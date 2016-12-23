Гюлен дотянулся

Турецкие СМИ вслед за властями активно раскручивают версию о том, что за организацией убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова может стоять политический противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен. Агентство Anadolu сообщает, что знакомые преступника использовали программу ByLock. Журналисты указывают, что этой же программой пользуются члены FETО для обмена зашифрованными сообщениями.

Знакомыми убийцы, 22-летнего сотрудника полиции Мевлюта Алтынташа, оказались семь правоохранителей, которых отстранили от работы после попытки военного мятежа в ночь на 16 июля 2016 года. Напомним, что с августа по сентябрь Эрдоган провел масштабную чистку рядов силовых органов, вооружённых сил, госведомств и судов. Без работы остались десятки тысяч людей, а сотни были арестованы по подозрению в причастности к путчу.

Организатором переворота Эрдоган объявил Гюлена. Именно тогда российский обыватель впервые узнал о существовании этого загадочного и влиятельного 75-летнего старика, который бежал из Турции более 15 лет назад и сейчас проживает в Пенсильвании. Ранее разборки Эрдогана с Гюленом Россию не касались, но теперь обстоятельства изменились, и Москве придется определить свое отношение к исламскому проповеднику.

Российские политические деятели воздерживаются от комментариев на тему причастности Гюлена к убийству Карлова. Дело, вероятно, не только в том, что они ждут реакции президента, чтобы потом, как обычно, сделать на ее основе громкие заявления. Просто версия Турции (ее в любом случае не стоит исключать) выглядит крайне уязвимой.

Выдумка Эрдогана

Так, что это за FETО, с которой якобы был связан убийца нашего посла? В русскоязычных и англоязычных источниках отсутствуют какие-либо данные о том, когда появилась FETО, сколько человек туда входит и какие у нее цели. Единственный полноценный источник информации — это руководство Турции и лично Эрдоган. Совпадение?

Аббревиатура FETО расшифровывается так: Fetullahçı Terör Örgütü или Gülenist Terror Organisation. Складывается впечатление, что FETО — это не серьезная террористическая организация, а некий фан-клуб террористов, которые без ума от Гюлена. При этом исламский проповедник явно не утруждает себя использовать простейшие приемы конспирации. Мировая история еще не знала ни одного главаря боевиков, который решил бы назвать подконтрольную ему структуру в честь себя.

Разгадка парадокса (как вы, наверное, уже догадались) в том, что FETО — это, по большому счету, выдумка Эрдогана. Под броской аббревиатурой, напоминающей баскскую ЕТА, турецкий президент имеет в виду так называемое «параллельное правительство» — сетевую структуру сторонников и симпатизантов беглого проповедника. Говоря по-русски, это пятая колонна для режима Эрдогана, только более мощная и организованная, по сравнению с российской внесистемной оппозицией.

В РФ нечто похожее на «параллельное правительство» Гюлена пытается сформировать Михаил Ходорковский, запуская проекты, направленные на интеграцию обязанных ему в поддержке людей во власть и СМИ. При большом желании сетевую структуру помилованного олигарха тоже можно назвать террористической, обвинив в деятельности по подрыву конституционного строя РФ и назвать ее, например, ТОХ — террористическая организация Ходорковского.

Вот примерно такой (будем откровенны) ерундой занимался ранее Эрдоган ради укрепления личного режима на фоне деградирующей экономики, растущей бедности, хаоса в силовых органах и разгула коррупции. Внутренний враг, как говорится, спаситель всех авторитарных режимов.

Кроме Турции, ни одно государство не признало, что за июльским путчем стоит Гюлен. Летом американцы отказались выдавать проповедника туркам, понимая, какой гуманный суд его ждет на родине. После выдачи Гюлен станет виновным в экономическом кризисе, инфляции, росте радикальных настроений и многом другом. И сейчас США не проводят расследования по поводу причастности беглеца к убийству российского посла.

Кто такой?

Гюлен действительно очень влиятельный человек. Его авторитет среди мусульман основан на превосходном знании Корана и всех священных текстов. В его учении удивительным образом переплетаются традиционный ислам и светские нормы жизни. Гюлен создал идеологическую альтернативу обществу, где господствуют законы шариата, на которые опираются ваххабиты и радикальные исламисты.

В государстве, о котором пишет Гюлен, мирно уживаются демократические ценности, включая многопартийность и права человека, и различные религиозные культы. Более того, учение проповедника основано на пацифизме и противостоянии салафизму (движение за очищение ислама), который часто является философской основной террористических группировок.

Подобная широта взглядов и миролюбивость обеспечили популярность Гюлена далеко за пределами Турции. Альтернативный мусульманский мир по Гюлену привлекает интеллектуальную элиту, в том числе и светскую. Укрывающийся в США проповедник создал систему ценностей, которая бы позволила избегать конфликтов с Западом, развивать гражданское общество, систему образования и рыночную экономику.

В Турции учение Гюлена крайне притягательно для среднего класса и элиты, проживающей в крупных городах. Многое из того, о чем писал проповедник, соответствует особенностям исторического развития Турции, которая всегда пыталась сочетать традиции ислама с националистическими идеями и западными светскими ценностями.

Многое из учения Гюлена взял на вооружение сам Эрдоган. С начала 2000-х годов турецкий лидер позиционирует себя как умеренного исламиста, покровителя тюрков и сторонника интеграции страны в ЕС одновременно. Однако курс, который 15 лет проводит турецкий президент, привел к неоднозначным результатам. Июльский путч продемонстрировал, что Эрдоган не удовлетворяет политические запросы значительной части граждан.

Право на объективность

Чтобы объединить общество, турецкий режим сделал из Гюлена главного виновника всех бед страны. О параноидальности турецкого истеблишмента свидетельствует твит мэра Анкары Мелиха Гегчека, опубликованный через пару часов после убийства российского посла: «Нападавший имел целью навредить российско-турецким отношениям, за нападением могут стоять те же преступники, что и за атакой на российский самолет на границе. Нападавший мог быть участником группировки FETO».

Как известно, «на границе» был сбит только один российский самолет — бомбардировщик Су-24М и сделал это турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года. Вину за отданный приказ взял на себя турецкий премьер Ахмет Давутоглу. Хотя многие, наверное, сегодня забыли, как после трагедии Эрдоган заявил, что сам отдал приказ уничтожить российский самолет.

И вот теперь из твита мэра Анкары мы узнаем, что Россию и Турцию поссорила невидимая рука Гюлена, которая сначала сбила Су-24, а потом подло застрелила нашего посла. Эрдоган и его приближенные не стесняются спекулировать на теме убийства Карлова, используя ее в собственных политически целях. Расследование, в котором, кстати, участвуют российские следователи, рискует превратиться в бутафорию или показательный политический процесс над Гюленом.

Анкара игнорирует множество фактов, свидетельствующих о том, что Мевлют Алтынташ был либо фанатиком-одиночкой, либо киллером от боевиков, которые ушли из Алеппо. Эрдогану такая версия расследования приносит очевидный дискомфорт. Ведь именно он пестовал вооруженную сирийскую оппозицию, а потом фактически предал ее, уговорив оставить Алеппо войскам Асада.

Пока Москва дипломатично воздерживается от комментариев по поводу причастности Гюлена. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов все версии убийства, однако поведение Анкары не может не настораживать. За безопасность посла за пределами дипмиссии несут полную ответственность турецкие власти. Убийство Карлова — это в первую очередь провал турецкой полиции и спецслужб.

Москва не стала устраивать Турции публичную трепку, чтобы не портить отношения. Но сейчас руководству РФ необходимо проявить твердость и отстоять право на объективное расследование убийства Карлова, к каким бы результатам оно ни привело.

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