Французские гонки

До недавних пор главной интригой на предстоящих президентских выборах во Франции считалось то, кто именно составит главную конкуренцию социалистам во главе с нынешним президентом Франсуа Олландом. Несмотря на неплохие шансы у лидера националистов Марин Ле Пен, главная борьба ожидалась все же между социалистами и республиканцами, которые все активнее брали на вооружение правые идеи, и могли всерьез конкурировать на этом поле с «Национальным фронтом».

Конкурировать с нынешним президентом Франции Франсуа Олландом кандидатам будет не так сложно. Если верить опросам, у Олланда рейтинг давно спустился куда-то под плинтус. В этом плане фаворитом предвыборной гонки мог бы стать Николя Саркози, который уже когда-то занимал президентский пост, а в прошлом году заявил о своем намерении принять участие и в грядущих выборах (они пройдут весной следующего года).

Но неожиданно на прошедших вчера вечером праймериз «Республиканцев» Саркози занял лишь третье место. Это означает, что он выбывает из игры. Произошедшее стало полным сюрпризом: набравший 44% голосов на праймериз Франсуа Фийон, бывший премьер-министр, до самого голосования словно держался в тени. Вторым на следующий тур праймериз выходит Ален Жюппе, у него 28%. У Саркози – всего 21. Бывший и несостоявшийся будущий президент Франции уже поздравил оппонентов с победой и сказал, за кого из них будет голосовать сам.

«Я поздравляю Франсуа Фийона и Алена Жюппе с выходом во второй тур. Это очень достойные люди, которыми французские правые должны гордиться. Но политические позиции Франсуа Фийона мне более близки. Избиратели, которые доверили мне свои голоса, свободны в своем выборе. Но мой долг честно и ясно заявить: какими бы не были наши разногласия, Франсуа Фийон, как мне кажется, лучше понимает стоящие перед Францией вызовы. Поэтому я во втором туре праймериз проголосую за него», - добавил Саркози.

Во Франции Фийона считают большим другом Владимира Путина – даже большим, чем саму Марин Ле Пен. Фийон известен своими правоцентристскими взглядами, не раз призывал сотрудничать с Россией на Ближнем Востоке и выражал недовольство вхождением Украины в Евросоюз.

«Когда стоял вопрос о борьбе с нацизмом мы без колебаний вступили в союз со Сталиным», говорил он в одном из интервью французской газете Le Monde. «Путин — не Сталин, и сегодня нам, несмотря на все наши разногласия, нужно сообща работать, чтобы потушить угрожающий всем нам пожар. Нужно расширять наши альянсы. Пока мы не начнем серьезный разговор с Россией, нет никакой надежды, что Башар Асад в обозримом будущем откажется от власти в Сирии и позволит сформировать переходное правительство».

Франсуа Фийон давно интересуется Россией. Впервые он посетил ее еще во времена СССР, в конце 80-х. Как пишет французский еженедельник L'Express, русофильство – весьма редкое качество для французского политика. Фийон много и тесно общался с Владимиром Путиным в то время, пока был премьером при Николя Саркози. Нередко выступал против «генеральной линии партии» во Франции – в частности, критиковал Олланда за ухудшение отношений с Москвой и защищал Россию. «Вместо того чтобы устраивать Путину холодный прием, французскому правительству стоило бы проявить смелость и попытаться построить доверительные отношения с Россией!» - говорил он.

Игра на правом поле и апеллирование к традиционным ценностям делают Франсуа Фийона идеальной фигурой на предстоящих выборах для всех тех французов, кто устал от Олланда, диктата американцев, навязываемой толерантности и обязательств ставить интересы Евросоюза выше национальных. Комментируя итоги праймериз и перспективы второго тура, именно Фийон может победить, считает заведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.

«Он может противостоять Марин Ле Пен, с одной стороны, с другой стороны, он занимает достаточно жесткую консервативную повестку по многим вопросам, в частности, по вопросам миграции», - рассказала эксперт РИА Новости. «Поэтому я думаю, что он будет наиболее приемлемым кандидатом для тех, кто, с одной стороны, хотел бы ужесточения государственной политики в отношении миграции, с другой стороны, для тех, кто не хотел бы прихода такой одиозной фигуры, как Марин Ле Пен».

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