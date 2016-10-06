Игры с патриотизмом

Член Общественной Палаты Георгий Федоров обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко (запрос есть в РП) с просьбой провести проверку действий руководства Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА МОСКВА, а также дать оценку инициативе, наносящей явный вред, и патриотическому воспитанию и исторической памяти народа. Речь идет об инициативе клуба вручить фанатам медали с характерным дизайном и надписью: «За взятие Берлина».

Напомним, сегодня во время презентации команды все болельщики, кто был на победном для всех нас выезде в Берлине и помог добыть долгожданную победу в борьбе с неуступчивыми соперниками и толпой чужих болельщиков, будут награждены памятными армейскими медалями «За взятие Берлина». Данное сообщение было опубликовано на официальном интернет сайте Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА МОСКВА. По всей видимости, таким образом, руководство и спортсмены ПБК ЦСКА намерены отблагодарить своих болельщиков, вручив памятные медали с характерным дизайном и надписью: «За взятие Берлина».

«Крайне негативно отношусь к сюрпризу за авторством руководства Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА МОСКВА. Ничего не имею против чествования российских спортивных команд, но какой бы долгожданной ни была «победа в борьбе с неуступчивыми соперниками и толпой чужих болельщиков», вручение верным болельщикам памятных медалей «За взятие Берлина» характерного вида и с таким говорящим, ярким названием – это, на мой взгляд, крайне неудачная мысль», - пояснил РП свою позицию Георгий Федоров.

Общественный деятель отметил, что разделяет обеспокоенность относительно патриотического воспитания молодежи и готов поддерживать здравые инициативы, но «победы» подобного рода работают только во вред, обезличивая подвиг народа победителя.

По его словам, в истории российского и советского спорта достаточно примеров великих свершений и самоотверженной борьбы за честь нашей Родины, с которыми и нужно сравнивать сегодняшние победы, на которые и нужно ссылаться, прославляя отечественный спорт.

«Если же к победе советского народа в Великой Отечественной войне мы начнем приравнивать победные матчи в футболе, хоккее, баскетболе или где-бы то ни было еще, а солдатские награды, выбитые, вырванные у смерти кровью ветеранов, приравняем к памятным медалькам за баскетбольной матч, то обесценим Великую Победу, низвергнем величайшую жертву, которую мог принести народ во имя свободы, бесценную плату десятков миллионов людей до уровня обыкновенного шоу. И уже через одно поколение получим людей, для которых слова «За взятие Берлина» не будут значить ровным счетом ничего», подчеркнул Федоров.

Инициативу члена ОП РФ поддержал и лидер непарламентской партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. По его словам, происходит девальвация понятий.

Инициатива однозначно правильная, отметил «Русской планете» Сурайкин, - Конечно мы рады и поздравляем с победой, все хорошо, но использование темы взятие Берлина, святую тему Победы над Фашизмом, в житейских целях, может быть воспринято ветеранами и обществом, как вульгаризация символов великой Победы и оскорбление! Поэтому лучше подготовить какую-то другую награду!»

Напомним ранее РП писала про другие аналогичные инициативу по запрету использование символов дорогих для российских граждан. Так было обращение к потомкам Иосифа Сталина с просьбой запретить парламентской Коммунистической партии использовать его образы для собственной пропаганды: партия Зюганова по своей идеологии имеет мало общего с партией большевиков и непосредственно с самим Сталиным, все больше лавируя в сторону либеральных ценностей. Также «Коммунисты России» требовали не издеваться над образами Ленина.

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