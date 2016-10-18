Фильтр против популизма

Став по итогам думских выборов партией конституционного большинства, «единороссы» столкнулись лицом к лицу с понятным искушением – риском на фоне такого корпоративного успеха буквально потерять голову. Когда тебе нет конкуренции на парламентском поле, когда ближайшие соперники болтаются где-то в области колен, то… Как тут не покуражиться? За такой-то феноменальный успех «там, наверху», глядишь, простят любое баловство.

Тех рядовых и не особо опытных парламентариев от «Единой России», которые заточили перья под потенциально громкие и резонансные инициативы, придется несколько расстроить и «притормозить». Как пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в партии, в ее недрах созрела и организационно сформировалась идея создания экспертно-консультационного совета по законотворчеству, который станет своеобразной гарантией от популистских глупостей и – кто знает? – поможет самой партии оптимальнее выстроить свою законотворческую деятельность, отказавшись от излишне креативного, а по сути бестолкового балласта.

Как анонсировали жуналистам в кулуарах Партии, отныне предполагается, что та или иная законодательная инициатива будет проходить так называемое «нулевое чтение» на заседаниях фракции. Конкретнее, предлагаемый к внесению законопроект будет проходить три ступени «очистки»:

рассмотрение на заседании внутрифракционной группы, к которой «приписан» депутат, всего таких групп пять,

рассмотрение инициативы на общем совете партийной фракции,

передача одобренного двумя ступенями выше законопроекта вице-спикерам, курирующим соответствующие направления.

Таким образом, в самой ЕР надеются избежать не только появления «фейков», рассчитанных исключительно на повышение цитируемости их авторов в СМИ, но и не менее прискорбной практики дублирования уже находящихся «в работе» законопроектов, а то и давно принятых законов – такое тоже случалось в былые созывы.

В общем, новой Думе – новые правила, надиктованные прискорбным опытом отдельных шоуменов. К слову, представители других партий инициативу коллег приняли. В частности, как рассказал «Известиям» глава центрального аппарата «Справедливой России» Руслан Татаринов, в партии уже давно существует алгоритм отбора законопроектов на «нулевом» этапе. «Инициатива обязательно проходит обсуждение на совете фракции, и все депутаты знают, что до этого рассмотрения, до получения профессиональной оценки коллег они не должны вносить проекты в Госдуму», - отметил он.

По аналогичной схеме работают и в КПРФ — депутат-коммунист, желающий внести свой вклад в отечественное законодательство, должен сперва посоветоваться с товарищами. «В прошлом созыве это, может быть, не всегда работало системно, но «пустые» законопроекты мы всегда старались отсекать. Фракция обязательно координирует работу депутатов, и каждый из них, может, и не официально, но всегда консультируется», - заверил журналистов пресс-секретарь главы КПРФ Александр Ющенко.

И только лишь в ЛДПР, если верить депутату Михаилу Дегтяреву, никакого предварительного отсева инициатив пока не происходит. Стало быть - полный плюрализм и свобода действий, ограничиваемые разве что масштабами личности самого Владимира Вольфовича, а они – в понимании его «соколов» - поистине неизмеримы. Впрочем, о создании своего фильтра здесь тоже задумывались неоднократно. «В прошлом созыве высшим советом ЛДПР обсуждался вопрос о создании центра законотворчества. Вполне возможно, в этом созыве мы снова вынесем его на высший совет партии», — признался парламентарий.

«Нулевое чтение» - инициатива, заметим, насколько нужная, настолько и уязвимая для критики. Еще бы! Сам статус депутата Государственной Думы предполагает свободу законодательной инициативы и только лишь коллеги по нижней палате своим голосованием могут выносить свой вердикт. Все прочие внутрикорпоративные – читай, внутрипартийные – ограничения по своей сути не могут это право перекрывать. А тут, выходит, цензура?

Вовсе нет, поясняет руководитель одной из внутрифракционных групп «Единой России» Адальби Шхагошев. «Это система координации, а не согласования. Некоторые новые инициативы могут быть не до конца профессиональны и эффективны, а другие могут просто совпадать с уже существующими. Как коллеги мы должны советоваться и улучшать качество работы».

Далее в рубрике