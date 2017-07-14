Импортозамещенная энергетика

Комментируя недавний скандал с поставками турбин производства Siemens на полуостров Крым в обход санкций, Дмитрий Песков заявил, что вся технологическая продукция для Крыма производится в России. Siemens, в свою очередь, подал на «Технопромэкспорт» в суд и требует вернуть турбины на материк.

Так чьи же турбины попали в Крым? Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что турбины сделаны из российских компонентов. «Там действительно размещается продукция, технологическая продукция и связанная с электроэнергетикой, и с энергетикой в целом. Там размещается продукция, страной происхождения которого является Россия», — сообщил Песков. Представители компании «Технопромэкспорт», дочки «Ростехнологий», говорили, что турбины куплены на вторичном рынке. В компании Siemens уверены, что это именно их турбины.

«Мы получили информацию из надежных источников о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли», - заявили в компании.

У Siemens, к слову, есть в России несколько совместных предприятий, где производятся локомотивы (не «Сапсаны» - те делают в Германии), трансформаторы для электроподстанций и лампы. Газовые турбины, из-за которых, вероятно, и разгорелся скандал, производятся на совместном предприятии Siemens и концерна «Силовые машины» в Санкт-Петербурге.

«Приключения» турбин в России начались в 2015 году. «Технопромэкспорт» приобрел 4 таких турбины для строительства новой ТЭС в Краснодарском крае. ТЭС в итоге не построили – так и не нашелся подрядчик, а «Технопромэкспорт почти год искал, кому бы перепродать турбины.

Планировалось, что две из четырех турбин будут проданы в Чечню для строительства ТЭС в Грозном, а две – останутся в Тамани. Однако турбинами так никто и не заинтересовался. Зато они очень понадобились в Крыму – вопрос энергонезависимости для полуострова крайне важен.

РБК, ссылаясь на свои источники, сообщает, что концерн Siemens подозревал, что турбины могут уйти в Крым. Вопрос обсуждался на самом высоком уровне: были прописаны пункты в соглашении, концерну даже предлагали вернуть деньги за турбины, но в Siemens отказались.

В итоге компания, опасаясь возможных санкций со стороны ЕС и США, грозится затаскать по судам всех причастных к поставкам турбин в Крым. Однако, согласно российскому законодательству, компания не несет ответственности за действия других лиц, если они и передали эти турбины без ее ведома. К слову, в Европе эта норма тоже применяется – именно так и обходятся санкции. Так что формально компания беспокоится зря.

Другое дело, что об этих турбинах благодаря агентству Reuters стало известно всему миру. Reuters сообщил о двух турбинах в порту Феодосии в Крыму. Для Siemens крайне важна репутация, поэтому логично, что компания всеми силами будет пытаться добиться своего морального оправдания.

Если выяснится, что турбины и правда были поставлены на полуостров с нарушениями - компании могут грозить санкции со стороны ЕС и США. Запад вполне может наказать и Siemens, и Россию за обход санкций. Либо дело может начаться и закончиться исключительно в стенах российского суда. Siemens давно работает в России, к тому же, компания участвует в проекте «Северный поток»: сотрудничество с нашей страной для нее важно.

Вся эта история наглядно подтверждает давно очевидный факт: с импортозамещением у нас все гладко лишь на бумаге. Являясь одной из крупнейших газо- и нефтедобывающих стран мира, Россия пока не в состоянии полностью обеспечить себя оборудованием для энергетики и зависит от зарубежных производителей. Даже нефтедобывающее оборудование наша страна вынуждена закупать за границей. Обеспечить Крым энергией, как оказалось, исключительно за счет своих ресурсов также не удалось.

Во властных кабинетах о проблеме знают и предпринимают все меры для скорейшего ее решения. Так, Минэнерго разработал план научно-технологического развития отраслей ТЭК России до 2035 года. Это – первый долгосрочный прогноз-проект со времен СССР. Упор будет сделан на инновации и развитие российских технологий. Хочется верить, что крымчане будут обеспечены российской энергией во всех смыслах этого слова все же немного раньше.

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