занимает высокий пост члена ЦКРК, знает страну, отвечал за многие регионы и курировал проект "Поезд помощи ЛДПР"», - указал Алексей Диденко.

Экс-депутат фракции ЛДПР Константин Субботин отказался комментировать возможное назначение. По его словам, выбирать будут не только из проявившихся себя на федеральном уровне, но и в регионом перед своими избирателями.

«Если партия примет решение, то я буду работать и на этом участке фронта»,- коротко подчеркнул бывший парламентарий.

Касаемо фракции ЛДПР, то далеко не все экс-депутаты будут готовы вернутся. Начало избирательной компании для либерал-демократической партии обернулось скандалом – сразу четверо депутатов – Роман Худяков, Максим Шингаркин, Дмитрий Носов и Маргарита Свергунова приняли решение выдвигаться от других партий. В итоге в Госдуму не прошел ни один.

КПРФ: Старая гвардия зюгановцев

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Кашин назвал возможные кандидатуры на должности советников руководителя фракции коммунистов – это экс-депутаты Вадим Кумин, Сергей Обухов и Михаил Берулава.

«Я по-прежнему член Президиума и секретарь ЦК КПРФ, - говорит Обухов, - поэтому для меня партийные деятельность не прекращалась независимо от депутатского мандата. Если Геннадий Андреевич примет решение назначить меня своим советником, то я не вижу причин отказываться»

Справедливая Россия: Будут брать профессионалов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов поделился своими предположениями с РПотносительно кандидатур в советники руководства фракции «Справедливая Россия».

«В первую очередь хочу отметить, что это решение будет принимать лично Сергей Миронов, поэтому я выскажу только свои предположения. Партия, конечно будет ориентироваться в первую очередь не на популярность в политике, но на профессионализм в различных сферах. Из бывших депутатов я хотел бы выделить Дмитрия Ушакова, Виктор Шудегов, Александр Романович и Михаил Брячак», - сообщил РП Михаил Емельянов.

Экс-депутат Государственной думы шестого созыва от партии «Справедливая Россия» рассказал, что пока окончательное решение еще не принято, но уже сегодня он занимается консультацией руководство фракции по налогам и бюджету.

Напомним, в седьмом созыве фракция «Справедливая Россия» получила наименьшее число мандатов: сегодня у партии в высшем законодательном органе страны находятся 23 депутата. В шестом созыве их количество составляло 64 депутата.

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