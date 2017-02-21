«Дурилово люди считывают»

В России развернулась бурная информационная кампания по поводу выборов президента. Такое утверждение на первый взгляд может показаться весьма странным. Согласно действующему законодательству, голосование должно состояться в марте 2018 года. При этом не исключено, что выборы могут перенести на сентябрь, когда в России проходит Единый день голосования.

23 января 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Ориентиров никаких нет. А главное, что пока тема предстоящих президентских выборов не стоит на повестке дня, пока еще рано об этом». Однако заявление Пескова — это, скорее всего, некое лукавство. Текущие события демонстрирует совершенно противоположную ситуацию.

Создать информационный шум

В СМИ тема президентских выборов активно муссируется с конца 2016 года, в аккурат после завершения парламентских. Информационную волну в основном создают появляющиеся в прессе утечки. Как правило, их источником является Администрация президента, одна из самых немногословных структур российского государства.

Очередную порцию «слива» ведущие СМИ получили 20-21 февраля. В частности, собеседник «Интерфакса» заверил, что досрочных выборов не будет. Дескать, перенос голосования на более раннюю дату свидетельствовал бы о слабости власти. Выборы состояться 11 марта 2018 года, а избирательная кампания стартует, как и положено, за 90 или 100 дней. Официального объявления кандидатов стоит ожидать в середине декабря 2017 года.

Источник РБК подтверждает, что Путин с большой вероятностью будет участвовать в выборах, хотя интрига якобы сохраняется. «И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет», — сказал собеседник издания.

Львиная доля поступающей в СМИ информации исходит от Центризбиркома. Судя по всему, в ведомстве идет активная работа по подготовке к выборам. 26 декабря зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что только в 2017 году будут выделены 15 миллиардов рублей на подготовительные мероприятия. Это почти 75% бюджета Центризбиркома.

Ведомство раздумывает над тем, чтобы увеличить число избирательных участков и закупить новые электронные урны образца 2017 года (КОИБ-2017). Сейчас стандартом является лимит в 3 тысячи потенциальных избирателей на одном участке. Председатель ЦИК Элла Памфилова предлагает во избежание «технических ошибок» установить стандарт в 500 или 1000 избирателей.

В ведомстве сетуют на то, что работники избирательных участков и территориальных избирательных комиссий часто бывают «перегружены». Однако разукрупнение избирательных участков резко осложнит контроль со стороны гражданского общества, международных организаций и правоохранителей. Партиям или кандидатам придется набирать в несколько раз больше наблюдателей.

Повысить явку

Инициативы, которые продвигает ЦИК, могут быть вызваны желанием продемонстрировать 100% прозрачность президентских выборов и 100% подлинность результатов с технической точки зрения. В свою очередь АП трудится на другом фронте. Прежде всего, Кремлю необходимо сделать выборы максимально легитимными в условиях отсутствия реальной конкуренции.

Единственный вариант для действующего режима — это обеспечение высокой явки. «Искусственно создавать и вытаскивать кандидатов не будут. Это не создаст никакой интриги, а дурилово люди считывают», — цитирует «Коммерсант» своего источника в АП, который признает, что голосование 11 марта будет носить «референдумный характер».

Главная цель состоит в привлечении на избирательные участки более 70% граждан, обладающих правом голоса. «Хотелось бы, чтобы явка была выше, чем на президентских выборах в 2012 году (65,3%), а в идеале — и чем в 2000 году (68,7%), потому что высокий результат Владимира Путина, полученный при низкой явке, — это плохо», — заметил собеседник газеты.

В АП и публично не скрывают, что проблема явки стоит на повестке дня. В конце 2016 году об этом обмолвился первый замглавы АП Сергей Кириенко, собиравший соответствующие рекомендации экспертов. Планируется сделать ставку на молодёжь, наиболее пассивную часть электората.

Массовое отсутствие на избирательных участках экономически активной части населения объясняется отнюдь не ее аполитичностью. Дело в том, что чаще всего молодые лишены возможности голосовать по месту прописки, а «париться» с открепительными бюллетенями, которые необходимо получить за месяц до выборов, никто не желает.

Над упрощением этой процедуры как раз и работает АП. «Однако для введения этой нормы необходимо решить проблему с тем, как оперативно исключить избирателя уже из списка по месту его проживания. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц считает, что при добросовестном применении эта мера не сильно повысит явку, зато открывает дискуссию о сложности проконтролировать многократность голосования», — пишет «Коммерсант».

Организовать шоу

Проблемы, которые предстоит решить АП, вызваны не только авторитарным характером политической системы РФ, когда государственная машина работает по воле главы государства.

Ранее выборы парламента и президента проходили с разницей в два месяца. В декабре граждане голосовали за партии и отдельных политиков, а в марте — за кандидатов на пост главы государства. Однако в связи с изменением Конституции с 2012 года депутатский мандат был продлен с четырех до пяти лет, а срок полномочий президента — с четырех до шести. График выборов сдвинулся, несмотря на введение Единого дня голосования.

При этом АП привыкла вырабатывать общую стратегию на парламентские и президентские выборы. Сейчас требуется новый подход, так как в нынешней ситуации временная разница между двумя событиями кажется огромной — почти полтора года.

Вероятно, именно поэтому Кремль стремится наполнить информационное пространство различными поводами для дискуссий о президентских выборах, хотя по факту серьезного предмета для разговоров пока нет. В России отсутствует система праймериз (внутрипартийного отбора кандидатов), и эксперты предсказывают, что конкуренцию Путину составят всем знакомые лица (Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов).

Для «разнообразия» в гонке могут поучаствовать Алексей Навальный и парочка политических фриков из малоизвестных партий и общественных движений. Выборы главы государства должны, как и обычно, стать вызывающим доверие политическим шоу, где каждый претендент обязан сыграть (но не переиграть) положенную режиссером роль. Иначе в марте 2018 года действительно будет очень скучно.

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