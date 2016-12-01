Дружба дружбой, а базы - врозь

Киргизия не будет продлевать договор о размещении российской военной базы в следующем году, заявил президент страны Алмазбек Атамбаев. «Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои силы. Это касается и российской базы», - заявил Алмазбек Атамбаев 1 декабря во время итоговой пресс-конференции.

Договор между Россией и Киргизией, заключенный в 2009 году еще с прежним президентом, Курманбеком Бакиевым, истекает в нынешнем году, а затем база должна была остаться еще на 49 лет с возможностью продления каждые 25 лет. Теоретически, российские базы должны были остаться в стране до 2058 года.

«Мы оставили только на 15 лет… Это стоило мне нервов, это не нравилось многим российским министрам, но по этому вопросу я нашел понимание В. Путина», - отметил президент Киргизии.

Двумя годами ранее киргизы указали на дверь американцам. В Киргизии действовала база вооруженных сил США при аэропорте «Манас», которая с 2001 года использовалась как транспортный узел для переброски войск и техники для войны в Афганистане. Договор истекал в 2014 году, и Алмазбек Атамбаев неоднократно подчеркивал, что Киргизия не собирается даже рассматривать вопрос о продлении договора. Интересный факт: американская военная база появилась с участием России. Так наша страна решила помочь Америке после терактов 11 сентября и начала операции в Афганистане, стремясь улучшить отношения с Вашингтоном.

После вывода американской базы, по словам президента, его часто критиковали – как так, американскую базу убрали, а российская по-прежнему действует. «Мы с Россией всегда будем стратегическими партнерами, но Кыргызстан в будущем должен опираться и надеяться только на свои вооруженные силы, а не на базы России, Америки или другой страны. Мы должны строить свою армию», - поставил точку в вопросе об иностранных военных базах Атамбаев.

Интересно, что на выводе американской базы киргизам удалось неплохо заработать. Под гарантии вывода американской базы Россия инвестировала в Киргизию внушительные средства, а также вложилась в строительство ключевых инфраструктурных объектов – например, гидроэлектростанций. Кроме того, Бишкеку был списан долг в размере 189 миллионов долларов. Киргизы рассчитывали таким образом компенсировать потери от ухода американской базы, ведь США оплачивали недешевую аренду. И вот теперь России тоже указали на дверь.

Вывод российской базы с территории Киргизии чреват серьезным ухудшением обстановки в стране. В Киргизии и без того неспокойная ситуация: в 2010 году там случилась так называемая «тюльпановая революция», в результате которой президент Курманбек Бакиев был вынужден покинуть пост и страну. С тех пор лучше не стало: из-за сложной экономической ситуации страна, что называется, висит на волоске, а эксперты предупреждают о новом витке гражданских противостояний и называют обстановку предреволюционной. До недавнего времени именно российские инвестиции помогали поддерживать экономику Киргизии на плаву. Но что будет после ухода базы – предсказать трудно.

Не стоит забывать и еще об одной угрозе: распространение радикального исламизма и влияние запрещенной в РФ террористической организации ИГ на весь центральноазиатский регион. С этой точки зрения база российских военнослужащих в Киргизии может выступать в роли сдерживающего фактора. Угроза со стороны ИГ для Киргизии реальна. Сторонников радикальных исламистов с каждым днем становится все больше, спецслужбы страны то и дело отчитываются об уничтожении боевиков, которые готовили теракты. Сколько киргизов воюет в рядах ИГ в Сирии и Ираке – тоже большой вопрос, ведь между Киргизией и Турцией, как и с рядом других ближневосточных стран, действует безвизовый режим, а значит, отследить точное количество боевиков практически невозможно.

Пока не совсем понятна цель высказывания киргизского президента. В следующем году он покидает свой пост без возможности переизбрания. К тому же, он не сообщил никаких деталей, как именно перестанет действовать нынешний договор, ведь размещение базы заложено до 2058 года. Если Атамбаев сделал это заявление всерьез, а не ради того, чтобы выпросить у Москвы новых денег и новых инвестиций, то о будущем Киргизии стоит всерьез обеспокоиться. Ведь тогда под угрозу будет поставлено сотрудничество с Россией, несмотря на заверения Атамбаева сохранить партнерство, а также с ОДКБ, поскольку база существует на основе соглашений именно в рамках этой структуры, а это – угроза не только отдельно взятой стране, но всему региону.

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