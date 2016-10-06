Игры с патриотизмом
Знамя Победы над Рейхстагом, 2 мая 1945

Знамя Победы над Рейхстагом, 2 мая 1945

В Общественной палате просят вразумить руководство ЦСКА за фанатскую медаль «За взятие Берлина»

Член Общественной Палаты Георгий Федоров обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко (запрос есть в РП) с просьбой провести проверку действий руководства Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА МОСКВА, а также дать оценку инициативе, наносящей явный вред, и патриотическому воспитанию и исторической памяти народа. Речь идет об инициативе клуба вручить фанатам медали с характерным дизайном и надписью: «За взятие Берлина».

Напомним, сегодня во время презентации команды все болельщики, кто был на победном для всех нас выезде в Берлине и помог добыть долгожданную победу в борьбе с неуступчивыми соперниками и толпой чужих болельщиков, будут награждены памятными армейскими медалями «За взятие Берлина». Данное сообщение было опубликовано на официальном интернет сайте Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА МОСКВА. По всей видимости, таким образом, руководство и спортсмены ПБК ЦСКА намерены отблагодарить своих болельщиков, вручив памятные медали с характерным дизайном и надписью: «За взятие Берлина».

«Крайне негативно отношусь к сюрпризу за авторством руководства Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА МОСКВА. Ничего не имею против чествования российских спортивных команд, но какой бы долгожданной ни была «победа в борьбе с неуступчивыми соперниками и толпой чужих болельщиков», вручение верным болельщикам памятных медалей «За взятие Берлина» характерного вида и с таким говорящим, ярким названием – это, на мой взгляд, крайне неудачная мысль», - пояснил РП свою позицию Георгий Федоров.

Общественный деятель отметил, что разделяет обеспокоенность относительно патриотического воспитания молодежи и готов поддерживать здравые инициативы, но «победы» подобного рода работают только во вред, обезличивая подвиг народа победителя.

По его словам, в истории российского и советского спорта достаточно примеров великих свершений и самоотверженной борьбы за честь нашей Родины, с которыми и нужно сравнивать сегодняшние победы, на которые и нужно ссылаться, прославляя отечественный спорт.

«Если же к победе советского народа в Великой Отечественной войне мы начнем приравнивать победные матчи в футболе, хоккее, баскетболе или где-бы то ни было еще, а солдатские награды, выбитые, вырванные у смерти кровью ветеранов, приравняем к памятным медалькам за баскетбольной матч, то обесценим Великую Победу, низвергнем величайшую жертву, которую мог принести народ во имя свободы, бесценную плату десятков миллионов людей до уровня обыкновенного шоу. И уже через одно поколение получим людей, для которых слова «За взятие Берлина» не будут значить ровным счетом ничего», подчеркнул Федоров.

Инициативу члена ОП РФ поддержал и лидер непарламентской партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. По его словам, происходит девальвация понятий.

Инициатива однозначно правильная, отметил «Русской планете» Сурайкин, - Конечно мы рады и поздравляем с победой, все хорошо, но использование темы взятие Берлина, святую тему Победы над Фашизмом, в житейских целях, может быть воспринято ветеранами и обществом, как вульгаризация символов великой Победы и оскорбление! Поэтому лучше подготовить какую-то другую награду!»

Напомним ранее РП писала про другие аналогичные инициативу по запрету использование символов дорогих для российских граждан. Так было обращение к потомкам Иосифа Сталина с просьбой запретить парламентской Коммунистической партии использовать его образы для собственной пропаганды: партия Зюганова по своей идеологии имеет мало общего с партией большевиков и непосредственно с самим Сталиным, все больше лавируя в сторону либеральных ценностей. Также «Коммунисты России» требовали не издеваться над образами Ленина.

Теги:
Сюрприз! Далее в рубрике Сюрприз!Сергей Кириенко, при всей внешней скромности и «технократичности», может стать вполне достойным преемником Суркова и Володина

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО