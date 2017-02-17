Ходорковский манипулирует депутатами

В редакции РП оказалось письмо «Открытой России», которое они направляли депутатам, чтобы инициировать компанию против властей в Башкортостане. В частности соратники беглого российского олигарха Михаила Ходорковского предприняли попытку прямой манипуляции для раскачивания ситуации в столице региона.

Нет никаких сомнений в том, что Башкортостан не был единственным регионом где рассылались такие «письма счастья», ввиду этого, представляем полный текст документа предназначенного городским депутатам:

«Региональное отделение Движения «Открытая Россия» в Республике Башкортостан обращается к Вам (фамилия скрыта – ред.) с просьбой самым срочным образом инициировать в городском совете МО ГО г.Уфа вопроса о соответствии гр.Ялалова И.И. занимаемой должности, и полноте исполнения им должностных обязанностей главы Администрации МО Уфы.

Обращаем внимание на то, что Администрация Уфы давно и окончательно перестала взаимодействовать с жителями города, практически утратила связь с реальным положением дел и систематически имитирует свою деятельность (…)»

Известно, что письмо направлялось депутатам всех фракций, а также председателю горсовета с призывом начать компанию против исполнительной власти.

Депутат Госдумы от Республики Башкортостан Иван Сухарев пояснил, что такие действия организации Ходорковского напоминают больше иностранное вмешательство.

«Тут можно сказать словами Высоцкого иностранным журналистам. У меня к моему государству много вопросов, но с Вами я их обсуждать не буду. Фактически, это попытки беглого преступника, предателя России, манипулировать депутатами», уверен Иван Сухарев.

Усилившаяся активность «Открытой России» перед президентскими выборами, безусловно, может вызывать опасения. Во-первых, Михаил Ходорковский открыто заявляет о том, что готовит революцию. Он уверен, что смена власти в стране должна произойти не в результате волеизъявления граждан. Слово «революция» в своей риторике экс-глава ЮКОСа теперь заменяет словосочетаниями «переходный период» и «временное правительство». Последнее, судя по всему, будет представлять режим личной власти МБХ.

О том, что Ходорковский может быть организатором государственного переворота, известно давно: еще в 2003 году Ходорковский начал строительство сетевой структуры под шапкой «Открытой России», скупая все, что плохо лежит на политической сцене. Именно для этого была организована скупка депутатов всех существующих в России партий.

По утверждению покойного Бориса Немцова, Путин лично потребовал от Ходорковского прекратить финансирование оппозиционных партий, что тот отказался сделать. В апреле 2003 года Ходорковский заявил о намерении финансировать из личных средств СПС и «Яблоко», которые готовились к участию в выборах в Государственную думу в декабре 2003 года. После ареста Ходорковского ни СПС, ни «Яблоко» не смогли пройти в Госдуму четвертого созыва, а КПРФ утратила лидирующие позиции по числу депутатов (24,29% на выборах 1999 года и лишь 12,61% в декабре 2003 года. — РП.).

По мнению депутата Ивана Сухарева деятельность и высказывания Ходорковского должно подвергнуться уголовной проверке. Депутат убежден, что олигарх, которые выдает себя за страдальца, просто лицемерит.

« Какой он узник совести — его посадили по той статье просто из-за того, что не смогли посадить за убийство. Все мы прекрасно знаем, как делались состояния в 1990-х, и теперь, когда он говорит о том, что построит честное свободное государство, это не слова правозащитника, но слова Аль Капоне, — возмущен парламентарий.

Башкирия оказалась первым субъектом, где Ходорковский начал атаку на местную исполнительную власть. При невозможности противостоять думским партиям в политической борьбе, «Открытая Россия» перешла к проверенным методам их лидера – манипулированием. Полагаем, что после обнародования данного письма, компетентные органы заинтересуются иностранным вниманием к России.

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