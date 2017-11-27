Главное откровение Владимира Путина

Президент России за словом в карман не лезет. Многие ответы Путина являются настоящими шедеврами искусства ведения диалога. По ним создаются учебники риторики. Владимир Владимирович многое сказал! И многое скажет еще. А пока… 17 лет у власти – 17 лучших ответов на самые непростые вопросы.

2000

Летом 2000 года, когда Владимир Путин находился у власти менее года, в стране случилась страшная трагедия: 12 августа 2000 года потерпела крушение российская субмарина К-141. Все 118 членов экипажа, находившиеся на ее борту, погибли. Говорили, что «Курск» был торпедирован американской подводной лодкой «Мемфис». И до Третьей мировой оставались «считанные сантиметры». Отвечая на вопрос «Что случилось с подлодкой “Курск”?», заданный пытливым американским журналистом Ларри Кингом Владимир Путин произнес лишь 2 слова: «Она утонула». Ни добавить, ни отнять.

2001

С визитом в «дружески настроенную страну» президент отправился на следующий год, посетив место трагедии 11 сентября и побывав на ранчо Прэри Чэпл. Отвечая на вопрос о совместном времяпрепровождении с Бушем-младшим и Бушем-Старшим (на минуточку — экс-директором ЦРУ!), Путин отшутился: «Я не очень был взволнован тем, что ночевал на ранчо у Буша. Он должен был сам думать, что будет, если он пустил к себе бывшего сотрудника разведки. Но и сам Буш — сын бывшего главы ЦРУ. Так что мы были в семейном кругу и чувствовали себя неплохо». LOL!

2002

На пресс-конференции в Брюсселе, Путин сделал настоящей «звездой международного масштаба» одного из корреспондентов французского издания «Le Monde». Лоран Заккени стал единственным журналистом, которому российский лидер предложил пройти через процедуру кастрации. А дело было так!

Через 2 недели после трагических событий в театральном центре на Дубровке, где погибли 130 человек, Лоран решил поговорить с Путиным об использовании в Чечне противопехотных мин.

Пристально посмотрев на вопрошающего Лорана Заккени, Путин вкратце рассказал журналисту об особенностях контртеррористической операции в Чечне. Президент пояснил, что от террористов с их идеей «всемирного халифата» нет спасения представителю ни одной религии мира, включая ислам. А затем добавил: «...Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти даже на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна. У нас есть специалисты и по этому вопросу. Я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло».

Грянул скандал! И от российского президента, пребывавшего на своем посту без малого два года, зарубежные журналисты требовали извинений. Разумеется, их не последовало. И последовать не могло.

2003

Этот год был ознаменован «Делом ЮКОСа», которое не закончено по сей день. 25 октября 2003 года самолет Ходорковского, следовавший в Иркутск, совершил посадку для «дозаправки» в Новосибирске, после чего сотрудники ФСБ надели на Михаила Борисовича наручники и препроводили в Басманный суд Москвы. В ноябре, отвечая на вопросы итальянского корреспондента о судьбе Ходорковского, Владимир Путин изрек еще одну крылатую фразу: «Все должны раз и навсегда для себя понять: надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место».

2004

В декабре 2004 года, в ходе пресс-конференции в Кремле, одним из журналистов был задан вопрос: «Есть ли в России проблемы со свободой слова? И где их больше – в столице или регионах?». — «В известном итальянском фильме есть такая фраза - "настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться"» — многозначительно отметил российский президент. Многие пытаются понять смысл этой фразы до сих пор. Хотя и так все ясно!

2005

Магия Путина частично заключается в том, что иногда он не стесняется быть Бендером и даже активно цитирует Ильфа и Петрова. Впервые это случилось в 2005 году, когда Владимиру Владимировичу попробовали намекнуть на то, что «мал-л-ленькая гор-р-рдая прибал-л-тийская республика» хочет вернуть себе «Кемска волость», а точнее Пыталовский район Псковской области. «От мертвого осла уши им, а не Пыталовский район» — перечеркнул Путин чаяния тех лиц, которые хотели увидеть над сельсоветами родной Псковщины флаг Евросоюза.

2006

Черт дернул представителей ключевых информационных агентств стран «Большой восьмерки» поинтересоваться мнением Владимира Путина по поводу введения санкций в Иране. Глава российского государства огорошил их ответом: «Если бы у бабушки были вторичные половые признаки, она была бы дедушкой» — сыронизировал президент, задав непростую задачу переводчикам. В этом году Владимира Путина прямолинейно спросили и «про это»: «Помните ли вы, когда у вас был первый секс?» - старались вогнать в краску главу государства. — «Не помню!» — быстро сориентировался президент. — «Но помню точно, когда это делал в последний раз. Могу определить с точностью до минуты».

2007

Путин смотрит на 7 млрд лет вперед! И в этом мы могли убедиться в 2007 году, когда президент посетовал, мол, говорят, что солнце прекратит свое существование и превратится в какого-то белого карлика. «Очень огорчает такая перспектива, хотя она и далекая». В тот год в облике Владимира Путина произошли естественные возрастные изменения. И электорат зашептался на кухнях: «Царь… не настоящий!». Одна из встревоженных почитательниц политики президента дозвонилась в прямой эфир:

— Это Вы?

