Доужинались

Вечером в воскресенье, 16 октября, в одном из жилых домов Донецка прогремел взрыв. С эпицентром в пассажирском лифте. В котором ехал Арсен Павлов – один из командиров ополчения ДНР, известный под позывным «Моторолла».

Разумеется, получил травмы несовместимые с жизнью. Разумеется, погиб на месте. И разумеется, это не просто взрыв - это убийство, преследующее своей целью вовсе не только лишь устранение конкретного человека. Цели у этой акции масштабные и «далеко идущие». Тем более, что в Минобороны ДНР уже считанные минуты спустя после того, как стало известно о главной жертве (помимо убитого командира более легкие ранения получили еще несколько человек), отвергли все версии кроме одной – «поработала» диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины.

У версии этой имеется убедительная основа – слишком профессионально устранение «Мотороллы» оказалось отработано. На что в своем «Живом Журнале» обратил внимание военный эксперт Игорь Коротченко: «Покушение на Моторолу было осуществлено профессионально. Минирование лифта, наблюдение за домом, дистанционный подрыв. Это СБУ или ГУР МОУ, - написал он. - Вероятно украинскую ДРГ готовили и обучали профи из западных спецслужб. Плюс спутниковая закрытая связь для обеспечения ДРГ - у Киева ее нет».

Впрочем, все пикантные подробности организации теракта, касаемые возможного участия в его подготовке зарубежных спецслужб, теряются на фоне его очевидной сверхцели – жесткая провокация сил ополчения и, как следствие, радикальное обострение ситуации. О пресловутых «минских соглашениях» уже и сейчас вспоминать как-то неприлично, теперь же должны будут по идее отпасть даже исключительно формальные поводы для встреч «нормандской четверки».

Ужин у Меркель или завтрак у Олланда – это все приятно, но, положа руку на сердце, уже давно «ни о чем». Если глава украинского МИДа Павло Климкин сперва в интервью Дойче Велле на вопрос ведущего о договоренностях деланно недоумевает «Какие договоренности?», а считанные дни спустя весь мир видит ответ на этот риторический вопрос…

Остается разве что в очередной раз сокрушаться нашему великопростодушному признанию легитимности нынешней киевской власти. Которое практически не оставляет теперь пространства для маневра и – будем честны – сокрушительно уронило репутацию государства перед «союзниками».

Нас задевает «многозначность» белорусского «батьки» или неожиданный проамериканский поворот Кубы? Но с какой стати, если мы считаем себя вправе допускать такие ошибки? Поверили Порошенко, а он оказался «редиской» - это разве проблема для Порошенко?

И потому, когда полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» предрекает обострение ситуации – надо просто отдавать себе отчет – это никакое не предположение, не прогноз. Это констатация неизбежного, как если бы он сказал, что за ноябрем последует декабрь, а куранты в скорую новогоднюю ночь возвестят о 2017-м годе.

Предметом спора может стать разве что степень обострения ситуации – пойдут ли ВСУ и ополчение в решительную атаку с отвоевыванием новых квадратов и новыми «котлами», либо все «ограничится» лишь повышением активности сил на границе соприкосновения.

А вот что вряд ли уже может послужить темой для дискуссии – надо ли и далее «увещевать» ополченцев, чтобы те продолжали делать вид, что «мирный процесс» продвигается. В условиях, когда Киев совершенно однозначно демонстрирует намерение решить вопрос с ДНР и ЛНР безо всяких «минсков» и исключительно силовым путем требовать от командиров ополчения и далее «по возможности» оставаться «дипломатами» затея скорее бессмысленная.

Не менее бессмысленная, чем вероятные ожидания отдельных оптимистов, что Запад сейчас «надерет одно место» Петру Порошенко за такие фокусы. Западным сценаристами и их толкователям в России проще заподозрить в убийстве Мотороллы – кого? Разумеется, российские спецслужбы. Уже ждем ближайшей «аналитики» на эту тему.

Ей, правда, придется – если уж по-честному – ответить на несколько очевидных вопросов. Например, тот факт, что Моторолла был убит не с первой попытки и пережил несколько покушений, последнее из которых случилось в начале июня – это действительно «рука Москвы» такая? Какая-то неубедительная, право слово.

Но главный вопрос, который просто обязан возбудить умы наших «заукраинцев» - зачем Путину, который, как нам неустанно объясняют в эфире одного известного городского радио, истово мечтает сохранить имидж и интегрироваться в «общество», нужны именно мертвые командиры ополченцев? Или они такие все же нужны не ему?

«Бэтмен», «Мозговой», «Моторолла»… Слишком активные и отважные парни скрывались за этими внешне забавными позывными. Ломали как могли пану Порошенко планы «вернуть Донбасс до конца года» и уж тем более «прекратить войну за несколько дней». Петру Алексеевичу все активнее напоминают об этих заведомо нелепых обещаниях, под которые он и выиграл «выборы». И грозят новым «Майданом», если он и далее будет сопли жевать. А кому как не Порошенко знать, что «Майдан» – это больно?

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы такой нехитрый расклад понимать и делать правильные выводы. Семь пядей понадобятся для другого – принять действенные меры для того, чтобы свидомые диверсанты не смогли пополнять копилку своих жертв.

«Надо усилить меры охраны руководства ДНР и ЛНР - в т.ч. нужны носимые комплекты подавления радиовзрывателей - для противодействия украинским ДРГ», - предлагает один из рецептов тот же Коротченко. Как один из вариантов профилактики – годится, но как один из, учитывая многие нюансы логистики и дипломатии. Пусть обострения ситуации и впрямь не избежать, но и сокрушаться, что «все потеряно» опять же еще не время. Время – перестать бесцельно и бессодержательно «пить кофе».

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