Европа дала задний ход

Проекту объединенных европейских вооруженных сил, видимо, не суждено сбыться даже в отдаленной перспективе. В середине сентября в СМИ появились сообщения о якобы достигнутой между лидерами Франции и Германии договоренности на этот счет. 27 сентября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан опровергли выводы журналистов.

«Активизация работы над европейской обороной означает не создание европейской армии. Это означает укрепление сотрудничества для создания более эффективной европейской обороны при полной взаимодополняемости с НАТО», — отметила Могерини. По словам Ле Дриан, Франсуа Олланд и Ангела Меркель лишь обсуждали «возможности усилить потенциал действий Евросоюза на местах операций, проводимых по инициативе Евросоюза».

План Олланд-Меркель

Поводом для разговоров о создании евроармии послужили предоставленные Парижем и Берлином документы об обновлении общей оборонной политики ЕС в связи с Brexit. Франция и ФРГ предложили меры, которые должны облегчить проведение военных операций (улучшение логистики и боевой подготовки контингентов) и уменьшить зависимость от США в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В частности, две державы хотят отказаться от закупок американской военной техники и начать самостоятельно производить самолеты-заправщики, беспилотники, системы спутниковой связи и оборудование для обеспечения кибербезопасности. Кроме того, Париж и Берлин выступают за создание единого командования военно-медицинскими структурами и транспортно-логистического центра с целью оперативной переброски войск и грузов.

Видимо, подобные предложения послужили поводом для распространения информации о фактическом создании евроармии. Хотя суть реформирования по плану Олланд-Меркель сводится к улучшению охраны внешних границ, поддержке франко-германских предприятий (Airbus, Eurocopter и др.) и наведению порядка в обеспечении 6 военных и 11 гуманитарных миссий за рубежом.

Эти меры ЕС стоило принять еще несколько лет назад, не дожидаясь наплыва сотен тысяч мигрантов, роста террористической угрозы, бардака в логистике и управлении войсками. Однако откуда же взялись такие настойчивые голоса в поддержку евроармии?

На этот счет среди европейских элит отсутствует консенсус. Если Могерини отвергает идею формирования объединенных вооруженных сил ЕС, то председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер является условным лидером противостоящего ей лагеря. «Нам нужна общая европейская внешняя политика, политика безопасности и общая европейская оборонная политика с целью когда-то создать европейскую армию, чтобы иметь возможность выполнить нашу роль в мире», - заявил он 21 августа.

В конце прошлого месяца в поддержку проекта евроармии высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «Вопросы безопасности должны быть приоритетными, и нам следует приступить к созданию общей европейской армии». Солидарность с ним выразил чешский премьер Богуслав Соботка: «Помимо более тесной координации внешней политики и усилий в сфере безопасности, я думаю, в долгосрочной перспективе нам не обойтись без единой европейской армии».

Выход Великобритании из ЕС изменил баланс сил в пользу сторонников создания европейских вооруженных сил. Лондон - последовательный критик подхода Юнкера и утверждает, что евроармия будет дублировать структуры НАТО, что в итоге приведет к негативным последствиям. 14 июня 2016 года министр обороны королевства Майкл Фэллон заявил, что власти «наложили абсолютное вето на создание европейской армии».

За чей счет евроармия?

Согласно неподтвержденной информации СМИ, помимо восточноевропейских государств проект вооруженных сил ЕС якобы поддерживают Германия, Нидерланды, Италия, Бельгия и Чехия. Руководство европейских стран опасается, что НАТО и США не смогут защитить их от агрессии террористов, а также возможного «вторжения России». Если отбросить русофобию, то стоит признать, что в сфере безопасности у ЕС очевидные пробелы, по которым американцы свою позицию не обозначили.

Живой интерес к созданию евроармии и тесной координации силовых ведомств должны проявлять в первую очередь элиты Франции и Германии. Это два главных потенциальных полюса силы в Европе, за исключением Великобритании. Наиболее сильны «милитаристские» настроения в Берлине. Не исключено, что немецкий истеблишмент их тщательно лакирует, но на текущий момент мы не видим практических шагов по отмежеванию от США.

ФРГ - это первая экономика Европы с высокоразвитым ОПК и 200-тысячной армией. Однако на территории Германии дислоцированы десятки военных объектов США, включая авиабазы с ядерным оружием и разведывательные станции. В такой ситуации немного странно всерьез рассуждать о реализации великодержавных амбиций Германии (даже если они есть) и независимости ее военно-политической элиты.

Тем не менее в российских медиа распространилась иная точка зрения. Уже не первый год можно встретить заголовки о том, что Европа наконец-то сбрасывает «американское иго». СМИ и экспертное сообщество при каждом удобном случае сообщают, что вот-вот «евроармия похоронит НАТО». Конечно, такой вариант развития событий был бы несомненно выгоден Москве, но пока причин для радостных сентенций нет.

Помимо политической несамостоятельности Европы, в наших СМИ опускают экономический фактор: за чей счет будет существовать евроармия? На сегодняшний день США обеспечивают 75% расходов на содержание НАТО и инвестируют в военную инфраструктуру той же Восточной Европы. При этом практически никто из альянса не закладывает на военный бюджет более 2% ВВП, как того требует Вашингтон.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неслучайно грозит прекратить финансовую поддержку европейских союзников. Военная база США для бедных стран Восточной Европы - это деньги вкупе с безопасностью. Естественно, что в Вашингтоне спонсируют марионеточные режимы с определенными политическими целями, но вряд ли у Германии или Франции будет большое желание взваливать такой груз на свои плечи.

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