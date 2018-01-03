«Грозные» русские подлодки

В американской и европейской прессе регулярно появляются алармистские материалы, посвященные российским атомным и неатомным субмаринам. Авторы ведущих зарубежных изданий опасаются, что дальнейшее усиление подводного флота РФ приведет к изменению баланса сил. Наши субмарины рассматриваются как реальная угроза господству западного флота в Мировом океане.

Справка «Русской Планеты»:

Согласно открытым данным, в состав ВМФ России входят 72 подлодки, из них 13 атомных с баллистическими ракетами (подводные крейсера), 9 атомных подлодок с крылатыми ракетами, 18 многоцелевых атомоходов, 8 атомных подлодок спецназначения, 24 дизельных и дизель-электрических субмарин. Однако около 20-30% отечественных подлодок находятся либо на ремонте, либо в небоеспособном состоянии. Например, из 13 подводных крейсеров на ходу у ВМФ 8-9.

«Слишком много хлопот»

В конце декабря 2017 года немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала материал, где утверждается, что Запад фактически вернулся к ситуации в период холодной войны. В пример приводится слежка, которую устроил натовский флот за дизель-электрической подводной лодкой проекта 636.3 «Варшавянка» Б-265 «Краснодар». На Западе субмарины этого проекта называют «черной дырой» из-за бесшумности и невозможности запеленговать их в подводном положении.

«В Северном море к ней (российской субмарине) присоединился британский фрегат, у побережья Атлантики его сменило испанское патрульное судно, а в Гибралтарском проливе уже поджидал американский эсминец. ВМФ США дополнительно прислал истребителей с Сицилии. Слишком много хлопот из-за единственной подводной лодки, которая не предпринимала ни малейших усилий для того, чтобы скрыться», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации газеты, НАТО преследовала «Краснодар» «всеми средствами, которые имелись в распоряжении», но часто теряла подлодку из виду. Таким образом Россия демонстрировала альянсу мощь своего подводного флота в Средиземном море и в Атлантике. Газета полагает, что Москва вновь «оснащает свои военно-морские силы» — с 2014 года ВМФ якобы увеличился на 13 подлодок.

«После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности действий на море, особенно что касается борьбы с подводными лодками. Мы проводили меньше учений и утратили свои навыки... Активность российских подводных лодок находится на самом высоком уровне со времен холодной войны», — забил тревогу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Русские могут сейчас не только поразить все суда альянса. Теперь, в случае конфликта, более высокому риску подвержены также наши порты и аэродромы на суше», — предостерегает высокопоставленный военный источник Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Американское интернет-издание Military Update утверждает, что в будущем опасность для НАТО будут представлять российские подводные лодки пятого поколения «Хаски». Как писала ранее РП, научно-исследовательские работы (НИР) по проекту должны быть завершены в 2018 году, затем стартуют опытно-конструкторские работы.

Military Update полагает, что российские конструкторы активно используют западные технологические решения: ««Хаски» пойдет по тому же пути, что и «Вирджиния». Русские начнут с базового проекта, водоизмещением 8-9 тысяч тонн и скоростью 32-33 узла. У этой подлодки будет минно-торпедное вооружение, но она сможет запускать и крылатые ракеты. Планируется, чтобы на субмарине могли, как и «Вирджинии», размещаться подразделение боевых пловцов».

Также издание указывает, что корпус подлодки пятого поколения будет удлинен за счет дополнительной секции, где будет расположен модуль с четырьмя пусковыми установками с контейнерами, несущими по семь крылатых ракет.

«Русские также собираются разрабатывать такие контейнеры, что позволит им при необходимости быстро перевооружать подлодки с баллистическими ракетами крылатыми ракетами — по пять — семь ракет на установку. По концепции это напоминает американский тип «Огайо», который изначально был вооружен баллистическими ракетами «Трайдент II», — отмечает Military Update.

По версии издания, «Хаски» должны стать менее дорогими, чем предшественники (проект 995A «Борей» и проект 885M «Ясень»). Известно, что строительство и вооружение одного подводного крейсера обходится казне РФ в примерно в миллиард долларов. Экономия будет осуществляться благодаря использованию модульных и унифицированных конструкций.

Москва якобы стремится создавать по одной новой подлодке «Хаски» каждые два года. При этом срок строительства одной машины может растянуться до 4,5 лет. Первая субмарина пятого поколения может быть заложена в 2021 году и принята на вооружение в 2025 году. Атомоходы в варианте с баллистическими ракетами будут строиться после окончательной реализации проекта «Борей».

Оружие сдерживания

С 2014 года западная пресса пестрит алармистскими материалами о крепнущей военной мощи России. Большая часть из них лишена здравого смысла. Журналисты и эксперты чрезмерно преувеличивают реальные возможности России. Делается это в первую очередь для красочного заголовка о пресловутой «русской угрозе».

Между тем нередко встречается точка зрения, где подчеркиваются слабые стороны отдельных видов и родов войск России. Например, в сентябре 2017 года французский бюллетень TTU опубликовал статью, посвященную перенапряжению ВМФ из-за необходимости демонстрировать силу на Средиземном море.

Журналисты обратили внимание, что надводный флот РФ находится в стагнации. К сожалению, это действительно так. Судьба авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» до сих пор неясна, а крейсеру «Петру Великому» уже перевалило за 30 лет. По информации TTU, доля боеготовых кораблей и субмарин ВМФ на сегодня составляет 50%. В то же время издание отмечает, что Россия прилагает усилия по модернизации, но темпы невелики.

Истина, наверное, вновь находится где-то посередине. Темпы строительства и НИОКР для нужд ВМФ отстают от запланированных первоначально. Однако с большой вероятностью подводный флот России, как пишут Frankfurter Allgemeine Zeitung и Military Update, расправит плечи и станет серьезным конкурентом господству НАТО. Именно здесь позиции России наиболее сильны. Тогда как надводный флот при самом лучшем варианте развития событий сохранит боевые возможности на текущем уровне.

В условиях экономического кризиса и необходимости сдерживать Запад Москва вынуждена делать акцент на инвестициях в наиболее эффективное оружие. Подводные лодки обладают преимуществами, которых лишены крупные корабли: малозаметность, практически неограниченная автономность (если речь идет об атомоходах), арсенал из баллистических ракет, которые стоят на вооружении подводных крейсеров.

К 2021 году Россия должна получить пять атомоходов типа «Борей», усилив морской компонент ядерной триады. Не исключено, что после 2022 года будут заложены еще четыре крейсера. Окончательное решение об этом будет принято, скорее всего, в зависимости от ситуации с разработкой проекта «Хаски». Таким образом однозначно можно говорить, что ВМФ будет обладать эффективным оружием сдерживания НАТО, однако о лидерских позициях в Мировом океане, которое в первую очередь определяется количеством крупных надводных сил, России придется забыть.

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