Гиви: оставьте семью Арсена в покое!

Михаил Толстых, более известный как «Гиви», ближайший соратник убитого недавно ополченца Моторолы, опроверг появившиеся в сети слухи о том, что он собирается покинуть непризнанную Донецкую народную республику.

«Это моя родная земля, я тут вырос, жил и буду жить, и умру на родной земле. Убегать я никуда не собираюсь», - заявил командир батальона «Сомали». «Они думают, что если Арсен погиб, то я обращусь в бегство. Нет, могу разочаровать. Тем более после того, как на этой земле погиб мой друг, который приехал сюда помогать нам и защищать – это было бы предательством».

Сообщение о том, что Гиви собирается покинуть ДНР, появилось вчера на странице в Facebook главы Союза десантников Приднестровья Валерия Гратова. В настоящий момент пост уже удален, но в нем, как пишет «Взгляд», содержалось следующее: «Мои ребята из ПМР сообщили странную для меня новость – командир «Сомали» Миша Толстых (Гиви) вывез свою девушку в Приднестровье, а сам спешно продает свои четыре квартиры и гаражи в Донецке и Макеевке». Автор задается вопросом - почему «Миша так спешно пытается покинуть территорию Донецкой народной республики?!

Это что, получается, боевой командир испугался каких-то укроДРГ и бросает своих пацанов в тяжелое время, когда враг точит зубы на Новороссию? Прошу МГБ принять меры по задержанию дезертира. Он подает плохой и недостойный пример остальным бойцам. И в первую очередь такие действия срамят память его друга – героя Новороссии Арсена Павлова (Моторолы)», – писал Гратов.

Сам Михаил Толстых однозначно охарактеризовал эту информацию как вброс, а почему она пошла именно из Приднестровья – не совсем ясно. «Будут еще вбросы – и куда более жесткие», - сказал Гиви. Сейчас, по его словам, самые сильные вбросы идут по семье и по жене Моторолы. Но она, говорит ополченец, девчонка сильная, и выдержит. «Все, что про нее пишут в сети – это ложь.

Это вброс со стороны Украины, и, если честно, эти нападки уже начинают порядком надоедать. Оставьте в покое семью Арсена! Понимаю, что у СМИ – своя война, но не до такой же степени. Нас полощут постоянно – убийства, отжимы, продали, сбежали… о чем вы? Сейчас на Володю (Ваха – новый командир батальона «Спарта», прим. РП) набросятся, и его начнут полоскать», - добавил Гиви.

Командир также назвал себя свободным человеком и заявил, что никаких квартир, о которых говорят в СМИ, у него нет, есть лишь одна машина, которую ему подарил лично Захарченко на 11 мая, годовщину независимости непризнанной Донецкой республики, в этом году. «Я никогда ничего не отжимал. Пишут, что продаю квартиры. Но я воевал не за квартиры, а за будущее Донецкой народной республики – которое, я надеюсь, будет вместе с Российской Федерацией». Гиви добавил также, что главное, что у него есть – это его батальон, его часть, которой он занимается и продолжает нести службу.

«И с Захарченко я не ссорился», - комментирует Гиви. «Он – мой президент и мой глава, я беспрекословно выполняю все его поручения». В настоящий момент, по словам ополченца, подразделение «Сомали» продолжает выполнять поставленные задачи на рубежах в зоне соприкосновения с противником.

Напомним, Михаил Толстых «Гиви», командир батальона «Сомали» и Арсений Павлов «Моторола», командир батальона «Спарта» непризнанной Донецкой народной республики, прославились в сети благодаря видеороликам, которые они записывали во время боев за Донецкий аэропорт. Их подразделения нередко воевали вместе, плечом к плечу, например, в Иловайске.

После гибели Моторолы 16 октября этого года в результате взрыва в лифте жилого дома, где Арсений проживал вместе с семьей, Гиви поклялся отомстить за смерть друга.

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