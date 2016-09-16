СНГ готовят к оптимизации
Фото с сайта e-cis.info

Фото с сайта e-cis.info

Участники Содружества намерены модернизировать организацию

В Бишкеке прошло заседание Совета глав государств СНГ. На повестке дня лидеров десяти республик стояли вопросы, связанные с адаптацией Содружества к современным реалиям. «В результате совместной работы на сегодняшний день выработаны конкретные предложения. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что первые, самые трудные, шаги в направлении эффективности деятельности СНГ сделаны», — рапортовал глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев.

Идею оптимизации СНГ поддержал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в ближайшее время больше полномочий получит Совет министров иностранных дел, Экономический совет и их профильные комиссии. «Полагаем, что особое внимание необходимо уделить повышению эффективности деятельности отраслевых органов СНГ, которые должны, прежде всего, сосредоточиться на разработке и продвижении многосторонних проектов», — отметил Путин.

Российский лидер считает, что институты Содружества должны сосредоточиться на то, чтобы давать «реальную практическую отдачу». В частности, президент РФ предложил упразднить дублирующие структуры, сократить численность органов, улучшить бюджетную дисциплину и осуществлять более взвешенную кадровую политику, «включая внедрение системы найма сотрудников на конкурсной основе».

Судя по всему, реформа СНГ продиктована необходимостью дебюрократизировать организацию и урезать ее финансирование. Это не говорит о том, что к деятельности Содружества потерян интерес. Скорее всего, система управления с годами усложнилась, в то время как СНГ теряло прежний политический вес и статус. В результате, как и сказал Путин, появились органы дублирующие функционал друг друга.

Например, для развития экономического сотрудничества и разрешения споров были созданы Экономический Суд (1992), Экономический совет (1994), Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете (2000). Однако с формированием Таможенного союза и потом - Евразийского экономического союза сфера экономического взаимодействия практически исчезла с повестки дня СНГ.

Миссия выполнена

В России утвердилась точка зрения, что СНГ давно потеряло всякий смысл и превратилось в искусственную международную структуру, продолжающую функционировать согласно закону инерции. Содружеству часто противопоставляются набирающие обороты Евразийский экономический союз (ЕЭС), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Дескать, именно поэтому СНГ неконкурентоспособно.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, стоит обратиться к истории создания СНГ. Первоначально миссия организации сводилась к урегулированию отношений между бывшими социалистическими республиками. 8 декабря 1991 года о создании СНГ в Беловежской пуще договорились лидеры РСФСР, Беларуси и Украины. 13 декабря 1991 года войти в СНГ согласились руководители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 21 декабря 1991 года была принята Алма-Атинская декларация, где были зафиксированы принципы будущей организации.

В итоге членами СНГ стали 12 государств. В самом конце 1991 года к СНГ решили присоединиться Азербайджан и Армения, в 1993 - Грузия, а в 1994- Молдавия. После войны в августе 2008 года Тбилиси изъявили желание покинуть Содружество. 18 августа 2009 года Грузия официально покинула СНГ. С 2014 года в мероприятиях под эгидой СНГ не участвует Украина, которая, как и Грузия, не желает сидеть за одним столом с «агрессором».

В первой половине 1990- х годов СНГ было оптимальной площадкой для переговоров постсоветских государств. Распад СССР требовал решения множества вопросов, порой носивших технический характер. Государства должны были урегулировать имущественные отношения, определить судьбу ядерного оружия и обычных вооружений, наладить транспортное сообщение, договориться о границах и режиме пропуска.

C20 «местного пошиба»

С этими задачами СНГ справилось, что послужило поводом говорить о кризисе организации из-за того, что она лишилась четких задач. Однако за время работы Содружество перестало быть только механизмом разрешения споров. СНГ превратилось в уникальный формат международного диалога. Мероприятия СНГ - это повод встретиться, подписать стопку договоров, обсудить текущую ситуацию в отношениях, сверить часы.

Содружество из организации трансформировалось в своеобразный международный режим, став подобием G7 или C20 только «местного пошиба». «Дряхлеющему» СНГ почему-то пытаются противопоставить «динамичные» интеграционные проекты, развивающиеся на постсоветском пространстве. В сущности никаких противоречий здесь нет, так как деятельность в рамках СНГ фактически заложила фундамент для учреждения и успешного функционирования ОДКБ и Таможенного союза, который в итоге вылился в создание ЕЭС.

Для России и других государств СНГ остается удобной площадкой для политической коммуникации. Если Владимир Путин достаточно часто встречается с главами постсоветских республик, то для других лидеров саммит Содружества - это возможность хотя бы раз в год обменяться мнениями со всеми коллегами по распавшемуся Советскому Союзу. Сама аббревиатура СНГ превратилась в нечто нарицательное и невольно объединяющее. Может быть, именно поэтому грузинские и украинские политики игнорируют существование Содружества.

Теги:
Места: Россия
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