Генеральная террористическая уборка
РИА Новости / Сергей Гунеев

РИА Новости / Сергей Гунеев

Зачем Обама отдал приказ уничтожить лидеров «Джебхат-ан-Нусры»

Пока еще президент Соединенных штатов Барак Обама отдал приказ силовым ведомствам найти и ликвидировать лидеров террористической группировки, запрещенной в РФ, ранее известной под названием «Джебхат-ан-Нусра» (в июле этого года боевики переименовали себя в «Джебхат Фатах аш-Шам», или «Фронт завоевания Сирии»), связанной с Аль-Каедой. Ликвидация будет осуществляться при помощи беспилотных летательных аппаратов, а также с задействованием разведывательных каналов. Сообщается, что особое беспокойство Обамы вызывает тот факт, что часть Сирии, по сути, превращается усилиями этих террористов в новую базу операций для Аль-Каеды, что создает серьезную угрозу всему югу Европы.

Ранее американцы не особенно интересовались данной террористической группировкой, поскольку именно ан-Нусра была в авангарде борьбы против официального сирийского правительства и Башара Асада. Газета The Washington Post сообщает, что изменение отношения к боевикам произошло во многом под давлением на Обаму военных. Судя по последним донесениям, ан-Нусра планировала в ближайшем будущем заполнить собой нишу своего прямого конкурента - «Исламского государства» (запрещенного в РФ).

«Мы ясно дали понять всем сторонам в Сирии, что мы не позволим Аль-Каиде наращивать свою способность атаковать США, наших союзников и наши интересы», сказала Лиза Монако, советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. «Мы приложим все усилия, чтобы для них не нашлось безопасного убежища в Сирии».


Решение активизировать борьбу против лидеров боевиков связано также и с тем, что новоизбранный президент США Дональд Трамп уже пообещал вести более агрессивные действия против исламистских группировок в Сирии, при этом возможно расширение военной кампании при участии Москвы. Беспилотники планируется направить в область на северо-западе Сирии: до этих пор этот район контролировался разведывательными аппаратами из-за близости к российским ПВО и самолетам. Официально Пентагон заявлял, что российские системы ПВО не мешали операциям США против боевиков, ведь Россия и правда заинтересована в объединении усилий на сирийском фронте. О совместной операции в воздухе России и США ранее договориться не удавалось. Теперь, возможно, военным ведомствам двух стран будет легче найти общий язык.

Вопрос в другом: действительно ли американцы не трогали ан-Нусру именно по тем причинам, что озвучиваются официально? Ранее Россия не раз обвиняла США в покровительстве боевикам из этой террористической группировки и в использовании «Джебхат-ан-Нусры» американцами в качестве оружия в борьбе с Асадом.

«Президент не хочет, чтобы эта группировка стала той силой, которая наследует страну если Асад когда-нибудь уйдет», - так характеризуют смену парадигмы официальные лица США. - «Они не могут быть жизнеспособной сирийской оппозицией. Это – Аль-Каеда».

Российское ведомство отреагировало на решение Обамы в положительно-сдержанном ключе. «Сложно комментировать сообщения СМИ, особенно такого издания, как Washington Post, которое в последние месяцы не отличалось особой достоверностью сведений, в ряде случаев они просто не соответствовали действительности. Если на самом деле речь идет о подобном решении, то его можно только приветствовать, но во внешней политике и дипломатии принято реагировать на официальные сообщения. Пока мы ничего подобного не видели», — цитирует слова замглавы МИД России Сергея Рябкова РИА Новости.

Многие эксперты сходятся во мнении, что за решением США ослабить давление на Асада и переключиться на борьбу с «Джебхат-ан-Нусрой» свидетельствует лишь о том, что эта группировка просто-напросто выходит из-под контроля США.

«Расходы, вливания в эту группировку — как денежные, так и военные, в США уже начинают оценивать критически. Поскольку все восточные исламские группировки, которые финансировали США, рано или поздно выходили из-под их контроля. И все заканчивалось тем, что Соединенным Штатам приходилось с ними бороться», - рассказал радио Sputnik заместитель директора РИСИ Михаил Смолин. «Такая же ситуация с "Джебхат ан-Нусрой", в США начинают понимать, что их контроль над этой группировкой практически ничтожен. Кроме того, Обаме в конце своего президентского срока надо поставить "жирную точку". Американский истеблишмент понимает, что большинство на выборах фактически поддержало позицию Дональда Трампа в отношении Сирии. А он собирается бороться с ИГ, до Асада ему дела нет», — считает эксперт.

Теги:
Места: США, Сирия
Организации: Пентагон
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