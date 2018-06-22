Европейские «Франкенштейны»

Германия и Франция намерены совместно создать боевые системы нового поколения для Военно-воздушных сил и Сухопутных войск. Меморандум о взаимопонимании на этот счёт был подписан на днях министрами обороны Урсулой фон дер Лайен и Флоренсом Парлом.

В частности, обе европейские державы рассчитывают создать танк на универсальной гусеничной платформе (Main Ground Combat System, MGCS), многофункциональный боевой самолёт (Future Combat Air System, FCAS) и высокоточный ракетный комплекс (Common Indirect Fire System, CIFS).

«Большое будущее»

Ещё со времён холодной войны Франция и Германия не первый раз обещают создать совместными усилиями множество боевых платформ. Однако крупных успехов на этом поприще они так и не достигли. Основные достижения Парижа и Берлина связаны с авиацией. Так, в рамках корпорации Airbus (помимо гражданских и транспортных самолётов) был создан ударный вертолёт Eurocopter Tiger.

Именно военное подразделение Airbus (Airbus Defence and Space) займётся разработкой новейшего франко-германского боевого самолёта. В ноябре 2017 года журнал Jane's International Defence Review опубликовал концепцию перспективного истребителя New Fighter.

«Германия и Франция приняли решение о разработке нового боевого самолёта для поддержания собственного и европейского потенциала. В нашем видении, Future Combat Air System должна представлять собой семейство систем, состоящее из пилотируемых и беспилотных платформ, которые должны действовать совместно и взаимодействуя. Мы видим большое будущее с нынешней платформой (Eurofighter), и мы разрабатываем New Fighter также как ключевой элемент Future Combat Air System», — заявил директор по стратегии компании Airbus Defence and Space Антуан Ногье.

Наибольшую потребность в самолёте нового поколения испытывает Германия. Авиапарк бундесвера состоит из Eurofighter Typhoon разработки середины 1980-х годов и Panavia Tornado начала 1970-х годов. Минобороны ФРГ планирует начать заменять Tornado с 2025 года, а всё авиационное крыло должно быть полностью обновлено в течение 2030-х годов.

Несколько лучше обстоят дела у Парижа. На вооружении ВВС Франции находятся различные модификации истребителей Rafale и Mirage, созданных в 1990-е и 2000-е годы. Как отмечают специалисты, такая разница в возрасте самолётов двух держав может негативно сказаться на «мотивации» французской стороны.

С большой вероятностью разработка New Fighter и других воздушных платформ растянется на десятилетия. Например, работы над Eurofighter Typhoon заняли около 30 лет. Согласно существующим планам Airbus Defence and Space, многофункциональный истребитель появится только в 2040-е годы.

Искусственное «скрещение»

Ещё сложнее обстоят дела у Франции и Германии с разработкой совместного основного танка. Научно-исследовательские работы по проекту MGCS стартуют в 2019 году. К 2024 году должны быть сформулированы тактико-технические требования. Поступление в войска новых боевых машин запланировано на середину 2030-х годов.

Предполагается, что MGCS станет продуктом скрещивания немецкого танка Leopard 2A7 и французского Leclerc. Хотя Минобороны Германии подчёркивает, что в основу будущего танка всё же ляжет Leopard 2.

Образец франко-германского «скрещивания» был представлен на международной оружейной выставке Eurosatory, которая прошла в пригороде Парижа Вильпент с 11 по 15 июня. Машина была разработана NDS Group, которая объединяет активы французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann.

«Гибрид» получил корпус, двигатель и трансмиссию от Leopard 2A7, от Leclerc ему достались башня, 120-мм гладкоствольная пушка, автоматизированную систему управления огнём и комплекс заряжания.

Тактико-технические характеристики танка не сообщаются, но, как отмечает кандидат военных наук Сергей Суворов, франко-германский эксперимент является крайне неудачным, так как Leopard 2A7 и Leclerc — принципиально разные машины. Искусственное «скрещение» не в состоянии решить реальные технологические проблемы.

Самое забавное, что Бундесвер и Минобороны Франции подчёркивают свою ведущую роль в проекте будущего танка. Суворов не исключает, что в силу разных взглядов на тактику применения танков и их конструкцию инженерам двух государств так и не удастся создать адекватный концептуальный образец.

Буксующие проекты боевых систем будущего Франции и Германии — лишний раз свидетельствуют о тупиковости «евроинтеграции» в сфере оборонно-промышленного комплекса. Европейцы натужно пытаются объединить слишком разные концепции военной техники и унифицировать взгляды на её применение. Это «единство в многообразии» не всегда приводит к положительным результатам как в военной, так и в политической сферах.

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