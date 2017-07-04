Не единая Россия
РИА Новости / Максим Богодвид

РИА Новости / Максим Богодвид

Зачем Татарстану особый статус в составе России

В конце июля истекает срок действия договора между республикой Татарстан и Российской федерацией. Будет ли он продлен — пока не ясно: инсайдеры утверждают, что вопрос не стоит на повестке в Государственной Думе. Что изменится в отношениях Москвы и Казани и чем опасен особый статус для русских, живущих в республике?

На днях появилась информация, что нынешний договор продлен не будет. В частности, об этом написал «КоммерсантЪ», ссылаясь на источники в Госдуме и в Администрации президента. Как уверяют источники, обсуждение договора между Россией и Татарстаном не значится в повестке Государственной Думы, однако дискуссия о продлении договора может быть начата на сессии Госсовета Республики Татарстан 11 июля.

Отказ от продления договора с Татарстаном объясняется тем, что у других территорий к региону возникнет ревностное отношение, считает один из собеседников «Ъ».

«В ходе споров о целесообразности заключения нового договора с Татарстаном о разграничении полномочий отразился другой конфликтный момент. Желание продемонстрировать себе и окружающим «унификацию» отношений с регионами и создание единого правового поля вступает в противоречие с особой ролью, которую играет Татарстан – и как «выставочный» регион, демонстрирующий эффективные управленческие проекты (на фоне очевидного дефицита подобных кейсов в других субъектах), и как посредник, выполнявший деликатные миссии по установлению коммуникации с крымскими татарами во время присоединения Крыма», - говорится в докладе фонда «Петербургская политика».

По мнению президента фонда Михаила Виноградова, внутри России на протяжении длительного времени существует противоречие, связанное с конфликтом между самостоятельностью отдельных регионов (и это, к слову, не только Татарстан) и стремлением Кремля продемонстрировать унификацию по отношению ко всем субъектам федерации. Не стоит забывать и об общем курсе внутренней политики на подчиненное по отношению к Кремлю положение глав регионов.

Татарстану его особый статус в РФ очень нравится, и элиты рассчитывают этот статус сохранить. «Если его (договора — прим. РП) не будет, то что нас будет связывать с Россией?» - ответил «Коммерсанту» глава комитета Госсовета РТ Рамиль Валеев.

Разберемся, чем вообще заслужил Татарстан такой уникальный статус и что он дает. В далекие 90-е, после развала Советского Союза, регионы и бывшие национальные республики действовали в строгом соответствии с заветом Бориса Ельцина и брали суверенитета столько, сколько хотели. Не обошло стремление к самостоятельности и Татарстан.

Первый договор между Россией и Татарстаном был подписан в 1994 году и оговаривал разграничение полномочий между местными властными структурами и органами государственной власти России. У республики был свой президент — к слову, до сих пор этот пережиток «суверенных» времен остался лишь в Татарстане, одним из последних сдался Рамзан Кадыров, назвав себя главой республики и совершенно справедливо отметив, что президент в России должен быть лишь один. Договор такого типа, кстати, больше ни с каким другим регионом не подписывался.

Позже был подписан новый договор — в 1997 году. Он

в большей степени служит единству страны, но, тем не менее, дает Татарстану ряд преимуществ. Республика может определять — пусть и частично — международные отношения (например, развивать связи с Турцией на фоне скандала со сбитым российским истребителем вопреки политике центра). У Татарстана есть собственное представительство — считай, посольство — в Москве, каждый житель может требовать отдельный вкладыш в паспорт (а были времена, когда у Татарстана были свои паспорта и своя валюта).

Татарстан волен выстраивать образование внутри республики так, как считает нужным. Это выливается в снижение количества часов в школах на изучение русского языка, при этом татарский должны учить все. У татар есть преимущество в приеме на работу в органы государственной власти, при том, что численность татар в республике — чуть более 50%, 39% - русские, также в Татарстане проживают чуваши, удмурты, башкиры и другие народы. К 2002 году, например, 80% местной политической элиты составляли татары.

Проблемы, связанные с изучением татарского языка, часто поднимаются в прессе, в том числе и федеральной. Пикеты в защиту права учиться на родном (русском) языке проходят в республике с завидной регулярностью. Очевидно, что в Татарстане русскоязычные подвергаются дискриминации, более того — снижение количества часов на изучение русского языка лишает татарскую молодежь возможности поступать в ведущие ВУЗы страны по причине плохого знания русского. Сохранение национальной идентичности и поддержка родного для татар языка — это прекрасно, но именно на русском общается все население России.

С экономической точки зрения все выглядит более радужно. Татарстан — не дотационная республика, а в плане достижений в некоторых областях (например, в IT) так вообще может быть примером для остальной России. Экономика экономикой, но политический имидж для руководителей республики значит куда больше. В Татарстане считают, что договор с Российской федерацией нисколько не мешает, а наоборот — помогает укреплять взаимоотношения региона и центра, способствует развитию республики и повышает ответственность перед Москвой.

Позволим себе вспомнить слова Александра Солженицына, сказанные в его книге «Россия в обвале» в 1998 году и актуальные до сих пор.

«Ленинское строение нелепо для государства, где все нации территориально перемешаны; оно противоречит всякому здравомыслию и могло быть введено только по политическому умыслу. Такое устройство - и преграждает возможность построения вненационального местного самоуправления, то есть закрывает путь к демократии. Оно лишь искажает естественную систему автономий культурных, которые должны быть доступны всем...

...Русские стали ныне разделённой нацией - как нововозникшими границами СНГ, так и внутри самой России: разделённой по автономиям, зажившим по разным законам. И государство, где русские составляют стержневое большинство, - обязано ли защитить также интересы русских или заглушить их?»

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