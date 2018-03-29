Халатность и формализм
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

После трагедии в Кемерово необходимо поменять отношение к пожарной безопасности

Одной из первых превентивных мер властей после гибели 64 человек в Кемерово, как и ожидалось, стала массовая проверка систем безопасности торгово-развлекательных центров. Накануне такое распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами, и я, будучи в Кемерове, разговаривал с коллегами, нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», — сказал Путин.

Глава государства не считает нужным ужесточать проверки в отношении малого бизнеса. По его словам, «действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей». В то же время глава государства не исключил вероятность некоторых обновлений по результатам проверок.

Между тем еще до распоряжения Путина в социальных сетях стали распространяться призывы к гражданам проводить собственные проверки систем пожаробезопасности и эвакуационных выходов. В частности, предлагается присылать письма на ящик @otkroydverbot, которые потом уйдут в Генпрокуратуру. Напомним, что отсутствие работающей пожарной сигнализации и запасных выходов стали причинами гибели десятков людей в ТЦ «Зимняя вишня».

В целом в России сложилось халатное отношение к пожарной безопасности. Об этом красноречиво свидетельствует страшная статистика. Ежегодно на 100 тысяч россиян приходится семь человек, погибших в результате распространения огня. В США от пожаров гибнут в 9 раз меньше людей, в Германии — в 20 раз, в Швейцарии — в 41 раз. Показатель РФ находится на уровне африканских стран и Афганистана.

По мнению экспертов, основные причины возникновения пожаров заключаются в недальновидности самих граждан, эксплуатантов помещений, наплевательстве проверяющих инстанций и извечном стремлении бизнеса сэкономить на издержках. Тем не менее на бумаге ситуация в РФ последние 15 лет улучшилась. Почти все помещения оборудованы сигнализацией, которая автоматически срабатывает при задымлении. В положенных местах весят планы эвакуационного выхода и огнетушители.

Однако трагедия в «Зимней вишне» демонстрирует формализм в отношении пожарной безопасности. Человеческий парадокс в том, что директор кемеровского ТЦ Юля Богданова в августе 2017 года сама едва выбралась из горящего дачного дома. Получив серьезные ожоги, Богдановой и ее мужу пришлось прыгать со второго этажа. Осенью 2017 года она подняла вопрос о безопасности торгового центра, но в итоге ничего не было сделано.

Ярким проявлением преступного, по сути, формализма являются таблички с планами эвакуации. В ТЦ непросто сориентироваться, глядя на куда более пестрые схемы расположения магазинов, что уж говорить про ничем не примечательные планы эвакуации, разобраться в которых, особенно в экстренной ситуации, сможет только человек с инженерным образованием. Ниже приведено изображение плана эвакуации, висевшего на четвертом этаже «Зимней вишни».

Двери эвакуационных выходов всех зданий не должны быть заперты на ключ, но в подавляющем большинстве случаев это правило не соблюдается. Почему? Ответ очевиден — на все черные входы придется ставить охранников, а это приведет к дополнительным расходам на персонал. К тому же эвакуационные выходы (если мы не говорим про ТЦ) могут использоваться для незаконного проникновения. Собственно, в этом и главная причина того, почему они всегда закрыты на ключ.

Охрана — это отдельная тема для разговора. В России огромное количество охранников. По данным некоторых источников, едва ли не каждый восьмой трудоспособный мужчина в РФ работает в ЧОПе, службе безопасности частных компаний или профильном подразделении силовых ведомств. Однако трагедия в Кемерово демонстрирует, что толк от огромного количества ответственных за безопасность сотрудников невелик.

В «Зимней вишне» почти все охранники разбежались (хотя они хорошо ориентировались в здании без схем эвакуации). Около 50 посетителей спасли простые торговцы обувью Хуршед и Фарзон. Они окрыли черный вход в свой магазин и начали выводить бегавших в панике людей.

Охранником должен быть человек, который может не только догнать и обезвредить нарушителя и мелкого воришку, но и организовать эвакуацию. Для этого всем ТЦ, бизнес-центрам и госучреждениям необходимо провести переобучение персонала и организовать несколько учений (хотя бы в ночное время, когда нет посетителей).

Однако такой подход вновь не укладывается в экономические расчеты владельцев торговых площадей. Охранников нередко набирают из представителей предпенсионного возраста. Молодым отслужившим в армии парням платить достойную зарплату мало, кто хочет.

Фундаментальной проблемой является качество стройматериалов. Последние годы в РФ появилось множество «пожаростойких» материалов. Нельзя сказать, что на этом поприще ничего не делается. Однако, как указывают эксперты (да и сам президент), надзорные органы закрывают глаза на нарушения. В России всегда можно «договориться», и последствия такой привычки могут быть катастрофическими.

Главная перемена, которая должна произойти, заключена в нас самих, в нашем отношении к вопросам безопасности. Есть правила, которые невозможно игнорировать.

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