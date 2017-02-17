Ходорковский манипулирует депутатами
фото: oaocppk.ru

фото: oaocppk.ru

В редакции оказалось письмо «Открытой России», которое они направляли депутатам, чтобы инициировать компанию против власти

В редакции РП оказалось письмо «Открытой России», которое они направляли депутатам, чтобы инициировать компанию против властей в Башкортостане. В частности соратники беглого российского олигарха Михаила Ходорковского предприняли попытку прямой манипуляции для раскачивания ситуации в столице региона.

Нет никаких сомнений в том, что Башкортостан не был единственным регионом где рассылались такие «письма счастья», ввиду этого, представляем полный текст документа предназначенного городским депутатам:

«Региональное отделение Движения «Открытая Россия» в Республике Башкортостан обращается к Вам (фамилия скрыта – ред.) с просьбой самым срочным образом инициировать в городском совете МО ГО г.Уфа вопроса о соответствии гр.Ялалова И.И. занимаемой должности, и полноте исполнения им должностных обязанностей главы Администрации МО Уфы.

Обращаем внимание на то, что Администрация Уфы давно и окончательно перестала взаимодействовать с жителями города, практически утратила связь с реальным положением дел и систематически имитирует свою деятельность (…)»

Известно, что письмо направлялось депутатам всех фракций, а также председателю горсовета с призывом начать компанию против исполнительной власти.

Депутат Госдумы от Республики Башкортостан Иван Сухарев пояснил, что такие действия организации Ходорковского напоминают больше иностранное вмешательство.

«Тут можно сказать словами Высоцкого иностранным журналистам. У меня к моему государству много вопросов, но с Вами я их обсуждать не буду. Фактически, это попытки беглого преступника, предателя России, манипулировать депутатами», уверен Иван Сухарев.

Усилившаяся активность «Открытой России» перед президентскими выборами, безусловно, может вызывать опасения. Во-первых, Михаил Ходорковский открыто заявляет о том, что готовит революцию. Он уверен, что смена власти в стране должна произойти не в результате волеизъявления граждан. Слово «революция» в своей риторике экс-глава ЮКОСа теперь заменяет словосочетаниями «переходный период» и «временное правительство». Последнее, судя по всему, будет представлять режим личной власти МБХ.

О том, что Ходорковский может быть организатором государственного переворота, известно давно: еще в 2003 году Ходорковский начал строительство сетевой структуры под шапкой «Открытой России», скупая все, что плохо лежит на политической сцене. Именно для этого была организована скупка депутатов всех существующих в России партий.

По утверждению покойного Бориса Немцова, Путин лично потребовал от Ходорковского прекратить финансирование оппозиционных партий, что тот отказался сделать. В апреле 2003 года Ходорковский заявил о намерении финансировать из личных средств СПС и «Яблоко», которые готовились к участию в выборах в Государственную думу в декабре 2003 года. После ареста Ходорковского ни СПС, ни «Яблоко» не смогли пройти в Госдуму четвертого созыва, а КПРФ утратила лидирующие позиции по числу депутатов (24,29% на выборах 1999 года и лишь 12,61% в декабре 2003 года. — РП.).

По мнению депутата Ивана Сухарева деятельность и высказывания Ходорковского должно подвергнуться уголовной проверке. Депутат убежден, что олигарх, которые выдает себя за страдальца, просто лицемерит.

« Какой он узник совести — его посадили по той статье просто из-за того, что не смогли посадить за убийство. Все мы прекрасно знаем, как делались состояния в 1990-х, и теперь, когда он говорит о том, что построит честное свободное государство, это не слова правозащитника, но слова Аль Капоне, — возмущен парламентарий.

Башкирия оказалась первым субъектом, где Ходорковский начал атаку на местную исполнительную власть. При невозможности противостоять думским партиям в политической борьбе, «Открытая Россия» перешла к проверенным методам их лидера – манипулированием. Полагаем, что после обнародования данного письма, компетентные органы заинтересуются иностранным вниманием к России.

Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, ЛДПР
Коллаборационист из Госдумы Далее в рубрике Коллаборационист из ГосдумыЭкс-депутат Вороненков на Украине никогда не станет «своим»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО