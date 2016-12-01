Дружба дружбой, а базы - врозь
РИА Новости / Владимир Пирогов

РИА Новости / Владимир Пирогов

Киргизы избавляются от российской военной базы, но рассчитывают на «стратегическое партнерство»

Киргизия не будет продлевать договор о размещении российской военной базы в следующем году, заявил президент страны Алмазбек Атамбаев. «Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои силы. Это касается и российской базы», - заявил Алмазбек Атамбаев 1 декабря во время итоговой пресс-конференции.

Договор между Россией и Киргизией, заключенный в 2009 году еще с прежним президентом, Курманбеком Бакиевым, истекает в нынешнем году, а затем база должна была остаться еще на 49 лет с возможностью продления каждые 25 лет. Теоретически, российские базы должны были остаться в стране до 2058 года.

«Мы оставили только на 15 лет… Это стоило мне нервов, это не нравилось многим российским министрам, но по этому вопросу я нашел понимание В. Путина», - отметил президент Киргизии.

Двумя годами ранее киргизы указали на дверь американцам. В Киргизии действовала база вооруженных сил США при аэропорте «Манас», которая с 2001 года использовалась как транспортный узел для переброски войск и техники для войны в Афганистане. Договор истекал в 2014 году, и Алмазбек Атамбаев неоднократно подчеркивал, что Киргизия не собирается даже рассматривать вопрос о продлении договора. Интересный факт: американская военная база появилась с участием России. Так наша страна решила помочь Америке после терактов 11 сентября и начала операции в Афганистане, стремясь улучшить отношения с Вашингтоном.

После вывода американской базы, по словам президента, его часто критиковали – как так, американскую базу убрали, а российская по-прежнему действует. «Мы с Россией всегда будем стратегическими партнерами, но Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои вооруженные силы, а не на базы России, Америки или другой страны. Мы должны строить свою армию», - поставил точку в вопросе об иностранных военных базах Атамбаев.

Интересно, что на выводе американской базы киргизам удалось неплохо заработать. Под гарантии вывода американской базы Россия инвестировала в Киргизию внушительные средства, а также вложилась в строительство ключевых инфраструктурных объектов – например, гидроэлектростанций. Кроме того, Бишкеку был списан долг в размере 189 миллионов долларов. Киргизы рассчитывали таким образом компенсировать потери от ухода американской базы, ведь США оплачивали недешевую аренду. И вот теперь России тоже указали на дверь.

Вывод российской базы с территории Киргизии чреват серьезным ухудшением обстановки в стране. В Киргизии и без того неспокойная ситуация: в 2010 году там случилась так называемая «тюльпановая революция», в результате которой президент Курманбек Бакиев был вынужден покинуть пост и страну. С тех пор лучше не стало: из-за сложной экономической ситуации страна, что называется, висит на волоске, а эксперты предупреждают о новом витке гражданских противостояний и называют обстановку предреволюционной. До недавнего времени именно российские инвестиции помогали поддерживать экономику Киргизии на плаву. Но что будет после ухода базы – предсказать трудно.

Не стоит забывать и еще об одной угрозе: распространение радикального исламизма и влияние запрещенной в РФ террористической организации ИГ на весь центральноазиатский регион. С этой точки зрения база российских военнослужащих в Киргизии может выступать в роли сдерживающего фактора. Угроза со стороны ИГ для Киргизии реальна. Сторонников радикальных исламистов с каждым днем становится все больше, спецслужбы страны то и дело отчитываются об уничтожении боевиков, которые готовили теракты. Сколько киргизов воюет в рядах ИГ в Сирии и Ираке – тоже большой вопрос, ведь между Киргизией и Турцией, как и с рядом других ближневосточных стран, действует безвизовый режим, а значит, отследить точное количество боевиков практически невозможно.

Пока не совсем понятна цель высказывания киргизского президента. В следующем году он покидает свой пост без возможности переизбрания. К тому же, он не сообщил никаких деталей, как именно перестанет действовать нынешний договор, ведь размещение базы заложено до 2058 года. Если Атамбаев сделал это заявление всерьез, а не ради того, чтобы выпросить у Москвы новых денег и новых инвестиций, то о будущем Киргизии стоит всерьез обеспокоиться. Ведь тогда под угрозу будет поставлено сотрудничество с Россией, несмотря на заверения Атамбаева сохранить партнерство, а также с ОДКБ, поскольку база существует на основе соглашений именно в рамках этой структуры, а это – угроза не только отдельно взятой стране, но всему региону.

Плагиат на детских креслах Далее в рубрике Плагиат на детских креслахПартия власти активно пользуется идеями оппозиции

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО