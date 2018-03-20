«Гвардия» Путина

Основной интригой после убедительной победы Владимира Путина на президентских выборах (почти 77% голосов) является состав его команды. В ночь на 19 марта, отвечая на вопросы журналистов, глава государства воздержался от комментариев по поводу состава кабмина. Он сообщил, что объявит о своем решении по правительству после инаугурации (май 2018 года). Ранее Путин говорил о том, что в правительство обязательно войдут новые люди.

Сплав молодости и опыта

Близкий к Кремлю политолог на условиях анонимности рассказал «Русской Планете», что в настоящий момент вопрос о распределении министерских портфелей до конца не решен. По его информации, кабинет министров, скорее всего, будет состоять на половину из новых людей.

Свои кресла, предположительно, сохранят Сергей Шойгу (министр обороны), Сергей Лавров (министр иностранных дел), Ольга Васильева (министр образования), Павел Колобков (министр спорта), Александр Коновалов (министр юстиции), Вероника Скворцова (министр здравоохранения), Александр Ткачев (министр сельского хозяйства). Эти кадры в целом показали себя с хорошей стороны, и АП не хочет рисковать, перебрасывая их на другой фронт работы.

На должности вице-премьеров рассматриваются кандидатуры министра финансов Антона Силуанова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра связи Николая Никифорова и министра энергетики Александра Новака. Посты заместителей председателя правительства могут потерять Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Александр Хлопонин.

Под угрозой лишения министерских портфелей без повышения находятся глава МЧС Владимир Пучков, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, министр транспорта Максим Соколов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Работа вышеперечисленных глав ведомств, по словам источника РП, оценивается как удовлетворительная («три из условных пяти баллов»).

На текущий момент неясной остается судьба министра культуры Владимира Мединского. АП якобы учитывает тот факт, что автор весьма спорных исторических трудов отметился крайне неоднозначными инициативами и показал себя как непредсказуемый и резкий управленец. Правда, в заслуги Мединскому относят рост патриотических и консервативных настроений в обществе, что в немалой мере обеспечило убедительную победу Путина.

В настоящее время решается вопрос о проведении очередной реформы правоохранительных органов. В связи с этим свой портфель может потерять министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Также в ходе структурной реформы исполнительной ветви власти могут быть упразднены министерства по развитию Дальнего Востока и по делам Северного Кавказа.

«Президент хочет видеть в правительстве побольше молодых — это основной тренд. Но и про старую гвардию он не хочет забывать, поэтому на своих постах как минимум пару лет должны остаться Шойгу и Лавров. Путин хочет видеть максимально эффективную исполнительную систему, сплав молодости и опыта. С большой вероятностью мы увидим дальнейшее сокращение количества ведомств», — отметил собеседник РП.

Обуздать коррупцию и сэкономить

Другой источник РП рассказал, что Кремль по-прежнему недоволен слабым социально-экономическим развитием регионов и разгулом коррупции на всех уровнях власти. Раздражение президента ярко продемонстрировала грандиозная чистка дагестанской элиты, которая произошла в январе-феврале 2018 года с участием силовиков из федерального центра.

«Дагестан со своими золотыми пистолетами и фейковыми инвалидами был уже в печенках. Это была не столько показательная порка, сколько спорадичное проявление силы. При этом в АП понимают, что директивными и репрессивными методами подобные проблемы не разрешить. У меня сложилось впечатление, что конкретного плана действий нет. Я думаю, что нам стоит ожидать дальнейших экспериментов с заменой губернаторского корпуса, то есть переброску в регионы молодых технократов из Москвы или десант силовиков», — отметил политолог.

По данным источника, силовой блок РФ ожидает очередная встряска из-за недовольства Кремля неэффективной работой Следственного комитета, МВД (куда в 2016 году вошли ФСКН и ФМС), отчасти — Росгвардии и Генпрокуратуры. С большой вероятностью СК как отдельная структура существовать перестанет. ФСБ и Генпрокуратура, как и прежде, будут вести надзор за деятельностью МВД. Росгвардия в свою очередь получит дополнительное финансирование для завершения затянувшейся реформы.

«Я бы предостерег от того, чтобы делать выводы о том, как будет реформироваться правоохранительная система РФ. Могу сказать одно: Путин хочет обуздать коррупцию и сэкономить одновременно на силовом аппарате. Реформа будет проводиться именно по этим двум параметрам. Плохие новости для силовиков состоят в том, что выслуга лет обязательно повысится, количество льгот сократится, а объем работы явно вырастет. Тем не менее по сравнению с остальной страной силовики продолжат получать неплохие деньги», — отметил собеседник РП.

Премьер и преемник

Наибольший интерес у россиян вызывает, конечно же, вопрос кандидатуры премьер-министра и преемника. Перед выборами ходили упорные слухи, что на пост председателя правительства будет назначен мэр Москвы Сергей Собянин. В начале 2018 года появились предположения, что какое-то время после избрания Путина главой правительства пробудет Дмитрий Медведев.

«Сейчас Собянин готовится (по крайней мере делает вид) к перевыборам на должность городского главы. Маловероятно, что Сергей Семенович станет премьером. Он хороший управленец, к нему есть доверие, но он лишен харизмы и не умеет общаться с прессой. Собянин может стать вице-премьером или занять важную теневую должность в АП, ну или остаться мэром столицы», — сказал один собеседников РП.

Другой источник нашего издания сообщил, что в Кремле заинтересованы в продвижении министра экономического развития Максима Орешкина (мы специально не упоминали о нем в блоке про возможные перестановки в кабмине). Он якобы идеально подходит под образ молодого технократа, который способен действовать грамотно и без эмоций. Эти качества ему могут пригодиться на должностях главы правительства или зампреда. Если Орешкин не пойдет на повышение, то за ним сохранится пост министра экономики.

По мнению обоих политологов, операция «Преемник» будет отложена как минимум до 2020-2021 годов. Многое будет зависеть от развития экономической и международной ситуации. Источники РП предполагают, что замысел Путина состоит в том, чтобы передать власть на мажорном аккорде.

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