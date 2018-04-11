Газовая перемога или транзитная зрада?
Газовая перемога или транзитная зрада?

Стоит ли Порошенко радоваться словам Меркель о невозможности «Северного потока» без Украины

Пока Россию третируют за отравление Скрипалей в Великобритании и грозят авиаударами по объектам в Сирии, Петр Порошенко решил ковать железо, пока горячо и отправился в Старый свет выпрашивать под шумок для себя любимого и для «ридной Украины» как можно больше преференций от Европы. И добился того, что канцлер Германии Ангела Меркель связала судьбу «Северного потока-2» с будущим транзитом через Украину: мол, пока его роль не определится, проект невозможен. Но радоваться Порошенко рано. Почему? Выясняла «Русская Планета».

На вчерашней совместной с Порошенко пресс-конференции в Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» невозможен без определения будущей роли украинского транзита. Об этом Меркель говорила накануне также с президентом России Владимиром Путиным: «так не должно быть, что из-за «Северного потока-2» Украина не будет иметь никакого значения с точки зрения транзита газа», заявила канцлер.

Порошенко, стоя рядом с Меркель, сиял, как начищенная гривна. Меркель же, несмотря на ее заверения в том, что Европа не позволит ГТС Украины превратиться в груду ржавого железа, держалась более сдержанно. Собственно, ее слова о поддержке Украины – по сути, лишь услада для ушей Порошенко: не далее, как две недели назад, Германия официально выдала все необходимые разрешения на строительство газопровода в своих территориальных водах. А вот заверения в том, что роль транзитера за Украиной останется – тут уже, как говорится, рынок определит.

Ангела Меркель не единожды заявляла, что проект «Северный поток-2» - исключительно коммерческая история, что он важен с экономической точки зрения и политика здесь ни при чем. С ней согласны также в Финляндии, подписать документы планируют Дания и Швеция. Против выступают только те страны, для которых политика важнее национальных интересов и которые слепо следуют в фарватере политики США – страны Балтии и Польша. Как известно, США всеми силами пытаются выдавить Россию с нефтегазового рынка Европы с тем, чтобы продавать ей втридорога свой сжиженный газ. И пока что это американцам не удается: в Европе деньги считать умеют.

Собственно, даже изменившаяся риторика Меркель – на пресс-конференции она, по сути, впервые назвала проект «Северный поток-2» политическим – не изменит простого факта: собаки лают – караван идет. Да, может статься и так, что беспрецедентное давление на Россию из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Скрипаля в Великобритании, а теперь еще и обвинения ее в попустительстве химической атаки в сирийском городе Дума – распалят костер немотивированной русофобии настолько, что Европа начнет отказываться от стратегических проектов с Россией, но до этого, будем верить, дело не дойдет.

А что получится на деле? На деле, конечно, Россия может заверить Германию, что интересы Украины могут быть учтены: транзит через украинскую ГТС не прекратится одномоментно, но снизится, поскольку качать газ через «Северный поток-2» в разы выгоднее. Учитывая, что сама Украина уже заявляла о том, что планирует повысить цены за транзит. Сопредельным с Украиной странам будет выгоднее получать газ именно с украинской территории, а Европа будет пользоваться тем вариантом, который окажется дешевле и надежнее.

Разумеется, полный экономический крах Украины не выгоден ни России, ни Европе. Нам бы сперва с проблемой беженцев с Донбасса разобраться, да и с самим Донбассом. В Европе же понимают, что платить по многочисленным кредитам Украина в таком случае не сможет. Так что в роли дополнительного трубопровода ГТС Украины будет существовать. Как долго – это уже от Киева зависит. Пока что желание Украины полностью избавиться от «российского наследия» слепо ведет страну в никуда.

Теги:
События: экономика
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