— Я!

— Это, правда, Вы? А раньше тоже были Вы, да?

— И раньше был я.

— Ой, Господи, спасибо Вам большое за все!

2008

Многие думают, что история возвращения Крыма домой началась в феврале 2014 года. Возможно! Однако своего отношения к принадлежности украинских территорий президент Российской Федерации не скрывал никогда, в том числе, и в беседах с американскими лидерами. В период краткосрочного перехода на должность премьер-министра страны, Путин откровенно побеседовал с Джорджем Бушем-младшим, достигая подлинных высот искренности: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть — и значительная! — подарена нами!».

2009

В 2009 году до многих стало доходить, что смена президента в России не привела к уходу Путина, как признанного национального лидера, с политической авансцены. Новый президент США, пытаясь неумело хамить, намекнул на то, что российский премьер одной ногой стоит в прошлом, другой в настоящем, дескать, влияние Путина в РФ ничуть не уменьшилось. «Мы враскорячку стоять не умеем, мы твердо стоим на ногах и всегда смотрим в будущее», — ответил Бараку Обаме премьер-министр Владимир Путин.

2010

Вспоминая о странной смерти Александра Литвиненко, в кофейную чашку которому кто-то «от души» подсыпал полония, у кого-то повернулся язык спросить о наличии в России специальных подразделений по ликвидации предателей Родины. «Они сами загнутся», — невозмутимо произнес президент Путин, не отрицая, однако, прямо наличие таких подразделений. И как в воду глядел! Березовскому оставалось жить 3 года.

2011

Этот год был ознаменован выборами в Госдуму, которые либерально настроенной части российского общества показались фальсифицированными. Одним из символов недоверия стала белая ленточка, которую нацепили на себя участники протестных акций. Мог ли в этот момент промолчать обладающий потрясающим аллегорическим мышлением премьер-министр? Ответ очевиден. «Честно говоря, когда я увидел эти ленточки, я подумал, что это какая-то акция борьбы со СПИДом. Стыдно, но мне показалось, что это они на себя контрацептивы повесили».

2012

В год «Второго Пришествия» Владимир Владимирович стоял за титульную нацию: «Русский народ является государствообразующим – по факту существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию» — и нас обуревала гордость, хоть президент и назвал носителей включенного Федеральный список экстремистских материалов лозунга «Россия для русских» «придурками и провокаторами» еще в 2003 году. Впрочем, тот факт, что Россия создана не только для русских, мы ощущаем все 17 лет президентства благодаря мудрой миграционной политике главы государства.

2013

О трогательном. Комментируя не слишком высокий уровень жилищно-коммунальных услуг в нашей стране, Владимир Путин усмехнулся: «Вот представьте себе… даже я… У меня тоже иногда ржавая вода из труб идет. Смешно? Но факт. Стыдно даже сказать об этом». За эту пронзительную ноту граждане нашей страны полюбили президента еще больше.

2014

Цитировать Путина в этот год можно бесконечно! Крым перекочевал в состав России. Сказано было много и по делу. Но цитатой года стала фраза, приписываемая многими Аль Капоне. В устах Владимира Путина она претерпела легкий апргрейд: «С помощью вежливости и оружия возможно сделать гораздо больше, чем только с помощью вежливости». Воистину!

2015

«Я голубь, но у меня мощные железные крылья», - сказал президент, отвечая на вопросы собравшихся в международном дискуссионном клубе «Валдай» - и в очередной раз покорил сердца аудитории точной метафорой.

2016

Самый оригинальный вопрос задала главе российского государства 12-летняя девочка Варя, которая поинтересовалась, попытался бы Владимир Владимирович спасти Порошенко и Эрдогана, если бы те стали вдруг тонуть? Отвечая на вопрос девочки, Путин не смог сдержать улыбки: «Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Но мы готовы протянуть руку помощи и дружбы любому нашему партнеру, если он этого хочет». А еще Президент России вновь вспомнил о подзабытом было Великом Комбинаторе. Как-то раз его спросили о новых целях для российских ВКС: «Ударим по бездорожью и разгильдяйству!» - пошутил президент.

2017

Какую же цитату президента назвать главной в 2017 году? Во время визита в Германию, когда зашла речь об «инновационных возобновляемых источниках энергии», Владимир Владимирович усмехнулся: «Ладно, российский уголь вам не нравится, российская нефть не нравится, газа вы не хотите. А что вы, дровами будете дома топить? Так ведь и дрова придется у России покупать!».

В каждой шутке Владимира Путина есть лишь маленькая доля шутки, сквозь призму которой в свойственной ему манере президент говорит о самом главном: без России этот мир невозможен. И многим с этим фактом придется смириться.

Что-то подсказывает: главные откровения президента еще впереди. Ведь врагов у России меньше не становится. А друзьями, как и полтора столетия назад, являются лишь армия и флот.

До встречи на пресс-конференции 14 декабря!

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