Без форсажа на сверхзвуке
Фото wikimedia.com

Фото wikimedia.com

Россия добилась успехов в создании уникального двигателя для самолета пятого поколения 

В тени новостей о выдвижении Владимира Путина оказалось крайне важное событие для отечественной авиации. Российский перспективный истребитель Су-57 совершил первый полет с новым двигателем («изделие 30»). Это означает, что наша страна обрела полноценный самолет пятого поколения. Су-57 однозначно войдет в Госпрограмму вооружения, которую должен утвердить президент, а первая партия истребителей поступит в ВКС 2018-2019 годах.

Сетецентрическая война

Су-57 больше известен как Т-50 и Перспективный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА). Подобное название истребитель получил в августе 2017 года. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам (ТТХ), эта машина относится к пятому поколению. Россия стремилась создать такой самолет с 1990-х годов. Эскизный проект Т-50 завершен в ОКБ Сухого в ноябре 2004 года, а в 2010 году опытный образец впервые поднялся в небо.

Главные отличия пятого поколения от четвертого (по мнению специалистов, носят достаточно условный характер) заключаются в максимальной автоматизации процесса управления, многофункциональности, малозаметности («плоская» геометрия и особые материалы в конструкции) и высоких скоростных характеристиках (выход на сверхзвуковую скорость в безфорсажном режиме).

Пилот такой машины получает информацию со всех информационных носителей в радиусе сотен километров благодаря совершенному программному обеспечению и радиолокационной станции. Считается, что истребитель пятого поколения предназначен для ведения боевых действий в условиях так называемой сетецентрической войны.

Выражаясь армейским языком, участники театра военных действий (ТВД) связаны единым информационно-коммуникативным полем, которое позволяет детально оценить обстановку и более оперативно отреагировать на ее изменение. Происходящие события в буквальном смысле можно наблюдать на экране монитора. Это лишает противника внезапности и возможности для неожиданного маневра.

На практике, если взять в пример сирийскую операцию ВКС, сетецентрическая война будет выражаться в том, что полученная с беспилотника информация о расположении командного пункта террористов будет доступна отрядам Сил Специальных операций, находящимся в воздухе экипажам Су-57 и штабу. Контролировать процесс уничтожения объекта противника участники ТВД смогут в режиме настоящего времени.

Нелепая ситуация

Ключевой проблемой ПАК ФА было отсутствие соответствующего двигателя. С 2010 года эти годы опытные образцы Су-57 летали на  двигателях АЛ-41Ф1 («изделие 117»), которые установлены на машинах предыдущего поколения.

При создании и доработке ПАК ФА отечественным конструктором удалось решить множество технических и технологических проблем. По неподтвержденным данным, часть материалов и комплектующих закупалась за рубежом. Импортная продукция позволяла игнорировать проблемы в производстве композитов  и некоторых агрегатов (в частности, электроники).

С введением санкционного режима западные государства практически прекратили военно-техническое сотрудничество с Москвой. В дополнении к этому у Су-57 не было подходящего двигателя. Судя по результатам испытаний, конструкторам удалось решить подавляющее большинство возникших трудностей, причем в относительно короткий срок.

Как предполагают эксперты, в начале 2017 года Россия была готова к тому, чтобы развернуть серийное производство Су-57. Однако отсутствие двигателя тормозило  этот процесс и сдвигало сроки принятия машины на вооружение. Тянуть с запуском производства было нельзя хотя бы по репутационным соображениям. Машина поднялась воздух семь лет назад, и за это время федеральные СМИ превратили ПАК ФА (как и танк «Армата») в PR-проект.

У российского обывателя были сформированы какие-то невероятные ожидания от Су-57. Прежде всего, гражданам внушили мысль о том, что американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35 являются дорогой игрушкой, и наш новый истребитель (по неведомой причине) будет однозначно лучше. В последние годы было выпущено огромное количество материалов, где сравнивались возможности ПАК ФА и новейших самолетов США.

Благодаря такой подаче информации Россия оказалась в очень нелепой ситуации. Су-57, как наперебой утверждают СМИ, самый крутой истребитель современности, но двигателя для него нет. Это обстоятельство хоронит смысл любых доводов в пользу ПАК ФА, и на столь неудобную тему журналисты и всевозможные эксперты говорили мало.

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Разработка двигателя для ПАК ФА носила засекреченный характер. Презентация демонстративного образца состоялась  11 ноября 2016 года в опытно-конструкторском бюро имени А. Люльки (Москва), в октябре 2017 года  — появились первые фотографии. Предполагается, что «изделие 30» сможет развивать тягу в крейсерском режиме в 107 килоньютонов и в режиме форсажа — в 176 килоньютонов.

Перед конструкторами стояла задача создать двигатель с повышенной тягой (то есть очень мощный) и экономным режимом расхода топлива. Первый полет может свидетельствовать о том, что львиная доля проблем была в итоге решена. Согласно официальной информации, испытания «изделия 30» прошли штатно, полет продолжался 17 минут. Пилотировал Су-57 Герой России Сергей Богдан.

«Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели», — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Поступление на вооружение Су-57 позволит России сохранить статус второй после США авиационной державы. На текущий момент только Соединённые Штаты могут похвастаться достижениями в сфере новейших авиационных технологий, которые были реализованы на практике. Китай считает, что также обладает самолетом пятого поколения, однако истребитель Chengdu J-20 лишен подходящего двигателя. 

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