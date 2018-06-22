Европейские «Франкенштейны»
Фото: http://www.nexter-group.fr

Фото: http://www.nexter-group.fr

Смогут ли Франция и Германия создать боевой самолёт и танк нового поколения

Германия и Франция намерены совместно создать боевые системы нового поколения для Военно-воздушных сил и Сухопутных войск. Меморандум о взаимопонимании на этот счёт был подписан на днях министрами обороны Урсулой фон дер Лайен и Флоренсом Парлом.

В частности, обе европейские державы рассчитывают создать танк на универсальной гусеничной платформе (Main Ground Combat System, MGCS), многофункциональный боевой самолёт (Future Combat Air System, FCAS) и высокоточный ракетный комплекс (Common Indirect Fire System, CIFS). 

«Большое будущее»

Ещё со времён холодной войны Франция и Германия не первый раз обещают создать совместными усилиями множество боевых платформ. Однако крупных успехов на этом поприще они так и не достигли. Основные достижения Парижа и Берлина связаны с авиацией. Так, в рамках корпорации Airbus (помимо гражданских и транспортных самолётов) был создан ударный вертолёт Eurocopter Tiger.

Именно военное подразделение Airbus (Airbus Defence and Space) займётся разработкой новейшего франко-германского боевого самолёта. В ноябре 2017 года журнал Jane's International Defence Review опубликовал концепцию перспективного истребителя New Fighter.

«Германия и Франция приняли решение о разработке нового боевого самолёта для поддержания собственного и европейского потенциала. В нашем видении, Future Combat Air System должна представлять собой семейство систем, состоящее из пилотируемых и беспилотных платформ, которые должны действовать совместно и взаимодействуя. Мы видим большое будущее с нынешней платформой (Eurofighter), и мы разрабатываем New Fighter также как ключевой элемент Future Combat Air System», — заявил директор по стратегии компании Airbus Defence and Space Антуан Ногье.

Наибольшую потребность в самолёте нового поколения испытывает Германия. Авиапарк бундесвера состоит из Eurofighter Typhoon разработки середины 1980-х годов и Panavia Tornado начала 1970-х годов. Минобороны ФРГ планирует начать заменять Tornado с 2025 года, а всё авиационное крыло должно быть полностью обновлено в течение 2030-х годов.

Несколько лучше обстоят дела у Парижа. На вооружении ВВС Франции находятся различные модификации истребителей Rafale и Mirage, созданных в 1990-е и 2000-е годы. Как отмечают специалисты, такая разница в возрасте самолётов двух держав может негативно сказаться на «мотивации» французской стороны.

С большой вероятностью разработка New Fighter и других воздушных платформ растянется на десятилетия. Например, работы над Eurofighter Typhoon заняли около 30 лет. Согласно существующим планам Airbus Defence and Space, многофункциональный истребитель появится только в 2040-е годы.

Искусственное «скрещение»

Ещё сложнее обстоят дела у Франции и Германии с разработкой совместного основного танка. Научно-исследовательские работы по проекту MGCS стартуют в 2019 году. К 2024 году должны быть сформулированы тактико-технические требования. Поступление в войска новых боевых машин запланировано на середину 2030-х годов.

Предполагается, что MGCS станет продуктом скрещивания немецкого танка Leopard 2A7 и французского Leclerc. Хотя Минобороны Германии подчёркивает, что в основу будущего танка всё же ляжет Leopard 2.

Образец франко-германского «скрещивания» был представлен на международной оружейной выставке Eurosatory, которая прошла в пригороде Парижа Вильпент с 11 по 15 июня. Машина была разработана NDS Group, которая объединяет активы французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann.

«Гибрид» получил корпус, двигатель и трансмиссию от Leopard 2A7, от Leclerc ему достались башня, 120-мм гладкоствольная пушка, автоматизированную систему управления огнём и комплекс заряжания.

Тактико-технические характеристики танка не сообщаются, но, как отмечает кандидат военных наук Сергей Суворов, франко-германский эксперимент является крайне неудачным, так как Leopard 2A7 и Leclerc — принципиально разные машины. Искусственное «скрещение» не в состоянии решить реальные технологические проблемы.

Самое забавное, что Бундесвер и Минобороны Франции подчёркивают свою ведущую роль в проекте будущего танка. Суворов не исключает, что в силу разных взглядов на тактику применения танков и их конструкцию инженерам двух государств так и не удастся создать адекватный концептуальный образец.

Буксующие проекты боевых систем будущего Франции и Германии — лишний раз свидетельствуют о тупиковости «евроинтеграции» в сфере оборонно-промышленного комплекса. Европейцы натужно пытаются объединить слишком разные концепции военной техники и унифицировать взгляды на её применение. Это «единство в многообразии» не всегда приводит к положительным результатам как в военной, так и в политической сферах.

Теги:
В ответ на «российскую агрессию» Далее в рубрике В ответ на «российскую агрессию»Насколько опасен рост военной группировки НАТО вблизи границ РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО