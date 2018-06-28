Эстонские гаубицы

Армии балтийских государств продолжают наращивать «мускулы» с помощью приобретения тяжёлых вооружений. На днях пресс-служба Минобороны Эстонии сообщила о заключении контракта на покупку 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) 155-мм/52 гаубиц К9 Thunder.

Контракт подписали глава центра оборонных инвестиций Эстонии при военном ведомстве страны Рауно Сирк и топ-менеджеры корпорации Hanhwa Land Systems (ранее — Samsung Techwin) Син Донджун и Сон Джэль. Помимо прочего, документ подразумевает поставку запчастей, техническое обслуживание, обучение экипажа и техперсонала. Как отметили в Минобороны Эстонии, сделка «является важным шагом по созданию манёвренных бронесил».

Предполагается, что в войсках южнокорейские САУ заменят 18 буксируемых самодвижущихся гаубиц FH70, которые являются продуктом кооперации Германии, Великобритании и Италии 1970-х годов. Поддержанные артустановки были закуплены у ФРГ в 2004 году.

Первая партия южнокорейских самоходных гаубиц прибудет в конце 2020 года, вторая — в 2021 году. 12 К9 Thunder получит артиллерийский дивизион 1-й пехотной бригады эстонских ВС. Сейчас подразделение оснащено FH70 и советскими 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30, которые в 2009 году Таллину передала Финляндия.

Переговоры о поставке южнокорейских САУ шли последние несколько лет. Толчком к приобретению, как несложно догадаться, стала угроза «российской агрессии». Как сообщают СМИ, Эстония рассчитывала закупить К9 Thunder совместно с Финляндией, аппетиты которой в четыре раза больше (48 САУ). Возможно, таким образом Таллин намеревался решить ряд финансовых и транспортных вопросов или побыстрее оформить сделку.

Чем примечательна покупка, которую совершила Эстония? Впервые в своей новейшей истории прибалтийская республика получит тяжёлую современную военную технику. Достаточно сказать, что в эстонской армии нет ни одного танка, а вся немногочисленная артиллерия — западный и советский секонд-хэнд.

По своим огневым и мобильным возможностям южнокорейская САУ заметно превосходит буксируемых собратьев и любой вид бронетехники. К9 Thunder считается одной из лучших гаубиц в мире. Самоходка была разработана в середине 1990-х годов и снискала большую популярность не только на родине, но и за рубежом. По показателю максимальной дальности стрельбы (56 километров) эта самоходка превосходит множество конкурентов, включая российскую «Мсту».

Главными заказчиками гаубицы на мировом рынке являются Турция и Индия, пожелавшие локализовать её производство. Анкара выпускает южнокорейские машины под названием T-155 Fırtına, Дели — K9 Vajra-T. В Европе производством слегка изменённой версии САУ занимается Польша. В 2017 году контракт на поставку 24 южнокорейских гаубиц нового типа заключило Минобороны Норвегии. Сумма сделки составила 216 миллионов долларов.

Пророссийские СМИ в Прибалтике развернули кампанию по дискредитации планов Минобороны Эстонии приобрести К9 Thunder. Основным аргументом была цена контракта — 46 миллионов евро. Однако это вполне адекватные деньги. Во-первых, Эстония — одна из немногих стран-членов НАТО, которая тратит на оборону более 2% ВВП. Бюджет республики в 2018 году перевалил за 500 миллионов евро. Таким образом сумма сделки составляет не более 10% годовых расходов на оборону.

Во-вторых, контракт с Южной Кореей выглядит не очень оптимальным решением лишь на фоне того, что дружественная Эстонии Финляндия покупает 48 САУ за 146 миллионов евро. Тем самым одна гаубица обойдётся Таллину в 3,8 миллиона евро, а Хельсинки — в 3 миллиона. Для сравнения: Турция за каждую гаубицу платит 3 миллиона евро, а Индия и вовсе — 1,4 миллиона евро.

С другой стороны, «щедрое» норвежское Минобороны готово отдать за одну К9 Thunder 9 миллионов долларов или 8 миллионов евро. Правда, сделка предусматривает поставку модернизированных версий и опцион ещё на 24 установки.

По всей видимости эстонская армия получит 12 абсолютно новых южнокорейских самоходок, но не в обновлённом варианте, как норвежские ВС. С большой вероятностью об очередном секонд-хэнде речь не идёт, так как Таллин подписал контракт непосредственно с производителем (при покупке поддержанной техники сделка, как правило, заключается с Минобороны другой страны).

Ранее балтийские республики широко практиковали приобретение поддержанных вооружений. Например, в 2017 году Латвий купила у Австрии 47 американских САУ M109A5Oe, которыми в годы холодной войны были вооружены войска британского корпуса. Эта сделка также стала первой в новейшей истории страны покупкой тяжёлого вооружения.

Однако Рига заплатила за САУ всего лишь €6 млн, что невольно наталкивает на мысль о бесполезности австрийских машин на поле боя. С Эстонией совсем другая ситуация, и заявления Минобороны республики о росте боевых возможностей национальных ВС уже не являются пустой болтовнёй.

Вызывает настороженность, что контракты на поставку К9 Thunder почти одновременно заключили граничащие с Россией Финляндия и Норвегия. Это свидетельствует о том, что северные европейские государства увеличивают свой оборонный и наступательный потенциал (САУ не является исключительно оборонительным вооружением).

Появление в арсенале соседей мощных южнокорейских гаубиц только накалит обстановку вблизи границ РФ. Впрочем, вряд ли Москва потеряет когда-либо превосходство в обычных вооружениях на условной «линии соприкосновения» с НАТО. К тому же российская армия в скором времени начнёт получать новейшую САУ «Коалиция», которая по своим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги.

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